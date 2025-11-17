Tušíte, kdy mají vaše ratolesti tento školní rok jarní prázdniny? Ne? Tak je nejvyšší čas to zjistit. Zimní kapacity v Alpách se rychle plní, a pokud patříte mezi milovníky manšestru, vysokohorského vzduchu a té pravé alpské atmosféry, není na co čekat.
Pokud už víte, kdy vyrazíte, zbývá jen rozhodnout kam. Hledáte ideální kombinaci sjezdovek, atmosféry a rodinného zázemí? Zkuste osvědčený Schladming-Dachstein.
Region nabízí 230 kilometrů sjezdovek a proslulou „lyžařskou houpačku čtyř hor“ (Schladminger 4 – Berge-Skischaukel), která spojuje areály Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm. Kromě toho zde najdete i rodinná lyžařská střediska, jako jsou Galsterberg, Ramsau, Fageralm, Riesneralm nebo Planneralm. Díky této rozmanitosti je oblast ideálním místem pro zimní radovánky všech lyžařských nadšenců.
A bonus navíc? Ať je zima, nebo léto, tyčí se nad tím vším majestátní ledovec Dachstein. Tedy vyhlídka, oblíbené fotomísto i zážitkový svět v nadmořské výšce 2 700 metrů.
Zbrusu nové lanovky
Novinkou zimní sezony 2025/2026 jsou hned dvě moderní lanovky – desetimístná kabinová na Hauser Kaiblingu a osmimístná sedačková na hoře Planai. Obě výrazně zrychlí propojení mezi areály a zpříjemní lyžování v rámci 4-Berge-Skischaukel Schladming.
Dobrá zpráva pro rodiny s dětmi: malí lyžaři do 6 let tu jezdí zcela zdarma.
Rodinné lyžování v srdci Alp
Ať už půjde o první obloučky na sněhu, nebo společné lyžařské dny s panoramatickým výhledem, v regionu Schladming-Dachstein si na své přijdou malí i velcí. Rodinné lyžování je tady totiž na prvním místě: s cvičnými svahy, dětskými areály i útulnými chatami pro zaslouženou pauzu mezi sjezdy.
Tzv. Schladminger 4 – Berge-Skischaukel má rodinám co nabídnout – široké a přehledné sjezdovky, moderní vleky s dětskou pojistkou i speciální rodinné zóny. Na hoře Planai potěší dětský areál Hopsi-Winterkinderland s tratěmi s malými vlnkami, hracími figurkami a spoustou prostoru pro trénink. Na Hauser Kaiblingu zase zve Wollis Kids Park děti k hravému seznámení se s lyžováním – čekají tu na ně pojízdné pásy, zvlněné minisjezdy i zábavné překážkové dráhy. Hochwurzen a Reiteralm zas bodují širokými rodinnými sjezdovkami a špičkovými lyžařskými školami.
Ovšem i mimo hlavní areál nabízí Schladming-Dachstein výjimečné rodinné zážitky. Za vyzkoušení stojí útulný Galsterberg s osvětlenou sáňkařskou dráhou a originální lyžařskou vesničkou Gallisches Skidorf, kde se děti setkají s galskými hrdiny i římskými vojáky. Rittisberg v Ramsau nabízí mírné svahy, pohádkový les s mluvicími postavičkami a spoustu prostoru pro začátečníky. Kdo touží po klidu a přírodním sněhu, může vyrazit do vysokohorských oblastí Planneralm a Riesneralm. A na Fageralmu zpestří lyžařský den zážitkové sjezdy se zvířátky a slunečná náhorní plošina s výhledem na Dachstein.
Vánoční čas
Znáte Rakousko a zdejší upravená a nazdobená veřejná prostranství. Na úplně jinou úroveň se přitom tato místa dostávají v adventní a vánoční čas. Nejinak je tomu v regionu Schladming-Dachstein. Adventní trhy, výstavy betlémů, průvody krampusů a mnoho dalšího zde k vánočnímu období zkrátka neodmyslitelně patří. Narazíte tu na prodejce ručně vyráběných výrobků, můžete se zastavit u stánku s punčem, který zahřeje nejen tělo, ale i duši, poslechnout si vánoční koledy, setkat se s přáteli nebo se jen tak procházet a rozjímat.
Schladming-Dachstein se v kouzelnou zimní říši divů promění mezi 28. listopadem a 21. prosincem. Výjimečným bodem tamního vánočního programu bude už tradiční „Adventní kouzlo v soutěsce Talbachklamm ve Schladmingu“. Od 29. listopadu do 13. prosince se totiž soutěska opět rozzáří předvánočním romantickým kouzlem v divoké přírodě. O co přesně jde? To už musíte prozkoumat sami.
Během prvních dvou adventních víkendů se zdejší romantické městečko Pürgg promění ve skutečný vánoční betlém. Hudba, vyprávění, hry s čerty krampusy a živý betlém tvoří kouzelnou atmosféru, která vás pohltí. Děti si mohou vyrobit vlastní ozdoby, upéct cukroví, obdivovat slavný betlém Landschaftskrippe Fahringer nebo společně s rodinou navštívit kapli Johanneskapelle. Jedinečný adventní trh se každoročně rozprostře po celém městě a okouzlí všechny návštěvníky.
Advent u mlýnů neboli Mühlenadvent v Ramsau am Dachstein je už dlouho nedílnou součástí předvánočního období v regionu Schladming-Dachstein. Každý rok přichází s novým tématem a zve k poklidné procházce v kouzelné atmosféře. Výchozím bodem je pečlivě zrestaurovaný starý mlýn v Rössingu. Odtud vede slavnostně vyzdobená a romanticky osvětlená stezka přes Hofrat-Gruber-Weg a idylickou Philosophenweg. Cesta prochází kolem starých vodních mlýnů v Ramsau a končí u útulné lesní hospody v centru městečka.