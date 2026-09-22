Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vyplatí se sezonní skipas? Rozhoduje počet dní na lyžích i termín nákupu

Komerční sdělení   14:37

Skiareálu Klínovec | foto: Skiareál Klínovec

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Sezónka nemusí být jen pro lyžaře, kteří jsou na svahu každý víkend. Pokud během zimy plánujete deset a více lyžařských dní, může začít dávat smysl překvapivě brzy. Zvlášť když ji pořídíte ještě před začátkem sezóny.

Koupit skipas pokaždé zvlášť, nebo mít na celou zimu vystaráno? Pokud vyrážíte na lyže jednou či dvakrát za rok, není moc co řešit. S rostoucím počtem návštěv se ale situace mění. A roli nehraje jen cena.

Lyžování se sezónkou mění hru

Jednou z největších výhod sezónního skipasu je volnost. Nemusíte z každého dne na horách vytěžit maximum jen proto, že jste ráno zaplatili za celodenní skipas.

Dobré podmínky jsou hlavně ráno? Dáte si pár hodin a jedete domů. Děti už po obědě nemají energii? Pro dnešek stačilo. Máte volné odpoledne? Můžete vyrazit třeba jen na pár jízd.

Právě kratší a častější návštěvy jsou výhodou, kterou jednoduché porovnání cen často nezachytí. Ze sezónky tak mohou těžit nejen sportovní lyžaři, ale také rodiny nebo lidé, kteří mají svůj oblíbený areál v rozumné dojezdové vzdálenosti.

Výhodu navíc poznáte už ráno. Majitelé sezónek nemusí před lyžováním zamířit k pokladně pro skipas – mohou jít rovnou k lanovce a na svah. Ušetří tak čas právě ve chvíli, která se na horách počítá nejvíc, a mají větší šanci stihnout první jízdy na čerstvě upraveném ranním manšestru.

A pak je tu samozřejmě matematika. Ta začíná být zajímavá hlavně před sezónou.

Ilustrační obrázek

Deset dní na lyžích může stačit. Ale neotálejte

Řada horských středisek nabízí nejvýhodnější ceny sezónních skipasů ještě předtím, než se rozjedou první lanovky. Termín nákupu tak může výrazně změnit počet dní, po kterých se investice do sezónky vrátí.

Dobře je to vidět na příkladu Klínovce. Podle aktuálního ceníku jednodenní skipas pro dospělého stojí v zimní sezóně 2026/27 1 250 Kč. Sezónní skipas vyjde v běžném prodeji na 17 500 Kč, v první vlně předprodeje ho ale lze získat za 12 250 Kč, tedy se slevou 30 %.

V nejvýhodnější fázi předprodeje se tak dostáváme přibližně na deset návštěv. A to už není číslo vyhrazené jen těm, kteří tráví na horách každý volný den.

S odkládáním nákupu se ale hranice postupně posouvá:

  • 18. 9.–4. 10. | sleva 30 %: 12 250 Kč → přibližně 10 lyžařských dní
  • 5.–18. 10. | sleva 20 %: 14 000 Kč → přibližně 12 dní
  • 19. 10.–1. 11. | sleva 10 %: 15 750 Kč → přibližně 13 dní
  • od 2. 11. | standardní cena: 17 500 Kč → 14 dní

Kdo tedy už na podzim ví, že chce během zimy lyžovat pravidelně, může včasným nákupem posunout návratnost sezónky přibližně o čtyři lyžařské dny.

Zvýhodněnou sezónní permanentku je nutné zakoupit online prostřednictvím e-shopu. V předprodeji ji není možné koupit fyzicky na pokladnách areálu.

Ilustrační obrázek

Pro koho dává sezonní skipas největší smysl?

Nejjednodušší je rozhodování pro pravidelné lyžaře. Deset dní se může zdát na první pohled hodně, ale během celé zimy se rychle nasčítají. Několik víkendů, vánoční nebo jarní prázdniny a pár kratších návštěv – a potřebný počet dní je na světě.

Podobně může sezónní skipas fungovat pro rodiny s dětmi. Právě u nich je možnost ukončit lyžování ve chvíli, kdy dětem dojdou síly, příjemným bonusem. Není potřeba zůstávat na svahu do poslední jízdy jen kvůli zaplacenému celodennímu skipasu.

