Začíná měřený úsek. 5 km na vrchol kopce. Teď bych měl zabrat! Kašlu na to. Sesedám. Stoupání na Pampeago je kruté. Bez jediného metru odpočinku. Čtyři hodiny před kritickou chvílí vše vypadalo dobře. Probudil jsem se do slunečného rána v italském Predazzu uprostřed Dolomit a chystal se na Marcialongu. Pokud vám to jméno zní povědomě, asi jste o něm slyšeli v zimě.
Asi mě zachránila půlka housky s mortadelou a sýrem, kterou jsem doslova vyžebral na turistovi, který šel proti mně. Hlad je cyklistův největší nepřítel.