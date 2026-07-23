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1 600 km bez podpory prověří každého. Rozhoduje hlava, ne jen síla nohou

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Závod 1000 Miles Adventure měří přibližně 1600 kilometrů a vede mezi...

Závod 1000 Miles Adventure měří přibližně 1600 kilometrů a vede mezi nejzápadnějším bodem Česka a nejvýchodnější obcí Slovenska. | foto: 1000 Miles Adventure

Závod 1000 Miles Adventure měří přibližně 1 600 kilometrů a vede napříč Českem...
Závod 1000 Miles Adventure měří přibližně 1600 kilometrů a vede mezi...
Závod 1000 Miles Adventure měří přibližně 1600 kilometrů a vede mezi...
Závod 1000 Miles Adventure měří přibližně 1600 kilometrů a vede mezi...
8 fotografií
Šestnáct set kilometrů přes hory, hřebeny, lesy a brody řek, jen vlastní silou a bez jakékoli vnější podpory. Závod 1000 Miles Adventure vede napříč Českem a Slovenskem a nedovoluje elektrokolo ani domluvenou pomoc: každý si veze i řeší všechno sám. Nejde přitom o čas ani o jednoho vítěze, ale o cestu, na které rozhoduje vytrvalost, chladná hlava a schopnost zvládat krize, které dřív nebo později potkají každého.

Závod pro opravdové dobrodruhy: 1 000 mil vlastní silou

Představte si závod, při němž dostanete trasu až týden před startem. A přitom máte před sebou přibližně 1 600 kilometrů přes hory, lesy a řeky mezi nejzápadnějším bodem České republiky a nejvýchodnější obcí Slovenska. Je na vás, co budete jíst i kde budete spát a o elektrokolu si můžete nechat jenom zdát. Právě tak vypadá extrémní ultramaratonský závod 1000 Miles Adventure.

Výzva, která možná na první pohled působí trochu šíleně, však ve skutečnosti stojí na velmi racionálních základech: přípravě, vytrvalosti, soběstačnosti a vůli nevzdat se ani ve zdánlivě bezvýchodné situaci. Právě proto se s tímto závodem propojuje značka Alpecin, která dlouhodobě staví na tématech výkonu, pravidelnosti a vytrvalosti — ve sportu i v každodenní péči o mužské vlasy.

Závod 1000 Miles Adventure měří přibližně 1 600 kilometrů a vede napříč Českem a Slovenskem
Závod 1000 Miles Adventure měří přibližně 1600 kilometrů a vede mezi nejzápadnějším bodem Česka a nejvýchodnější obcí Slovenska.
Závod 1000 Miles Adventure měří přibližně 1600 kilometrů a vede mezi nejzápadnějším bodem Česka a nejvýchodnější obcí Slovenska.
Závod 1000 Miles Adventure měří přibližně 1600 kilometrů a vede mezi nejzápadnějším bodem Česka a nejvýchodnější obcí Slovenska.
Závod 1000 Miles Adventure měří přibližně 1600 kilometrů a vede mezi nejzápadnějším bodem Česka a nejvýchodnější obcí Slovenska.
8 fotografií

1000 Miles Adventure: Jak to probíhá?

1000 Miles Adventure není běžný cyklistický závod, v němž na účastníky čekají servisní vozy, občerstvovací stanice a připravené ubytování. Závodníci se pohybují sami a bez cílené podpory. Mohou jet na klasickém či tandemovém kole, vyrazit na koloběžce nebo trasu absolvovat pěšky. Elektrokola a jiné pohony jsou zakázány.

Trať měří přibližně 1 600 kilometrů a vede napříč Českem a Slovenskem. Od roku 2021 existují dvě varianty, severní a jižní. Pro každý ročník je vypsáno celkem 300 startovních míst, po 150 na každé trase. Omezený počet účastníků má pomoci zachovat jednu ze základních myšlenek závodu – možnost být na trase sám.

