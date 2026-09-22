Vyplatí se sezonní skipas? Rozhoduje počet dní na lyžích i termín nákupu

Koupit skipas pokaždé zvlášť, nebo mít na celou zimu vystaráno? Pokud vyrážíte na lyže jednou či dvakrát za rok, není moc co řešit. S rostoucím počtem návštěv se ale situace mění. A roli nehraje jen cena.
Lyžování se sezónkou mění hru
Jednou z největších výhod sezónního skipasu je volnost. Nemusíte z každého dne na horách vytěžit maximum jen proto, že jste ráno zaplatili za celodenní skipas.
Dobré podmínky jsou hlavně ráno? Dáte si pár hodin a jedete domů. Děti už po obědě nemají energii? Pro dnešek stačilo. Máte volné odpoledne? Můžete vyrazit třeba jen na pár jízd.
Právě kratší a častější návštěvy jsou výhodou, kterou jednoduché porovnání cen často nezachytí. Ze sezónky tak mohou těžit nejen sportovní lyžaři, ale také rodiny nebo lidé, kteří mají svůj oblíbený areál v rozumné dojezdové vzdálenosti.
Výhodu navíc poznáte už ráno. Majitelé sezónek nemusí před lyžováním zamířit k pokladně pro skipas – mohou jít rovnou k lanovce a na svah. Ušetří tak čas právě ve chvíli, která se na horách počítá nejvíc, a mají větší šanci stihnout první jízdy na čerstvě upraveném ranním manšestru.
A pak je tu samozřejmě matematika. Ta začíná být zajímavá hlavně před sezónou.
Deset dní na lyžích může stačit. Ale neotálejte
Řada horských středisek nabízí nejvýhodnější ceny sezónních skipasů ještě předtím, než se rozjedou první lanovky. Termín nákupu tak může výrazně změnit počet dní, po kterých se investice do sezónky vrátí.
Dobře je to vidět na příkladu Klínovce. Podle aktuálního ceníku jednodenní skipas pro dospělého stojí v zimní sezóně 2026/27 1 250 Kč. Sezónní skipas vyjde v běžném prodeji na 17 500 Kč, v první vlně předprodeje ho ale lze získat za 12 250 Kč, tedy se slevou 30 %.
V nejvýhodnější fázi předprodeje se tak dostáváme přibližně na deset návštěv. A to už není číslo vyhrazené jen těm, kteří tráví na horách každý volný den.
S odkládáním nákupu se ale hranice postupně posouvá:
- 18. 9.–4. 10. | sleva 30 %: 12 250 Kč → přibližně 10 lyžařských dní
- 5.–18. 10. | sleva 20 %: 14 000 Kč → přibližně 12 dní
- 19. 10.–1. 11. | sleva 10 %: 15 750 Kč → přibližně 13 dní
- od 2. 11. | standardní cena: 17 500 Kč → 14 dní
Kdo tedy už na podzim ví, že chce během zimy lyžovat pravidelně, může včasným nákupem posunout návratnost sezónky přibližně o čtyři lyžařské dny.
Zvýhodněnou sezónní permanentku je nutné zakoupit online prostřednictvím e-shopu. V předprodeji ji není možné koupit fyzicky na pokladnách areálu.
Pro koho dává sezonní skipas největší smysl?
Nejjednodušší je rozhodování pro pravidelné lyžaře. Deset dní se může zdát na první pohled hodně, ale během celé zimy se rychle nasčítají. Několik víkendů, vánoční nebo jarní prázdniny a pár kratších návštěv – a potřebný počet dní je na světě.
Podobně může sezónní skipas fungovat pro rodiny s dětmi. Právě u nich je možnost ukončit lyžování ve chvíli, kdy dětem dojdou síly, příjemným bonusem. Není potřeba zůstávat na svahu do poslední jízdy jen kvůli zaplacenému celodennímu skipasu.
Naopak pokud vyrážíte jednou za rok na několikadenní zimní dovolenou, bude pravděpodobně výhodnější klasický vícedenní skipas. Sezónka není nejlevnější variantou pro každého. Rozhoduje hlavně to, jak často a jakým způsobem chcete lyžovat.
Cena není jediný faktor
Při nákupu permanentky na celou zimu není důležitá jen cena, ale také kolik příležitostí k lyžování během sezóny skutečně dostanete.
Klínovec dlouhodobě investuje do technického zasněžování a moderních technologií pro přípravu sjezdovek a pravidelně patří mezi česká střediska s nejdelší lyžařskou sezónou. V sezóně 25/26 nabídl 136 lyžařských dní. Pro majitele sezónky je to podstatné – každý další zimní i jarní den znamená další možnost vyrazit na svah bez nákupu nového skipasu.
Pokud se chcete na stejné místo vrátit desetkrát nebo vícekrát, roli hraje i pestrost lyžování. Klínovec nabízí přes 30 kilometrů sjezdovek různých obtížností, od pohodových modrých až po sportovnější tratě, několik sjezdovek patří dokonce k nejdelším v Česku. Areál obsluhují moderní lanovky, na modré Dámské například sedačková lanovka s krycími bublinami a vyhřívanými sedačkami.
A pokud máte doma někoho, kdo by nejraději strávil celou zimu na lyžích, sezónka může vyřešit i otázku vánočního dárku. Jen je finančně výhodnější s nákupem dárku neotálet.