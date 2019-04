V Rakousku je pořád sněhu dost. Užijte si parádní Velikonoce na lyžích

1. Stubaital a ledovec Stubai

Stubaiské údolí patří stabilně k deseti největším a nejsilnějším lyžařským oblastem Tyrolska. Pyšní se nejen největším ledovcovým areálem Rakouska, ale také Top of Tyrol, jednou z deseti nejkrásnějších vyhlídek světa. Ve výšce

3 210 metrů nad mořem si můžete vychutnat více než sto třítisícovek. Pokud jde o sníh, jste tady bezesporu v jednom z nejjistějších regionů Alp.

To platí i o letošní zimě. Aktuální sněhová pokrývka je v lyžařském středisku Schlick 2000 nad obcí Fulpmes 240 centimetrů, na ledovci Stubai dokonce 575 centimetrů. Což je nejvíce ze všech ledovců v celém Rakousku. A stále padá.

„Co se týče sněhu, obě poslední zimní sezony patřily k velmi zdařilým, jenom letos napadlo největší množství sněhu během deseti dnů, kdežto loni to bylo v čase více rozložené,“ hodnotí situaci tiskový mluvčí turistického sdružení Stubai Michael Gstrein. „Půlka dubna je za námi a my můžeme návštěvníkům stále nabídnout čerstvý prachový sníh. Obě poslední sezony byly sněhově opravdu nadprůměrné,“ doplňuje.

Stubaiské údolí leží v Tyrolsku přibližně 560 kilometrů z Prahy, 170 kilometrů od Mnichova, dvacet kilometrů od tyrolské metropole Insbrucku. Na ledovec z něj dorazíte po tři čtvrtě hodiny jízdy. Nahoru vede nejdelší třílanová kabinová lanovka v Alpách. V provozu je od října 2016 pod názvem 3S Eisgratbahn. Luxusní design kabinek, volné připojení k wi-fi i výjimečnou odolnost větru oceníte nejen v období špatného počasí.

Ledovec se soustředí na rodiny s dětmi. Velkou výhodou je, že děti do deseti let jezdí v doprovodu rodiče zdarma. Najdete tu atrakce typu BIG Family Boardercross s řadou vln a strmých zatáček, BIG Family Slalom nebo jeden kilometr dlouhou BIG Family Fun Slope.

Loňskou novinkou je BIG Family Slopestyle v oblasti Gamsgarten, kde mohou ti nejmenší trénovat freestylové skoky. Atraktivní pro návštěvníky je i Divoká jáma (Wilde Grube), desetikilometrový ledovcový sjezd do údolí.

Dokonce i nižší partie ledovcového areálu jsou stále v provozu, návštěvníkům je k dispozici okolo šedesáti kilometrů sjezdových tratí. Ve středisku

Schlick 2000 jezdí téměř všechny lanovky a lyžovat lze na osmnácti kilometrech. „Letos máme opravdu dlouhou sezonu, Velikonoce jsou na konci dubna, takže i nižší Schlick 2000 má otevřeno už pět měsíců,“ potvrzuje Michael Gstrein mimořádnost letošní zimy.

Na Velikonoce má stubaiské údolí speciálně pro děti připravené velké hledání velikonočních vajíček. „V celém skiareálu Schlick 2000 jsou poschovávány obří kraslice. Rodiny se mohou zapojit do jejich hledání a získat nejen dárek, ale soutěžit i o skipasy,“ upozorňuje Michael Gstrein.

Pro lyžaře a snowboardisty jsou přitažlivé nejen velikonoční akce, ale i gastronomie. Ve 2 900 metrech na Eisgrat najdete nejvýše položenou výrobnu těstovin na světě – Pastamanufaktur. O patro níže je restaurace Schaufelspitz pojmenovaná po jednom z okolních vrcholů. „Podnik získal dvě čepice a patnáct bodů prestižního ocenění Gault-Millau. Je tak nejvýše položenou čepicovou restaurací na světě,“ vysvětluje Michael Gstrein.

Počet zprovozněných lanovek a pist se každý den mění podle aktuálního počasí a sněhové situace. Před výjezdem na ledovec je zapotřebí zkontrolovat stav na internetových stránkách. V první třetině dubna napadlo například během dvou dnů osmdesát centimetrů sněhu a řada dopravních zařízení byla z důvodu vysokého stupně lavinového nebezpečí uzavřena.

Info:

Výška sněhu: 575 cm (ledovec)

Schlick 2000: v provozu do 22. 04. 2019

Ledovec Stubai: do 10. 06. 2019

Stubaier Super Skipass (platí v celém údolí): 148 eur - 3 800 Kč/dospělý/3 dny

Novinka: od neděle 14. dubna jezdí všechny lanovky od 8.00 do 16.30 hodin.

www.stubai.at