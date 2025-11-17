Zima v regionu Schladming-Dachstein? Od vánočního kouzla po jarní prázdniny na sjezdovkách

Ať už přemýšlíte, kam vyrazit na lyže o jarních prázdninách, nebo lákáte rodinu na adventní atmosféru plnou světýlek a svařeného vína, region Schladming-Dachstein má co nabídnout po celou zimu. Adventní trhy a romantické procházky střídají skvěle upravené sjezdovky, nové lanovky i rodinné areály, kde si lyžování užijí malí i velcí. Rakouská zima tu voní po dobrodružství, sněhu i punči.
Region Schladming-Dachstein je synonymem pro rodinné lyžování

Region Schladming-Dachstein je synonymem pro rodinné lyžování | foto: Ski Rittisberg

Dětské areály, jako je Hopsi-Winterkinderland na hoře Planai, jsou ideální pro...
Hauser Kaibling. Ideální místo pro ranní manšestr a dlouhé, slunné sjezdy
Rodinné lyžování je ve Schladming-Dachsteinu na prvním místě
Romantické městečko Pürgg se během prvních dvou adventních víkendů promění v...
10 fotografií

Tušíte, kdy mají vaše ratolesti tento školní rok jarní prázdniny? Ne? Tak je nejvyšší čas to zjistit. Zimní kapacity v Alpách se rychle plní, a pokud patříte mezi milovníky manšestru, vysokohorského vzduchu a té pravé alpské atmosféry, není na co čekat.

Pokud už víte, kdy vyrazíte, zbývá jen rozhodnout kam. Hledáte ideální kombinaci sjezdovek, atmosféry a rodinného zázemí? Zkuste osvědčený Schladming-Dachstein.

Region nabízí 230 kilometrů sjezdovek a proslulou „lyžařskou houpačku čtyř hor“ (Schladminger 4 – Berge-Skischaukel), která spojuje areály Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm. Kromě toho zde najdete i rodinná lyžařská střediska, jako jsou Galsterberg, Ramsau, Fageralm, Riesneralm nebo Planneralm. Díky této rozmanitosti je oblast ideálním místem pro zimní radovánky všech lyžařských nadšenců.

A bonus navíc? Ať je zima, nebo léto, tyčí se nad tím vším majestátní ledovec Dachstein. Tedy vyhlídka, oblíbené fotomísto i zážitkový svět v nadmořské výšce 2 700 metrů.

Zbrusu nové lanovky

Novinkou zimní sezony 2025/2026 jsou hned dvě moderní lanovky – desetimístná kabinová na Hauser Kaiblingu a osmimístná sedačková na hoře Planai. Obě výrazně zrychlí propojení mezi areály a zpříjemní lyžování v rámci 4-Berge-Skischaukel Schladming.
Také Fageralm se dočkal novinky – osmimístná kabinková lanovka dodala areálu svěží tvář a výjezd na slunnou náhorní plošinu je nyní ještě pohodlnější. Právě odtud se otevírá jeden z nejkrásnějších výhledů na masiv Dachsteinu – důvod, proč si toto místo zamilujete i mimo sjezdovku.

Dobrá zpráva pro rodiny s dětmi: malí lyžaři do 6 let tu jezdí zcela zdarma.

Rodinné lyžování v srdci Alp

Ať už půjde o první obloučky na sněhu, nebo společné lyžařské dny s panoramatickým výhledem, v regionu Schladming-Dachstein si na své přijdou malí i velcí. Rodinné lyžování je tady totiž na prvním místě: s cvičnými svahy, dětskými areály i útulnými chatami pro zaslouženou pauzu mezi sjezdy.

Tzv. Schladminger 4 – Berge-Skischaukel má rodinám co nabídnout – široké a přehledné sjezdovky, moderní vleky s dětskou pojistkou i speciální rodinné zóny. Na hoře Planai potěší dětský areál Hopsi-Winterkinderland s tratěmi s malými vlnkami, hracími figurkami a spoustou prostoru pro trénink. Na Hauser Kaiblingu zase zve Wollis Kids Park děti k hravému seznámení se s lyžováním – čekají tu na ně pojízdné pásy, zvlněné minisjezdy i zábavné překážkové dráhy. Hochwurzen a Reiteralm zas bodují širokými rodinnými sjezdovkami a špičkovými lyžařskými školami.

Útulné chaty a restaurace v regionu Schladming-Dachstein nabízejí kulinářské...

Ovšem i mimo hlavní areál nabízí Schladming-Dachstein výjimečné rodinné zážitky. Za vyzkoušení stojí útulný Galsterberg s osvětlenou sáňkařskou dráhou a originální lyžařskou vesničkou Gallisches Skidorf, kde se děti setkají s galskými hrdiny i římskými vojáky. Rittisberg v Ramsau nabízí mírné svahy, pohádkový les s mluvicími postavičkami a spoustu prostoru pro začátečníky. Kdo touží po klidu a přírodním sněhu, může vyrazit do vysokohorských oblastí Planneralm a Riesneralm. A na Fageralmu zpestří lyžařský den zážitkové sjezdy se zvířátky a slunečná náhorní plošina s výhledem na Dachstein.

Vánoční čas

Znáte Rakousko a zdejší upravená a nazdobená veřejná prostranství. Na úplně jinou úroveň se přitom tato místa dostávají v adventní a vánoční čas. Nejinak je tomu v regionu Schladming-Dachstein. Adventní trhy, výstavy betlémů, průvody krampusů a mnoho dalšího zde k vánočnímu období zkrátka neodmyslitelně patří. Narazíte tu na prodejce ručně vyráběných výrobků, můžete se zastavit u stánku s punčem, který zahřeje nejen tělo, ale i duši, poslechnout si vánoční koledy, setkat se s přáteli nebo se jen tak procházet a rozjímat.

Schladming-Dachstein se v kouzelnou zimní říši divů promění mezi 28. listopadem a 21. prosincem. Výjimečným bodem tamního vánočního programu bude už tradiční „Adventní kouzlo v soutěsce Talbachklamm ve Schladmingu“. Od 29. listopadu do 13. prosince se totiž soutěska opět rozzáří předvánočním romantickým kouzlem v divoké přírodě. O co přesně jde? To už musíte prozkoumat sami.

Romantické městečko Pürgg se během prvních dvou adventních víkendů promění v...

Během prvních dvou adventních víkendů se zdejší romantické městečko Pürgg promění ve skutečný vánoční betlém. Hudba, vyprávění, hry s čerty krampusy a živý betlém tvoří kouzelnou atmosféru, která vás pohltí. Děti si mohou vyrobit vlastní ozdoby, upéct cukroví, obdivovat slavný betlém Landschaftskrippe Fahringer nebo společně s rodinou navštívit kapli Johanneskapelle. Jedinečný adventní trh se každoročně rozprostře po celém městě a okouzlí všechny návštěvníky.

Advent u mlýnů neboli Mühlenadvent v Ramsau am Dachstein je už dlouho nedílnou součástí předvánočního období v regionu Schladming-Dachstein. Každý rok přichází s novým tématem a zve k poklidné procházce v kouzelné atmosféře. Výchozím bodem je pečlivě zrestaurovaný starý mlýn v Rössingu. Odtud vede slavnostně vyzdobená a romanticky osvětlená stezka přes Hofrat-Gruber-Weg a idylickou Philosophenweg. Cesta prochází kolem starých vodních mlýnů v Ramsau a končí u útulné lesní hospody v centru městečka.