Naopak pokud vyrážíte jednou za rok na několikadenní zimní dovolenou, bude pravděpodobně výhodnější klasický vícedenní skipas. Sezónka není nejlevnější variantou pro každého. Rozhoduje hlavně to, jak často a jakým způsobem chcete lyžovat.

Cena není jediný faktor

Při nákupu permanentky na celou zimu není důležitá jen cena, ale také kolik příležitostí k lyžování během sezóny skutečně dostanete.

Ilustrační obrázek

Klínovec dlouhodobě investuje do technického zasněžování a moderních technologií pro přípravu sjezdovek a pravidelně patří mezi česká střediska s nejdelší lyžařskou sezónou. V sezóně 25/26 nabídl 136 lyžařských dní. Pro majitele sezónky je to podstatné – každý další zimní i jarní den znamená další možnost vyrazit na svah bez nákupu nového skipasu.

Pokud se chcete na stejné místo vrátit desetkrát nebo vícekrát, roli hraje i pestrost lyžování. Klínovec nabízí přes 30 kilometrů sjezdovek různých obtížností, od pohodových modrých až po sportovnější tratě, několik sjezdovek patří dokonce k nejdelším v Česku. Areál obsluhují moderní lanovky, na modré Dámské například sedačková lanovka s krycími bublinami a vyhřívanými sedačkami.

A pokud máte doma někoho, kdo by nejraději strávil celou zimu na lyžích, sezónka může vyřešit i otázku vánočního dárku. Jen je finančně výhodnější s nákupem dárku neotálet.

Témata: Skipas, zima, lyže, svah, lyžař

Nejčtenější

Vesnici museli obětovat smíru a přehradě. Vidět ji po třiceti letech bolí

Měla vyřešit problémy se suchem a vyrovnání mezi Španělskem a Portugalskem....

Měla vyřešit problémy se suchem a vyrovnání mezi Španělskem a Portugalskem. Cena za to se nezdála vysoká. Jen připravit pár stovek lidí o střechu nad hlavou. Jenže vodní dílo Alto Lindoso k naplnění...

KVÍZ: Zažijte podzimní dovolenou v ČR bez davů. Znáte vrcholy, na které Češi zapomněli?

Výhled z rozhledny Poledník. (30. května 2026)

Podzim v Česku nemusí znamenat jen Sněžku, Kvildu nebo přeplněná horská střediska. Vedle známých vrcholů se v Krkonoších, na Šumavě, v Jizerských horách i Českém Švýcarsku skrývají cíle, které...

Bývala tu zábava, zůstala jen deprese. Opuštěný zábavní park Six Flags zmizí

Opuštěný zábavní park Six Flags v New Orleans v americké Louisianě byl v srpnu...

Opuštěný zábavní park Six Flags v New Orleans v americké Louisianě byl v srpnu 2005 zdevastován hurikánem Katrina a následně zůstal téměř dvě desetiletí opuštěný. Z kdysi rušného areálu se stala...

Šumava se dvěma kily na řídítkách. Projeli jsme zapomenuté vesnice a údolí

Silnice Nationalparkstrasse nás potrápila neustálými stoupáními a sjezdy a tak...

Více než dvě stě padesát kilometrů, skoro tři tisíce výškových metrů, tři státy. A téměř nekonečný počet výhledů do dálek všech světových stran. Tak vypadal náš dvoudenní cyklistický přejezd Šumavy...

O české pivní kultuře píše i BBC. Výčepní nosí půllitry, i když si neřeknete

ilustrační snímek

Praha je pro zahraniční turisty městem Staroměstského náměstí, Karlova mostu a Pražského hradu. Kdo však chce poznat českou metropoli z pohledu místních, měl by podle britského BBC zamířit na jedno....

O touze pochopit svět i selhání systému. Přeletím Annapurnu v balonu, říká Juračka

Premium
Petr Jan Juračka

Touha vidět a alespoň trochu pochopit svět kolem sebe je nakažlivá a její šíření jsem přijal za svoje životní poslání. A mám to štěstí, že mohu přírodu poznávat jako přírodovědec s mikroskopem i jako...

