Zvážím svoje šance. Vpravo už je jaro. Svah se táhne desítky metrů do hlubin a je pokrytý mokrou trávou. Vlevo je ještě zima. Stejná propast, sníh přimrznutý ke skále a ošlehaný větrem. Přede mnou hřebínek se stopou širokou na dvě lyže.
„Musíme se rozhodnout, pokud se někdo necítí, otočíme se,“ obrací se na naši skupinu Radek Lienerth. Certifikovaný horský vůdce IFMGA, chlap, bez kterého bych se na tohle místo neodvážil vůbec vystoupat.
Celá oblast je zatím stranou masového turismu, na rozdíl od okolních údolí se nechlubí obrovskými ledovcovými lyžařskými středisky ani restauracemi s prestižními hvězdami