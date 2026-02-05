Za hodně peněz hodně muziky. Vyzkoušeli jsme první alpský uber ve Švýcarsku

Autor:
V srdci švýcarských Alp leží horská městečka Laax a Flims – střediska, kde se sníh, sport a příroda propojují s moderní architekturou a udržitelným přístupem. Na víc než 220 kilometrech sjezdovek si přijdou na své lyžaři, snowboardisté i rodiny. Kromě svahů láká i jezero Caumasee, turistika a bohatá kulturní nabídka.
Švýcarské středisko Laax v kantonu Graubünden se dlouhodobě profiluje jako...

Švýcarské středisko Laax v kantonu Graubünden se dlouhodobě profiluje jako evropská mekka freestylu a láká milovníky lyžování a snowboardu. | foto: Zalando/Laax Open

Středisko Laax/Flims má přes 220 kilometrů sjezdovek různé náročnosti, od...
U-rampa, triky na hraně nemožného a tisíce fanoušků v euforii. Laax Open 2026...
Víc než třicetiletá historie freestylu ve středisku Laax je znát na každém...
Pro ty, kdo hledají klidnější chvíle, je ideálním tipem na výlet jezero...
20 fotografií

Když vystoupáte kabinovou lanovkou z městečka Flims nebo Laax, ocitnete se ve světě, kde se zastavil čas – tady vládnou pouze bílé vrcholky hor, šumění stromů a pod nohama dokonale upravené sjezdovky. Tato městečka ale nejsou jen pohádkovou scenérií – jsou to střediska, která umí spojit moderní lyžování, komfort i ekologický přístup.

Z těchto dvou malých švýcarských městeček vyjíždějí kabinky a sedačky na hlavní vrcholy: Crap Sogn Gion, Vorab a Laaxer Stöckli, odkud se otevírá výhled na dramatickou krajinu, která je zapsaná do seznamu UNESCO jako Tektonická aréna Sardona. Mezi těmito vrcholy se pak nachází řada dalších kabinových a vyhřívaných sedačkových lanovek, díky kterým můžete prozkoumat celé středisko a pokaždé zvolit jinou trasu.

Středisko Laax/Flims má přes 220 kilometrů sjezdovek různé náročnosti, od širokých modrých tratí pro rodiny a začátečníky přes dlouhé červené sjezdy až po černé pasáže a snowparky, které patří k nejlepším v Evropě.

Pro lyžaře a snowboardisty je to ráj. S nadmořskou výškou nad 2 000 metrů je tady jistota sněhu po celou sezonu, a i když místní někdy s posmutnělým úsměvem tvrdí, že sníh „není ideální“, podmínky jsou tu téměř vždy lepší než kdekoli jinde ve Švýcarsku.

Středisko má přes 220 kilometrů sjezdovek různé náročnosti, od širokých modrých tratí pro rodiny a začátečníky přes dlouhé červené sjezdy až po černé pasáže a snowparky, které patří k nejlepším v Evropě. V kombinaci s 28 moderními lanovkami a sedačkami si tu přijde na své úplně každý – od zkušených freeriderů až po rodiny s dětmi.

Švýcarské Alpy v rytmu freestylu. Laax Open nabídl triky na hraně nemožného

V předstihu si můžete koupit skipasy za přibližně 90 švýcarských franků pro dospělé (2 350 korun) a 30 pro děti (780 korun). Pokud chcete vynechat fronty, nabízí se Blue Line skipasy, které umožní předběhnout ostatní – jejich cena se pohybuje kolem 120 franků pro dospělé (3 130 korun) a 45 pro děti (1 170 korun). K dispozici jsou i slevy pro mladistvé a seniory.

A pokud nechcete jen sjezdovky, lanovky vás vyvezou i na vysoko položené běžkařské tratě, kde je sníh jistý i tehdy, kdy v údolí už bílá pokrývka mizí.

První alpský Uber na světě

Městečka Flims a Laax však nejsou jen o sportu. Najdete zde hotely, kavárny a restaurace, ale také galerie a kulturní místa, kde se můžete pokochat uměním.

Tip na zpestření: Laax Open X Zalando

  • Pokud se sem vypravíte na začátku zimy, můžete narazit na Laax Open presented by Zalando, světově proslulou freestyle soutěž snowboardistů a lyžařů, která mění středisko na pulsující festival se stovkami jezdců, koncerty a doprovodným programem.
  • „Spojujeme se se sportovní komunitou. Chceme inspirovat naše zákazníky a podporovat je v aktivním životním stylu. Naše přítomnost na místních událostech je nezbytnou součástí tohoto přístupu,“ uvádí k tomu Matthew Glynn, vedoucí nákupu sportovního zboží ve společnosti Zalando.

Středisko si zakládá na moderním a udržitelném pojetí: v areálu jezdí elektroauta, budovy jsou opatřeny fotovoltaikou a vertikálními zahradami a místní podporují biodiverzitu, například ohrožené druhy včel. Celé místo působí dojmem, že myslí na budoucnost hor a klimatu stejně vážně jako na pohodlí a zážitky návštěvníků.

Svézt se můžete také FlemXpressem, první lanovkou na světě, která jezdí pouze na vyžádání. Tento inovativní systém „alpského Uberu“ šetří energii až o polovinu. Oproti běžným lanovkám, kde jezdí zbytečně prázdných až 90 procent kabin, se gondoly spouštějí jen tehdy, když jsou opravdu potřeba.

Hlavním cílem je snižovat spotřebu energie, čímž se středisko odklání od tradičního modelu zimních sportů a nastavuje nový standard udržitelné dopravy v horách.

Ráj pro milovníky turistiky

Pro ty, kdo hledají klidnější chvíle, je ideálním tipem na výlet jezero Caumasee u Flimsu. V zimě je zčásti zaledněné a okolní lesy vytvářejí pohádkovou kulisu. Oblast nabízí i několik turistických tras, které jsou bezpečné a značené, takže si horskou krajinu můžete užít i bez lyží.

Milovníci přírody si zde přijdou na své také na Senda dil Dragun, nejdelší stezce korunami stromů na světě, která se vine jednou z víc než tuctu chráněných oblastí divoké zvěře.

Švýcarské středisko Laax v kantonu Graubünden se dlouhodobě profiluje jako evropská mekka freestylu a láká milovníky lyžování a snowboardu.
Středisko Laax/Flims má přes 220 kilometrů sjezdovek různé náročnosti, od širokých modrých tratí pro rodiny a začátečníky přes dlouhé červené sjezdy až po černé pasáže a snowparky, které patří k nejlepším v Evropě.
U-rampa, triky na hraně nemožného a tisíce fanoušků v euforii. Laax Open 2026 ve spolupráci se Zalandem proměnil švýcarské Alpy v obří freestyle festival. Světové hvězdy snowboardingu a lyžování, olympijští vítězové i vycházející talenty nabídli tisícům fanoušků neopakovatelnou show v kulisách nejkrásnějšího lyžařského střediska ve Švýcarsku.
Víc než třicetiletá historie freestylu ve středisku Laax je znát na každém detailu – od parků až po atmosféru mezi jezdci.
20 fotografií

Celé středisko Laax/Flims je zároveň příkladem moderního pojetí zimního turismu: spojení sportu, komfortu, přírody a ekologické odpovědnosti. Když sem dorazíte, čeká vás nejen jistota sněhu a perfektní sjezdovky, ale i bohaté možnosti mimo svahy, díky kterým se z návštěvy stává komplexní zážitek pro všechny věkové kategorie. Ať už sem míříte na denní lyžování, víkendový pobyt, nebo chcete prožít festivalovou atmosféru Laax Open, středisko vás nezklame.

Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Lyžařské Harakiri. Nejprudší svah Alp se jezdí po zadku či s cizími lyžemi v náručí

Nejstrmější sjezdovka v Rakousku se jmenuje Harakiri. Nachází se v Mayrhofenu v...

S trochou nadsázky se dá říct, že si tu sjezdovku užije jen každý třetí lyžař. Ten první nezvládne extrémní sklon a klouže se dolů po zadku, druhý kolegu zachraňuje a sbírá jeho poztrácený materiál....

Vykašlete se na wellness, tady se lidé dožívají stovky zcela přirozeně

Sicílie je pro Evropany jednou z nejdosažitelnějších modrých zón.

Představte si místa, kde věk je jen číslo. Místa, kde se stoleté ženy starají o zahradu, muži chodí denně pěšky do kopců a smrt se nebere jako tragédie, ale jako přirozená součást života. Nazývají se...

Silnice svobody, migrace a amerického snu. Legendární Route 66 slaví sto let

Nejznámější silnice Ameriky - Route 66 slaví 100 let své existence. (11. ledna...

Letos je to přesně sto let od doby, kdy vznikla silnice Route 66 – jedna z prvních a také nejdelších cest, která spojuje východ a západ Spojených států. I dnes, kdy funguje už jen částečně, jde stále...

ZANIKLÉ TRATĚ: Zaměstnance LETu Kunovice vozily do práce zepelíny

Obě kunovické Singrovky 820.113 a M240.0012 pózují před Starým závodem, 12....

Jubilejní stý díl seriálu Zaniklé tratě nás zavede na Slovácko. Podíváme se na podnikovou vlečku, která několik desítek let sloužila nejen nákladní, ale také osobní dopravě. Dráha tak vozila nejenom...

Ostrov svobody s vůní tabáku, jejž miloval i Hemingway. Kuba umí zastavit čas

V Santiagu de Cuba si nenechte ujít návštěvu zdejší katedrály. Její historie...

„Mañana“ neboli zítra je na Kubě asi nejpoužívanějším slovem. Nikam se tu nespěchá, nic není hned a právě v tom spočívá kouzlo tohoto ostrova svobody. Když přijmete místní tempo, čekají vás...