22. září 2026

Vyplatí se sezonní skipas? Rozhoduje počet dní na lyžích i termín nákupu

Komerční sdělení
Skiareálu Klínovec

Sezónka nemusí být jen pro lyžaře, kteří jsou na svahu každý víkend. Pokud během zimy plánujete deset a více lyžařských dní, může začít dávat smysl překvapivě brzy. Zvlášť když ji pořídíte ještě před...

22. září 2026  14:37

Panamerická dálnice končí v džungli. Darién zůstává divokou mezerou

Panamerická dálnice v Panamě. Její souvislá trasa se před hranicí s Kolumbií...

Panamerická dálnice propojuje většinu amerického kontinentu, mezi Panamou a Kolumbií však náhle mizí v pralese. Oblast známá jako Darién Gap tvoří hustá džungle, bažiny, řeky a hory. Po desetiletí...

22. září 2026

KVÍZ: Zažijte podzimní dovolenou v ČR bez davů. Znáte vrcholy, na které Češi zapomněli?

Výhled z rozhledny Poledník. (30. května 2026)

Podzim v Česku nemusí znamenat jen Sněžku, Kvildu nebo přeplněná horská střediska. Vedle známých vrcholů se v Krkonoších, na Šumavě, v Jizerských horách i Českém Švýcarsku skrývají cíle, které...

vydáno 22. září 2026

Obří obrazy z rýže. Čínská pole se proměnila v netradiční umělecký park

Na první pohled vypadají jako obyčejná rýžová pole. Stačí ale vystoupat na...

Na první pohled vypadají jako obyčejná rýžová pole. Stačí ale vystoupat na vyhlídkovou plošinu nebo se podívat na krajinu z dronu a objeví se něco zcela jiného. Zelené lány v čínské provincii Henan...

21. září 2026  8:30

O české pivní kultuře píše i BBC. Výčepní nosí půllitry, i když si neřeknete

ilustrační snímek

Praha je pro zahraniční turisty městem Staroměstského náměstí, Karlova mostu a Pražského hradu. Kdo však chce poznat českou metropoli z pohledu místních, měl by podle britského BBC zamířit na jedno....

21. září 2026

Na co zírá mašinfíra: Stará trať v Mimoni končí. Natočili jsme poslední jízdu

Hurvínek M131.1130 ve stanici Mimoň staré nádraží, , 6. září 2026

Když je něco naposledy, musí se to využít – v našem případě natočit. Na zorganizování natáčení jízdy posledního vlaku do stanice Mimoň staré nádraží jsme měli jen hodiny, ale podařilo se. Hurvínkem...

20. září 2026

Zní odtud pláč? Legendami opředený palác Prinkipo čeká na poslední šanci

Premium
Poslední zastávkou Orient Expressu v Istanbulu nemělo být nádraží Sirkeci, ale...

Je to jedno z nejstrašidelnějších míst v celém Turecku. Vstup dovnitř je přísně zakázán, a to nejen kvůli pověrám. Především proto, že budova je v kritickém stavu a hrozí její kompletní zřícení....

19. září 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  18. 9. 15:39

Ráj na konci Evropy. Vydejte se do Portugalska i za Eiffelovými poklady

Z místa, kde se tyčí socha Ježíše, je nádherný výhled na Lisabon a červený most...

Kdysi dávno, než se v samém závěru středověku smělí mořeplavci začali houfně vydávat přes oceán za objevováním neprobádaných zemí, bylo Portugalsko považováno za konec tehdy známého světa. To ale...

18. září 2026  8:30

Šumava se dvěma kily na řídítkách. Projeli jsme zapomenuté vesnice a údolí

Silnice Nationalparkstrasse nás potrápila neustálými stoupáními a sjezdy a tak...

Více než dvě stě padesát kilometrů, skoro tři tisíce výškových metrů, tři státy. A téměř nekonečný počet výhledů do dálek všech světových stran. Tak vypadal náš dvoudenní cyklistický přejezd Šumavy...

18. září 2026

Poznejte zelený řecký ostrov Pythagora. Samos ukrývá antický zázrak

Samos má rozlohu přibližně 478 kilometrů čtverečních a žije na něm něco přes...

Samos leží ve východní části Egejského moře a v nejužším místě jen necelé dva kilometry od tureckého pobřeží. Právě blízkost Malé Asie tvořila jeho historii po celá tisíciletí a dnes tu jsou k vidění...

17. září 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde