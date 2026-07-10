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Gran Fondo na vlastní kůži: utrpení a výhledy. Do Val di Fiemme se nejezdí jen trpět

Jiří Kratochvíl
  20:00

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Italové kdysi vymysleli velké závody pro amatéry v cyklistice. Na jeden jsme vyrazili. Hory nám daly zabrat, ale Val di Fiemme nabízí víc než jen dřinu na kole. | foto: VITESSEONLINE.IT - LAURA RIVA

Italové kdysi vymysleli velké závody pro amatéry v cyklistice. Na jeden jsme vyrazili. Hory nám daly zabrat, ale Val di Fiemme nabízí víc než jen dřinu na kole, píše magazín Víkend DNES.

Začíná měřený úsek. 5 km na vrchol kopce. Teď bych měl zabrat! Kašlu na to. Sesedám. Stoupání na Pampeago je kruté. Bez jediného metru odpočinku. Čtyři hodiny před kritickou chvílí vše vypadalo dobře. Probudil jsem se do slunečného rána v italském Predazzu uprostřed Dolomit a chystal se na Marcialongu. Pokud vám to jméno zní povědomě, asi jste o něm slyšeli v zimě.

Asi mě zachránila půlka housky s mortadelou a sýrem, kterou jsem doslova vyžebral na turistovi, který šel proti mně. Hlad je cyklistův největší nepřítel.

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Gran Fondo na vlastní kůži: utrpení a výhledy. Do Val di Fiemme se nejezdí jen trpět

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