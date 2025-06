Milujete přírodu i jízdu na kole? Aby nám cyklistické stezky nedotčenou šumavskou krajinou co nejdéle vydržely, měli bychom se o zdraví přírody také starat. Byť na úkor vlastního nepohodlí. Tak nechte všechny koně odpočívat pod kapotou doma a vyrazte na kolech rovnou na západ! A to obrazně i doslova, protože ze Železné Rudy je to „za kopečky“ Bavorského lesa co by helmou dohodil.

Nejlepší cyklotrasy v okolí Plzně

Na cyklovýlet se můžete vydat rovnou z Plzně přes Kyšice ke Kokotským rybníkům, do Plas nebo na hrad Radyni. Kouzelná je také cesta údolím Berounky. Rozhodně nečekejte samou rovinku, například když se vypravíte z centra Plzně směr Radčice přes zoologickou zahradu, kde terén prudce stoupá. Tím výšlap zdaleka nekončí a vaši fyzičku vyzkouší Dolní a Horní Kyjovský les.

Pomocí cyklobusů pak vyjedete na Šumavu a do Českého lesa, kde najdete cyklistické trasy všech náročností a úrovní. Od nenáročného okruhu Železnorudskem, který zvládnou i děti, až po Šumavskou magistrálu.

Jak poznat cyklovlak?

Vlakem můžete dorazit až do Plzně, Klatov, Sušice či Domažlic. Jen si v jízdním řádu vyberte správný spoj, který přepravuje jízdní kola:

U spoje označeného symbolem bicyklu si můžete sami kolo naložit do upraveného vagonu (raději si místo rezervujte předem).

Kde z vlaku přestoupit na cyklobus?

Cena jízdenky za kolo: 4 hodiny: 20 Kč

24 hodin: 40 Kč

Nejvýhodnější je jízdenka Turista Plzeňskem, která nabízí i hromadné jízdné pro skupiny a lze kombinovat s MHD Plzeň a cestou do Bavorska. Pozor! Před naložením kola sundejte všechno odnímatelné příslušenství: svítilny, tašky, lahve, elektroniku atd.!

Zejména v letních měsících kraje s náporem turistů počítají. Plzeňský kraj není výjimkou vzhledem k tomu, že na jeho území je velká část Národního parku Šumava, který patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům. Linky autobusů jsou od května do října posíleny zejména o víkendech a během letních prázdnin také ve všední den o tzv. cyklobusy, tedy autobusy speciálně upravené pro přepravu jízdních kol, vybavené nosičem na kola nebo vlekem. V jízdních řádech jsou rovněž označeny symbolem bicyklu.

Cyklobusy obvykle jezdí po turistických trasách, které se napojují na železniční spoje. Na nádraží v Plzni a Klatovech můžete o víkendu nastoupit na linku 423, která jede do Prášil a na Modravu. V Železné Rudě na l. 979 a v Sušici na l. 974, které míří až na Kvildu. Z Plzně přes Sušici pak vozí cyklisty víkendové spoje linky 462. Přímo z Prahy jezdí například linka PID 404 do Rakovníka a Kralovic.

V sobotu vyjedou tradiční cyklobusy z Plzně.

Cyklobusy v Plzeňském kraji 2025

Spoje vyjíždějí hlavně z Plzně, ale také z Rokycan či Domažlic směr Šumava, Český les, ale také do brdských lesů. Ideální je také propojení s pohraničními oblastmi Bavorska, a to včetně jízdních řádů a interaktivních map. Za jednu jízdenku tak můžete jet nejen v Plzeňském a Jihočeském kraji, ale také v okresech Freyung-Grafenau, Regen a Cham v Německu.