Za hodně peněz hodně muziky. Vyzkoušeli jsme první alpský uber ve Švýcarsku

Švýcarské středisko Laax v kantonu Graubünden se dlouhodobě profiluje jako...

V srdci švýcarských Alp leží horská městečka Laax a Flims – střediska, kde se sníh, sport a příroda propojují s moderní architekturou a udržitelným přístupem. Na víc než 220 kilometrech sjezdovek si...

5. února 2026

Šlikové prosluli tolarem z Jáchymova. Dnes z Jičíněvsi hlídají Prachovské skály

Nejstarší typ jáchymovských tolarů, vyráběných v režii rodu Šliků počátkem...

Patřili k nejbohatším rodům v Evropě a jejich jáchymovský tolar se stal etymologickým základem pro americký dolar. Pak ale přišly stavovské bouře, poprava na Staroměstském náměstí a kruté konfiskace....

4. února 2026  20:38

Hory neodpouštějí. Připravte se na lavinu a nemyslete, že vám nic nehrozí

Záchranáři zasahují v oblasti Pongau, kde lavina zasypala skialpinisty. (17....

Toužíme po adrenalinu, proto lyžujeme – na sjezdovkách i ve volném terénu. A také se chceme vrátit domů. Zdraví a živí, přestože hory nám pravidelně připomínají, že riziko k nim neoddělitelně patří....

4. února 2026  8:30

Nebojte se počasí! Jarní prázdniny na horách si užijete se sněhem i bez něj

Ve spolupráci
Amenity Hotels & Resorts

Rodinná dovolená v zimě nemusí být jen o lyžování. Otázka sněhu je navíc velmi proměnlivá, zejména v nižších polohách. Proto rodiny stále častěji hledají flexibilní řešení, kdy není program závislý...

4. února 2026

Děti nesmějí domů, dokud vše neprodají. Máma jen čeká. Čech o životě v Kambodži

Premium
Kambodžané jsou volnomyšlenkáři. Na rozdíl od Evropanů se nikam neženou, říká...

Na jedné straně luxusní vily, na druhé plechové boudy, kde se na malé podestě tísní celá rodina. Český student Ondřej Kočí projel genocidou poznamenanou Kambodžu s batohem na zádech a díky místním...

4. února 2026

V Německu nečekaně zavřeli slavný hotel, chloubu Karl-Marx-Stadtu a někdejší NDR

Srdce ze světel za zachování provozu Interhotel Kongress v Chemnitz...

Německo ztrácí jednu ze svých památek. Hotel Kongress v Saské Kamenici uzavřel o víkendu své vchody a rozloučil se s posledními hosty. Slavný podnik býval chloubou někdejší Německé demokratické...

3. února 2026  12:19

Drama jako u Beckhamových? Cestovní kancelář přišla se zajímavým řešením

„Lidé, kteří jsou najednou celé dny spolu, si zákonitě začnou lézt na nervy. Je

Málokomu v poslední době unikla kauza rodinné hádky Beckhamových. Britská cestovní kancelář zareagovala okamžitou kampaní, kdy nabízí zrušení pobytu zdarma pro osobu, která se rozhádá se zbytkem...

3. února 2026  8:30

Silnice svobody, migrace a amerického snu. Legendární Route 66 slaví sto let

Nejznámější silnice Ameriky - Route 66 slaví 100 let své existence. (11. ledna...

Letos je to přesně sto let od doby, kdy vznikla silnice Route 66 – jedna z prvních a také nejdelších cest, která spojuje východ a západ Spojených států. I dnes, kdy funguje už jen částečně, jde stále...

3. února 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  2. 2. 17:09

Biskup nechtěl měšťanům dopřát radnici, postavili ji na řece. Co vidět v městě piva

Premium
Bamberk je skutečným německým klenotem, zapsaným na seznamu UNESCO. Tady se...

Propít se návštěvou města a přitom tvrdit, že holdujete historii, nemůžete jen tak někde. Tady to však zvládnete levou zadní – a v přestávce mezi jednotlivými ‚lekcemi‘ můžete navštívit třeba...

2. února 2026

Měl to být tajný ráj na zemi. Místní se však turistům vysmáli, když se ptali na cestu

Termální prameny ve Waiotapu na Novém Zélandu

Vypadalo to jako tajný tip na ráj na zemi, o kterém ví jen zasvěcení. Informace byly na cestovatelském webu a nabízely i nádherné fotky přímo z místa. Horké prameny v severní Tasmánii jsou údajně...

2. února 2026  12:15

V Malajsii postavili důchoďák pro mladé. Vyhořelí dvacátníci se perou o místa

Ostrov Perhentian. Všude okolo palmy, borovice, bílý písek a průhledné...

Není to vtip ani parodie dnešního světa. V Malajsii dnes skutečně existuje domov důchodců pro lidi, kteří ještě ani nestihli „oficiálně“ vyhořet. Ne pro seniory, ne pro lidi po padesátce, ale pro...

2. února 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.