Na kole podél Dunaje. V Dolním Rakousku nečekejte nic jiného než pohodu

Dunajská cyklostezka je označována jako matka cyklostezek kolem řek a v roce 2022 slavila 40 let od svého vzniku. Z celkových 330 kilometrů cyklostezky z Pasova do Vídně jsme si pro tento díl Cyklotoulek vybrali šestou etapu z Kremže do kláštera Klosterneuburg.