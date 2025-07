„Výsledný čas je nad moje očekávání. Myslím, že jsem zúročil vše, co jsem se za několik let v ultracyklistice naučil. Průměrně jsem za den ujel 311 kilometrů, to jsem nečekal,“ řekl Polman.

Projekt Ultra Tour mu ztížily kromě defektů na kole i četné deště a velká vedra. „Počasí bylo drsné, na trase mě zastihlo hodně dešťů, ale i vedro. Minimálně třikrát jsem na tom byl bídně, byl jsem hodně podchlazený. Jen asi dva tři dny z těch 19 bych označil, co se týče počasí, za bezproblémové,“ řekl Polman.

Přesto je spokojený. „Byla to jízda! Celou trasu Tour de France 2025 i s přejezdy mezi všemi 21 etapami jsem zvládl v neskutečném čase 19 dní a sedm hodin,“ řekl Polman.

Cyklisty na Tour de France dnes čeká poslední horská etapa letošního ročníku z Albertville do La Plagne. Letošní TdF měří 3300 kilometrů s převýšením 51 550 metrů, trvá 23 dní včetně dvou dní volna.

Aby se Polman vyhnul komplikacím kvůli uzavírkám trasy při závodu, prohodil pořadí prvních etap. Odstartoval do třetí a navázal druhou. Polman do své trasy zakomponoval i přejezdy mezi etapami, které závodníci absolvují autobusy či letadly, proto mu délka trasy narostla o více než 2700 kilometrů, a překročil tak hranici 6000 kilometrů. Jeho pohyb šlo sledovat on-line.

Projektem Ultra Tour chce upozornit na prvopočátky Tour de France, kdy se první ročníky závodu výrazně lišily od současné cyklistiky. Závodníci začínali a končili často za tmy, jezdili etapy dlouhé přes 400 kilometrů bez jakékoli podpory, uvedl Polman.

I jeho současný projekt je spjatý s dobročinnou sbírkou, tentokrát pomůže dětem, handicapovaným i lidem na sklonku života. Odkaz na sbírku, na kterou dárci zaslali téměř 200 000 korun, je na webu.

Polman se narodil v roce 1979 v Nové Pace a na svém kontě má řadu extrémních závodů a vytrvalostních projektů. U některých kombinoval ultracyklistiku s výstupy na alpské vrcholy, a to Grossvenediger, Grossglockner, Ortler nebo Zugspitze. V Česku to byl projekt Praha -Sněžka okolo Česka non-stop přes nejvyšší vrcholy všech 14 českých krajů.