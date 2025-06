Dopravci nabízejí zájemcům odvoz s koly na Šumavu, do Brd a Českého lesa. | foto: ČSAD autobusy Plzeň

Linka 996 z Dobřichovic – Cyklobus 1

Už od března je v provozu linka 996, nazývaná také Cyklobus 1, která bude až do 28. října 2025 vyvážet cyklisty a další turisty do výše položených a atraktivních oblastí Brd. Tento speciální autobus s přívěsem pro 25 jízdních kol vyjíždí z dobřichovického nádraží a jeho trasa vede přes Černolice, Řitku a Mníšek pod Brdy až do stanice Kytín, náves.

Cyklobus v Brdech jezdí o víkendech a svátcích pětkrát denně ve dvouhodinových intervalech, zpátky čtyřikrát denně. V Dobřichovicích navíc dobře navazuje na vlaky linky S7 z Prahy. Jízdní kolo se v cyklobusu přepravuje za symbolických 20 Kč.

Brdský cyklobus je ideální nejen pro zdatné cyklisty, kteří touží po dlouhých sjezdech směrem na Plzeň či Rožmitál, ale také pro rodiny s dětmi. Ti nejmenší výletníci do 6 let mají přepravu zdarma, stejně tak jejich kola, skládací kočárky nebo skládací vozíky za kolo.

◾ Brdský cyklobus PID (linka 996) jezdí od 22. března do 28. října čtyřikrát denně z Dobřichovic, přes Mníšek pod brdy do Kytína. V Dobřichovicích navazuje na vlaky linky S7.



Cyklobus Plzeň – Spálené Poříčí – Věšín – Teslíny (linka IDPK 447) bude jezdit od 17. května do 12. října o sobotách, nedělích a státních svátcích.

Linka 248 z Rokycan

Nová linka 248 spojuje s CHKO Brdy na Rokycansku. Cyklobus jezdí každou sobotu, neděli a o státních svátcích až do 12. října 2025. Kapacita je 5 kol. Díky cyklobusu můžete navštívit Padrťské rybníky (ze zastávky Skořice nebo Vešín, Teslíny), Atom muzeum JAVOR 51 (ze zastávky Míšov) nebo projet nádhernou přírodu Brd (zastávka Skořice nebo Vešín, Teslíny).

Linka 447 z Plzně

Nová linka nabízí rychlé spojení z Plzně do Brd. Cyklobus jezdí každou sobotu, neděli a státní svátky až do 12. října 2025. Kapacita cyklobusu je 22 kol. Můžete navštívit třeba rotundu sv. Petra a Pavla (zastávka Starý Plzenec), zříceninu hradu Radyně (od zastávky Starý Plzenec je vzdálena 2,5 kilometru), zámek Spálené Poříčí (zastávka Spálené Poříčí), Atom muzeum JAVOR 51 (zastávka Mníšov) nebo CHKO Brdy (zastávka Věšín, Teslíny).

Kam na kole z Kytína nebo Mníšku?

Díky cyklobusu si můžete vybírat z nepřeberného množství tras. Například z Mníšku pod Brdy se vydejte údolím říčky Kocáby. Cesta vás provede krásnou přírodou kolem Voznice, Mokrovrat nebo Nového Knína. Můžete dojet až do Štěchovic nebo Pikovic, kde se opět napojíte na vlak směrem do Prahy.

Z Mníšku pod Brdy se nabízí také trasa podél Hřebenů směrem k Dobříši a dále po cestě severním svahem. Odtud se dostanete třeba do Řevnic a podél Berounky po cyklotrase číslo 3 až do Prahy.

Toužíte po dobrodružství? Vydejte se po atraktivní cyklotrase Vešín – Padrťské rybníky – Trokavec. Tato trasa vás zavede do těsné blízkosti nádherných Padrťských rybníků v srdci bývalého vojenského prostoru, který je dnes součástí CHKO Brdy.

Také zastávka v Černolicích je oblíbeným výchozím bodem pro cyklisty i pěší. Od rybníčku se vydejte do kopce směrem k Černolickým skalám a pak po červené turistické značce dál po hřebeni.

Vlakové spoje do Brd

Kromě cyklobusu z Dobřichovic můžete do Brd využít i vlakové sezonní linky:

Vlak Cyklo Brdy: O víkendech jezdí v 8:32 z Prahy hl. n. přes Beroun a Příbram až do Blatné.

O víkendech jezdí v 8:32 z Prahy hl. n. přes Beroun a Příbram až do Blatné. Vlak Brdský motoráček: V sobotu a vybrané svátky jezdí v 7:55 z Prahy hl. n. do Mníšku pod Brdy a Dobříše.

Tyto spoje zajišťují vynikající dostupnost Brd a okolních turistických destinací. Většinou na nich platí Tarif PID – díky tomu můžete kombinovat vlaky, autobusy i pražskou MHD na jednu jízdenku.

Nenechte si ujít letní dobrodružství v tajemných Brdech! Cyklobusy a vlaky vás spolehlivě dopraví tam i zpět.