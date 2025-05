Pozor, nutná rezervace Kapacita cyklovozíků je omezená, proto je nutné mít místo pro kolo zarezervované předem. Rezervaci si zajistíte pohodlně přes e-shop dopravce Arriva. Za každé kolo zaplatíte 23 Kč.

Od 17. května 2025 je už v provozu linka 904 (Olomouc – Rýmařov – Karlova Studánka – Jeseník), kterou provozuje společnost Arriva autobusy a.s. Každou sobotu, neděli a o státních svátcích až do 28. září 2025 se můžete svézt spoji vybavenými cyklovozíkem pro 20 kol, které vás dovezou až do samého srdce hor. Spoje v jednom směru zajíždějí až na Ovčárnu, odkud je to jen kousek na majestátní Praděd.

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje Pohodlně do Jeseníků s cyklobusem 904 ‍♂️



Cyklobus je ideální volbou pro ty, kteří chtějí začít svou trasu ve vyšší nadmořské výšce, prozkoumat krásné hřebenovky nebo si užít pohodovou jízdu krajinou. Ať už míříte na Praděd, Dlouhé Stráně nebo do Zlatých Hor, cyklobus vám ušetří čas i síly.



Trasa: Olomouc – Rýmařov – Ovčárna – Zlaté Hory – Jeseník...

V provozu od 17. 5. do 28. 9. 2025 pouze o víkendech a státních svátcích

Kapacita cyklovozíku: 20 kol 7 2

Na lince 885 platí tarif ODIS a Turistická jízdenka Jeseníky.

Nasednout můžete také na cyklobusy vyrážející z Krnova. Linka 885 dopravce Transdev s nosičem pro šest kol vyjíždí už od začátku května denně od 7:15 z krnovského autobusového nádraží.

U dopravce Umbrella City Lines pořídíte jízdenku a místenku pro jízdní kolo za 50 Kč na portálu IDOS, případně u řidiče.

Každou sobotu pak v 8:00 (nebo 7:50 ze zastávky Krnov, Opavská) startuje autobus dopravce Umbrella City Lines s cyklopřívěsem pro 20 kol.

„Oba spoje zajistí rychlé, komfortní a cenově dostupné spojení z Krnova až na hřeben Jeseníků, který nabízí nepřeberné množství turistických a cyklistických tras různých délek a náročností. Výhodou veřejné dopravy je, že lze naplánovat jakoukoliv trasu po hřebeni Jeseníků a není nutné se vracet zpátky k autu. Zároveň lze ušetřit peníze za parkování na parkovišti na Hvězdě, které bývá v sezoně přeplněné,“ prozradil koordinátor městské mobility Michael Cestr.

Krnov - oficiální stránka města ‍♂️ Cyklobusem z Krnova na Praděd už od 1. května! ️



Cyklistická sezona je tady! Od 1. května můžete znovu využít přímé cyklobusy z Krnova až na hřeben Jeseníků. Ať už plánujete pohodovou projížďku nebo náročnější výlet, cyklobus vás pohodlně dopraví na ta nejkrásnější místa.



Výhody?...

✔️ Rychlé a pohodlné spojení až na hřeben

✔️ Není třeba se vracet k autu

✔️ Široké možnosti tras podle náročnosti

✔️ Úspora za parkování 58 76

Proč využít cyklobusy v Jeseníkách?

Cyklobusy propojují důležité body jako Olomouc, Rýmařov, Ovčárnu, Zlaté Hory a Jeseník. Usnadňují tak cestování nadšeným cyklistům, ale i rodinám s dětmi a rekreačním výletníkům.

Zapomeňte na úmorné šlapání do prudkých kopců. Cyklobus v Jeseníkách vás pohodlně vyveze až na vrcholky, odkud si můžete užít sjezdy i rovinky.

Žádné starosti s parkováním na přeplněných parkovištích a zbytečné poplatky. Cyklobusy šetří čas i peníze.

Díky cyklobusu si můžete naplánovat libovolnou trasu po hřebeni Jeseníků a nemusíte se vracet zpět k autu. Projeďte si trasy kolem Dlouhých strání nebo objevte krásy Zlatých Hor.

Vydejte se na cyklovýlet do Jeseníků s cyklobusem a užijte si nádherné vyjížďky po hřebenech bez starostí.