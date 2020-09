Když máte extrém v krvi. Jízda na kole nonstop kolem Česka a Slovenska

Tak pěkně jsem se plácal v té koronavirové letargii. Občas bike, sem tam silnička, pohodové jízdy, žádné závody, zkrátka kochačka. Pak jsem začal závodit na MTB – užíval jsem si krátké silové a technické cross country – tedy disciplínu trvající spíše v řádu minut než hodin.

Hodně mě to bavilo a na závodech se i dařilo. Až tu najednou mi 24. května do mailu přistála zpráva od Libora Procházky, která moje plány o sezoně bez ultrapakáren, poskládané jen z rychlých bikových závodů, zbourala jako domeček z karet.

Když moje mozkovna přelouskala informace typu „Rádi bychom uspořádali nultý ročník silničního ultramaratonu okolo Česka a Slovenska“ nebo „Kolem ČR to je přes 1 900 kilometrů a SR asi 1 500 kilometrů, to už dává slušné parametry“ a „Chtěli bychom u toho mít někoho, kdo už ví, o čem ultracycling je, a objel by to se vší parádou“, během sekundy bylo rozhodnuto.

Začátkem června za mnou Libor Procházka, organizátor 1 000 Miles (a teď i RACAS), dorazil do Nové Paky a s ním Jirka Severa, autor trasy okolo ČR. V kavárně jsme se domluvili na tom, že do toho jdeme, a s ohledem na naši rodinnou dovolenou, kterou jsem holkám nechtěl odepřít, jsme stanovili termín startu na 13. srpna 2020 ve Vsetíně.

Po XC tratích jsem s mladýma puškama lítal dál, užíval si to, ale na obzoru už stála velká hradba dlouhá 3 540 kilometrů a vysoká 36 tisíc metrů. Hlavou mi šrotovalo, že přeskočit ji nebude vůbec lehké. Naopak, po Race Across America to byla druhá největší výzva, kterou náš Ultra Paka Racing Team přijal. A do jakého nářezu jsme se teda pustili?

Trasa Race Around Czechia & Slovakia (RACAS) vedla ze Vsetína severním směrem okolo ČR, z jižní Moravy následně stoupala zpět do Vsetína, odkud pokračovala do slovenských Tater a z jižního Slovenska se vracela opět do Vsetína. Připomínala tak ležatou osmičku a byla o výrazný kus delší, než kdyby vedla pouze okolo hranic.

Daniel Polman na trati závodu RACAS, nebo také Race Around Czechia & Slovakia

Ve startovním poli nultého ročníku akce byli jen dva závodníci. Jedním z nich byl autor trasy Jirka Severa, pro kterého to byla ultracyklistická premiéra. Druhým já. Jízda začíná!

1. den: Trochu odbytá příprava

Odjezd autem do Vsetína máme naplánovaný po osmé ráno. Ještě předtím na poslední chvíli rozjíždím charitativní sbírku pro handicapovaného Petra, sympaťáka, jehož snem je více cestovat a pořídit si na to kvalitní vozík.

Místo abych naspával poslední hodiny před startem, řeším charitu. Ale vím, co dělám. I pro mě to je psychická podpora, protože ta otročina podél hraniční čáry bude mít další rozměr a větší smysl.

Do závodu startuju v 16:15 ve čtvrtek 13. srpna 2020. Jsem pěkně nervózní, protože tím, že jsme se přesouvali v den startu, vyrážíme na 3 540 kilometrů dlouhou jízdu dost nepřipravení. Například mi nefunguje komunikátor a nemůžu mluvit s posádkou auta. Celkově to ale letí a za první den toho stíhám víc, než by kdokoliv z týmu čekal.

Kufr multivanu byl pro mě ložnicí, kuchyní i obývákem.

Po beskydských kopcích vlítnu na roviny v oblasti Ostravské pánve a pak skáču přes kopce Jeseníků, Orlických hor a nakonec i domácích Krkonoš, kde se mi dostává velké fanouškovské podpory a zdravím se i s rodinou. Jirka letí taky znamenitě a ukrojí skvělých 527 kilometrů.

Ujeto: 636 km

Převýšení: 7 500 m

2. den: Silnice pod psa a psí počasí

Stále bez spánku pokračuju do Jizerských hor, kde začíná pršet a do cesty se mi kromě hustých mraků staví i ostré stoupáky Lužických hor a první úseky rozbitých silnic, které se staly koloritem severu Čech a labutí písní pro má zápěstí. Z tohoto pohledu je největším masakrem Šluknovský výběžek připomínající noční šichtu se sbíječkou.

Mezitím se k týmu přidává můj brácha, jehož po návratu ze zaměstnání čeká týdenní survival za volantem. První spánek dlouhý dvě hodiny si dopřávám až v Děčíně nad ránem, po 34 hodinách nonstop jízdy.

Kamarád dorazil zafandit ráno na začátek Krušných hor.

Budíček mě vytrhává ze spánku do sychravého mlžného rána, v němž se zakousávám do velmi dlouhého a náročného přejezdu Krušných hor. Špatná kvalita silnic a počasí pod psa se začínají projevovat – zápěstí otékají a bolí. Ale co se dá dělat? Při ultramaratonu mám dvě možnosti – buď jet dál, nebo skončit. To druhé jsem si zakázal.

Ujeto: 407 km

Převýšení: 6 050 m

3. den: Nejdelší šlofík

V noci mě čeká těžký přejezd v mlhami zahaleném Českém lese. Svítání si užívám na prahu Šumavy, kterou přejíždím v dobré kondici, vezmu-li v potaz špatné počasí a jen dvouhodinový spánek.

Profrčím okolo Lipna, zahoupám se v rytmu Novohradských hor a pouštím se do boje s ostrými stoupáky kolem Dyje. Za Vranovem nad Dyjí se svalím do kufru doprovodného auta a dopřávám si druhý spánek, nejdelší v závodě, celé 2,5 hodiny. Ráno začínám ukrajovat v mírném protivětru nekonečné kilometry rovinaté jižní Moravy.

Ujeto: 420 km

Převýšení: 5 740 m

4. den: Čas pod 100 hodin

Po táhlých rovinách mě zdvihají ze sedla poctivé stoupáky Bílých Karpat a mnohdy také poryvy velmi silného protivětru. Asi 70 kilometrů před dokončením dlouhého okruhu po České republice si v hlavě propočítávám, že když na nich udržím průměrnou rychlost 25 km/h, tak stihnu naši zemi objet pod 100 hodin.

Fanoušci na Šumavě

Můj mozek trpící matematickou nedostatečností podává až obdivuhodný výkon. Pak už to je v nohou a centrech spravujících motivaci. Zatápím pod kotlem a do Vsetína dorážím po 99 hodinách a 50 minutách od startu. Povedlo se! O pouhých deset minut to vyšlo.

Chvíli si na náměstí ve Vsetíně povídáme a taky tejpujeme moje nateklé bandasky. Hlavně pravé zápěstí je odepsané. Následně mě podél Bečvy až ke státní hranici doprovází kolega – český ultracyklista a dvojnásobný finišer RAAM Svaťa Božák, který bydlí v nedalekém Rožnově pod Radhoštěm. Pro nás oba to je velká čest se osobně potkat a popovídat si nejen o ultracyklistice.

Ujeto: 401 km

Převýšení: 3 780 m

A jak jsem objel Slovensko, si přečtete v rubrice Cestování příští týden v pondělí 5. října.

Mapa závodu Race Around Czechia & Slovakia (RACAS)