Přesnou trasu navíc účastníci obdrží ve formátu GPX teprve týden před akcí. Během závodu ji musejí dodržovat. Když ji z jakéhokoli důvodu opustí, musejí se vrátit na stejné místo.

1000 Miles Adventure v kostce:

  • Délka trasy: přibližně 1 600 kilometrů napříč Českem a Slovenskem
  • Varianty: severní a jižní trasa
  • Kapacita: 300 závodníků, po 150 na každé trase
  • Povolený způsob pohybu: klasické nebo tandemové kolo, koloběžka či chůze
  • Zakázáno: elektrokola, jiné pohony a předem domluvená cílená podpora
  • Navigace: přesnou trasu ve formátu GPX dostanou účastníci týden před startem

Síla nevzniká za jeden den, hlavní je vytrvalost

Partnerem mimořádně náročného závodu je značka Alpecin. Oba světy propojují hodnoty, bez nichž se neobejde ani sportovní výkon, ani dlouhodobá péče: pravidelnost, odhodlání a trpělivost.

Podobně jako při dálkovém závodě ani v každodenní péči o vlasy totiž nerozhoduje jeden mimořádný výkon nebo jedno použití vlasové kosmetiky, která by jako zázrakem dodala okamžitou hustotu, sílu a lesk. Důležitější je pravidelnost.

Chcete podpořit sílu vlasů každý den?

Alpecin Coffein Shampoo C1 je určený pro každodenní péči o mužské vlasy. Stačí 2 minuty při mytí.

Více o produktu zde: Alpecin Coffein Shampoo C1

U Alpecin Coffein Shampoo C1 jde o jednoduchý každodenní rituál: nanést, nechat 2 minuty působit a opláchnout. Kofeinový komplex se při mytí dostává k vlasovým kořínkům a pomáhá je aktivovat. Pro muže, kteří chtějí podpořit sílu a hustotu svých vlasů, je pravidelnost základ.

Právě dlouhodobost je zde podstatnější než jednorázové prodloužení doby působení a už po třech měsících správného a pravidelného použití slibuje výrobce prokazatelně silnější vlasy.

Ve srovnání s tisícem mil v sedle jde o drobný každodenní úkon. Princip je však podobný: určit si režim, držet se ho a neočekávat, že významný výsledek přijde bez odhodlání a trpělivosti.

Význam kofeinu v péči o vlasy

Základem šamponu Coffein Shampoo C1 určeného především mužům, kteří pozorují ztrátu objemu, je kofeinový komplex, který pomáhá předcházet dědičnému vypadávání vlasů a posiluje vlasové kořínky už během mytí. Kofein aktivuje kořínky a podporuje růst vlasů. Součástí receptury je rovněž zinek a niacin, které výrobce označuje za důležité faktory pro zdravé vlasové kořínky.

Hotel nebo spacák? Každý si musí poradit sám

Závodník si sám rozhoduje, kde přenocuje a jak si obstará jídlo. Pravidla umožňují využít penzion nebo hotel, organizátoři však upozorňují, že efektivnější bývá spaní venku. Tomu musí odpovídat také vybavení.

Každý účastník si veze vše potřebné pro pobyt v přírodě i pro případ nouze. Vedle povinné výbavy proto záleží na vhodně zvoleném oblečení, technice, spacáku nebo karimatce. Závod podle pořadatelů obvykle trvá zhruba dva týdny a během této doby se může počasí v horách výrazně měnit.

Nejde tedy pouze o schopnost dlouho šlapat do pedálů. Účastníci musejí hospodařit se silami, řešit technické potíže, reagovat na déšť, chlad nebo nedostatek spánku a přitom se dál orientovat v terénu. Úspěch je tedy založen nejen na fyzické kondici, ale také na psychické odolnosti a schopnosti se samostatně rozhodovat.

Kdo nechce nebo nedokáže absolvovat celých tisíc mil, může závod ukončit v polovině. Po zdolání 500 mil se stává oficiálním finisherem kratší varianty.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Apremeda s.r.o.

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