To, že v roce 2021 totožný projekt zvládl Australan Lachlan Morton, český cyklista za problém nepovažuje. Trasa Tour de France se každý rok liší.

„Tuto ultrapakárnu jsem v hlavě nosil několik let, ale teprve teď se vše sešlo, abych ji uskutečnil. Vždycky jsem si chtěl Tour de France projet a teď se to nabízí o to víc, že se závod po letech vrací celý na území Francie. Nepřicházím s ničím novým. S nikým se nechci poměřovat, vnímám to jako souboj sám se sebou a také napínavý souboj s časem,“ uvedl Polman.

Odstartuje totiž ve stejný čas jako profesionální peloton Tour de France (TdF), a to 5. července, a do cíle na Champs-Élysées se pokusí dorazit ještě před ním. Aby se vyhnul uzavírkám trasy při závodu, prohodí pořadí prvních etap a odstartuje do třetí a naváže druhou. Jelikož poveze GPS tracker, bude možné jeho pohyb sledovat online na platformě follow.me.cz. Odkazy budou k dispozici na jeho webu danielpolman.com a sociálních sítích.

Letošní TdF měří celkem 3 300 kilometrů s převýšením 51 550 metrů, potrvá 23 dní včetně dvou dní volna. „Nebude to pro mě jen o těch 21 tvrdých etapách závodu, ale i přejezdech mezi etapami, které bývají i několik stovek kilometrů dlouhé a závodníci je absolvují autobusy či letadly. Délka trasy mi tak naroste o víc než 2 700 kilometrů, a překročí tak hranici 6 000 kilometrů,“ prohlásil Polman.

Daniel Polman – ultracyklista, novinář a spisovatel z Nové Paky

Pojede sám bez podpůrného týmu, na kole si poveze vše potřebné a zásoby pití i jídla si bude na trase obstarávat sám. „Je to návrat ke kořenům. Mojí motivací je upozornit na prvopočátky Tour de France. První ročníky závodu, to nebyla cyklistika, jak ji známe dnes, ale ultracyklistika. Závodníci začínali a končili za tmy, jezdili etapy dlouhé přes 400 kilometrů bez jakékoli podpory, spali minimálně, nehledě na to, v jakém stavu byly silnice a také na jakých kolech se jezdilo. Tehdy to bylo víc o dobrodružství,“ řekl Polman.

I letošní Polmanův projekt je spjatý s dobročinnou sbírkou, tentokrát pomůže dětem, handicapovaným i lidem na sklonku života. Odkaz na sbírku je na webu. „Těším se na silnice, po nichž pojedou ti nejlepší cyklisté světa, k nimž vzhlížím a obdivuju je. Letos TdF obsahuje i místa, na nichž jsem ještě nebyl a která patří do mých vysněných cílů. Za všechny budu jmenovat Mont Ventoux,“ dodal Polman.