Pohodové běžky na Vysočině. Odskočte si od biatlonu do parádních stop

První lyže na Novoměstsku prý nasadil fryšavský lesník Rudolf Gabessam roku 1891, tedy rok předtím, než je dovezl hrabě Harrach do Krkonoš. V Novém městě byly roku 1962 vyrobeny první laminátové běžky na světě. Pojďme ale z historie do současnosti a vyrazme do zdejších stop!