Bumbálka, ležící na česko-slovenské hranici, je dlouhodobě oblíbeným výchozím místem pro turisty i cyklisty. Její význam ještě narostl s rozvojem cyklobusové dopravy, která zpřístupňuje tuto oblast i těm, kteří si chtějí ušetřit namáhavá stoupání nebo plánují delší trasy s jednosměrným dojezdem.

Linka 844: Přerov – Bumbálka

Jednou z hlavních cyklobusových linek na Bumbálku je spoj z Přerova, provozovaný společností Arriva autobusy a. s. a objednávaný Statutárním městem Přerov.

Trasa: Spoj projíždí malebnou krajinou po trase Přerov – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm – Bílá – Bumbálka.

Pamatujte, že v případě elektrokola musí být baterie vždy přepravována odděleně a nesmí být umístěna v úložném prostoru.

Provozní období: Cyklobus vyjíždí každou sobotu a neděli od 31. května do 28. září 2025.

Kapacita: Tento cyklobus pojme v přívěsu až 40 kol.

Jízdenky a platba: Jízdenky jsou k dispozici přes e-shop Arriva, v informačním centru na autobusovém nádraží v Přerově nebo přímo u řidiče. Platit lze hotově i kartou.

Linka Nový Jičín – Beskydy

Další důležitou linkou je cyklobus z Nového Jičína.

Trasa: Spoj vede z Nového Jičína přes Příbor, Kopřivnici, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Horní Bečvu a Bílou až na Bumbálku.

Provozní období: V květnu, červnu a září jezdí cyklobus v pátky, o víkendech a státních svátcích. Během letních prázdnin, tedy v červenci a srpnu, je provoz denní, což poskytuje maximální flexibilitu pro letní cyklovýlety.

Kapacita: Autobus uveze 24 kol, včetně elektrokol.

Jízdenky: Pro kola se doporučuje rezervace místenek. Platba probíhá také u řidiče, opět hotově nebo kartou.

Tipy na výlety z Bumbálky

Bumbálka je vynikajícím startovním bodem pro různorodé cyklotrasy v nádherném prostředí Beskyd.

Přejezdy na Slovensko: Díky poloze na hranicích můžete z Bumbálky snadno pokračovat na slovenskou stranu, například do Velkých Karlovic nebo na Makov, a využít tamní cyklostezky.

Hřebenové trasy: Vydejte se po hřebenech Vsetínských vrchů nebo Javorníků a užijte si fantastické výhledy.

Sjezdy do údolí: Z Bumbálky se nabízí malebné sjezdy do údolí, například do Bílé, Horní Bečvy, nebo dále do Rožnova pod Radhoštěm, kde se můžete napojit na populární Cyklostezku Bečva.

Využijte pohodlí cyklobusů na Bumbálku 2025 a objevte krásy Beskyd a přilehlého Slovenska ze sedla svého kola, bez zbytečné námahy při výjezdech. Užijte si jedinečnou jízdu!