Linky cyklobusů v Plzeňském kraji Linka Trasa Období 248 Rokycany - Skořice - Míšov - Věšín,Teslíny Víkendy a svátky 17.5. – 12. 10. 2025; max. 5 kol 322 Plzeň – Dolní Bělá – Manětín Víkendy a svátky 17.5. – 12. 10. 2025 (vybrané spoje); max. 5 kol 447 Plzeň - Spálené Poříčí - Věšín,Teslíny Víkendy a svátky 17.5. – 12. 10. 2025; max. 22 kol 462 Plzeň – Sušice – Kvilda Jako cyklobus víkendy a svátky (vybrané spoje): 17. 5. – 12. 10. 2025; max. 5 kol / 22 kol (vybrané spoje) 975 Sušice – Kašperské Hory – Stachy Jako cyklobus víkendy a svátky (vybrané spoje): 17. 5. – 12. 10. 2025; max. 5 kol 979 Železná Ruda – Prášily – Modrava – Kvilda Jako cyklobus každý den (vybrané spoje): 17. 5. – 12. 10. 2025; max. 22 kol 980 Horská Kvilda – Kvilda – Bučina každý den: 17. 5. – 12. 10. 2025; max. 5 kol 981 Domažlice – Klatovy – Prášily – Srní – Kvilda Jako cyklobus víkendy a svátky (vybrané spoje): 17. 5. – 12. 10. 25; max. 22 kol 983 Přeshraniční: Klatovy – Čachrov,Gerlova Hut’ – Železná Ruda – Arber Bergbahn,Talstation – Bodenmais Víkendy: 28. 6. 2025 – 31. 8. 2025, max. 5 kol

Ceny jízdného i jízdní řády najdete na webových stránkách Integrované dopravy Plzeňského kraje.

Upozornění: Jízdní kola převážejí mnohdy jen vybrané spoje označené symbolem bicyklu.

Trasy cyklobusů v Plzeňském kraji (duben 2022), zdroj: Integrovaná doprava Plzeňského kraje

Kudy jezdí zelené linky?

Celý Národní park Šumava od poloviny května do října křižují tzv. zelené linky, 28. 6. do 31. 8. budou jezdit i ve všední den.

Linky cyklobusů na Šumavě Linka Trasa Období 423 Plzeň – Klatovy – Čachrov, Gerlova Hut’ – Modrava Víkendy a svátky: 17. 5. – 12. 10. 2025; max. 22 kol 972 Železná Ruda – Prášily – Hartmanice – Sušice Jako cyklobus víkendy a svátky: 17. 5. – 12. 10. 2025; každý den: bez přepravy jízdních kol; max. 22 kol 974 Sušice – Kašperské Hory – Srní – Modrava – Kvilda Každý den: 17. 5. – 12. 10. 2025 (vybrané spoje); další spoje 17. 5. – 27. 6. a 1. 9.–12. 10. 2025 a víkendy a svátky; max. 22 kol 979 Železná Ruda – Prášily – Modrava – Kvilda Víkendy: 17. 5. – 12. 10. 2025; každý den: 28. 6. – 31. 8. 2025; max. 22 kol 980 Horská Kvilda – Kvilda – Bučina Víkendy: 17. 5. – 12. 10. 2025; každý den: 28. 6. – 31. 8. 2025

Trasy Zelených linek a železniční tratě

Kudy tudy do Českého lesa?

Český les, který se táhne od Domažlic přes Tachovsko směrem k Mariánským Lázním, je vedle Šumavy často neprávem opomíjený, a přitom je tu mnohdy větší klid. I na něj však pamatovali provozovatelé integrované dopravy v Plzeňském kraji.

Linky cyklobusů do Českého lesa Linka Trasa Období 251 Plzeň – Bor - Tachov – Stará Knížecí Huť Víkendy a svátky 17.5. – 12. 10. 2025; max. 5 kol 649 Plzeň – Horšovský Týn – Bělá nad Radbuzou – Přimda Víkendy a svátky 17.5. – 12. 10. 2025; max. 5 kol 651 Přeshraniční: Furth im Wald – Domažlice - Čerchov - Waldmünchen Víkendy a svátky 17.5. – 12. 10. 2025; max. 5 kol