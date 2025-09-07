V okrajových částech Prahy vede A1 většinou po samostatných cyklostezkách, od Smíchova přes centrum po Stromovku se cyklisté musejí připravit na jízdu po silnicích. Úsek mezi Malou Stranou, Holešovicemi a Stromovkou není oficiálně značen.
Radotín – Lahovický most
Trasa začíná v Radotíně, kde navazuje na dálkovou cyklotrasu č. 3 vedoucí z Bavorska přes Plzeň až do Prahy. Úvodní úsek nabízí dvě varianty – asfaltovou cestu přes Rymáň nebo šotolinovou stezku podél Berounky, které se setkají u přírodního koupaliště Biotop Radotín.
U Radotínského mostu vede samostatná cyklolávka podél mostu, která překlenuje Vltavu a spojuje trasy A1 a A102.
Po přemostění následuje asi 300 metrů po Výpadové ulici: směrem do centra je tu vyznačený cyklopruh, opačný směr využívá cyklochodník. Stezka pak znovu pokračuje jako samostatná cyklostezka, míjí přístav u Radotína a dále vede k Lahovickému mostu.
|
Na kole středem Prahy: Kudy vede trasa z Kampy do Stromovky
Lahovický most – Barrandovský most
Za mostem pokračuje A1 klidnou komunikací přes osadu Lahovičky, míjí odbočky k přívozům do Modřan a Chuchle (trasa A112) a dál se drží řeky. Podjíždí branický železniční most a směřuje k Barrandovskému mostu.
Barrandovský most – Anděl
Trasa podchází Barrandovský most a vede pak po Hlubočepské ulici, následně po silnici s tramvajovým provozem v ulici Na Zlíchově. Doporučujeme zvýšenou opatrnost kvůli kolejím.
Můžete také pokračovat podél řeky až k přívozu, překonat rušnou křižovatku po cyklopřejezdech a napojit se zpět na trasu A1 u Lihovaru. Odtud trasa pokračuje po ulici Nádražní přes Smíchovské nádraží až k Andělu.
|
Bez smogu. Projeďte si velký okruh kolem Prahy na kole, začínáme na západě
Anděl – Malá Strana
Od Anděla pokračuje trasa A1 po Štefánikově ulici směrem k Újezdu. Těsně před křižovatkou odbočuje do Plaské ulice, pokračuje přes Šeříkovou a Říční na Kampu. V parku platí zvýšená ohleduplnost vůči chodcům, jde o pěší zónu s povoleným vjezdem cyklistů.
Dále stezka podchází Karlův most, pokračuje uličkami U Lužického semináře, Cihelná a pod Mánesovým mostem se napojuje na trasu vedoucí podél Strakovy akademie. Oficiálně značený úsek A1 u nábřeží Edvarda Beneše zatím končí.
Malá Strana – Holešovice – Stromovka (neznačeno)
V centru trasa pokračuje bez oficiálního značení po nábřeží Edvarda Beneše a Kapitána Jaroše. Část úseku je vybavena cyklopruhy. Možná je i odbočka vlevo do ulice Dukelských hrdinů, která vede ke Stromovce. Jinak se dá pokračovat rovně pod Hlávkovým mostem k Pražské tržnici.
Od železničního mostu u ulice Varhulíkové opět začínají trasy podél Vltavy. Od Trojského mostu jsou už znovu značené.
|
Nepotřebujete Šumavu ani Alpy. I v Praze se dají najít hezké cyklovýlety
Stromovka – Sedlec
Trasa A1 pokračuje po asfaltové a následně šotolinové cestě podél vltavského plavebního kanálu, poté Papírenskou a Podbabskou ulicí po chodníkové cyklostezce. V Sedlci přechází trasa na samostatnou cyklostezku a je ukončena u přívozu P1 Sedlec–Zámky. Tím se lze přepravit na pravý břeh Vltavy k trase A2.