Když vystoupáte kabinovou lanovkou z městečka Flims nebo Laax, ocitnete se ve světě, kde se zastavil čas – tady vládnou pouze bílé vrcholky hor, šumění stromů a pod nohama dokonale upravené sjezdovky. Tato městečka ale nejsou jen pohádkovou scenérií – jsou to střediska, která umí spojit moderní lyžování, komfort i ekologický přístup.
Z těchto dvou malých švýcarských městeček vyjíždějí kabinky a sedačky na hlavní vrcholy: Crap Sogn Gion, Vorab a Laaxer Stöckli, odkud se otevírá výhled na dramatickou krajinu, která je zapsaná do seznamu UNESCO jako Tektonická aréna Sardona. Mezi těmito vrcholy se pak nachází řada dalších kabinových a vyhřívaných sedačkových lanovek, díky kterým můžete prozkoumat celé středisko a pokaždé zvolit jinou trasu.
Pro lyžaře a snowboardisty je to ráj. S nadmořskou výškou nad 2 000 metrů je tady jistota sněhu po celou sezonu, a i když místní někdy s posmutnělým úsměvem tvrdí, že sníh „není ideální“, podmínky jsou tu téměř vždy lepší než kdekoli jinde ve Švýcarsku.
Středisko má přes 220 kilometrů sjezdovek různé náročnosti, od širokých modrých tratí pro rodiny a začátečníky přes dlouhé červené sjezdy až po černé pasáže a snowparky, které patří k nejlepším v Evropě. V kombinaci s 28 moderními lanovkami a sedačkami si tu přijde na své úplně každý – od zkušených freeriderů až po rodiny s dětmi.
V předstihu si můžete koupit skipasy za přibližně 90 švýcarských franků pro dospělé (2 350 korun) a 30 pro děti (780 korun). Pokud chcete vynechat fronty, nabízí se Blue Line skipasy, které umožní předběhnout ostatní – jejich cena se pohybuje kolem 120 franků pro dospělé (3 130 korun) a 45 pro děti (1 170 korun). K dispozici jsou i slevy pro mladistvé a seniory.
A pokud nechcete jen sjezdovky, lanovky vás vyvezou i na vysoko položené běžkařské tratě, kde je sníh jistý i tehdy, kdy v údolí už bílá pokrývka mizí.
První alpský Uber na světě
Městečka Flims a Laax však nejsou jen o sportu. Najdete zde hotely, kavárny a restaurace, ale také galerie a kulturní místa, kde se můžete pokochat uměním.
Středisko si zakládá na moderním a udržitelném pojetí: v areálu jezdí elektroauta, budovy jsou opatřeny fotovoltaikou a vertikálními zahradami a místní podporují biodiverzitu, například ohrožené druhy včel. Celé místo působí dojmem, že myslí na budoucnost hor a klimatu stejně vážně jako na pohodlí a zážitky návštěvníků.
Svézt se můžete také FlemXpressem, první lanovkou na světě, která jezdí pouze na vyžádání. Tento inovativní systém „alpského Uberu“ šetří energii až o polovinu. Oproti běžným lanovkám, kde jezdí zbytečně prázdných až 90 procent kabin, se gondoly spouštějí jen tehdy, když jsou opravdu potřeba.
Hlavním cílem je snižovat spotřebu energie, čímž se středisko odklání od tradičního modelu zimních sportů a nastavuje nový standard udržitelné dopravy v horách.
Ráj pro milovníky turistiky
Pro ty, kdo hledají klidnější chvíle, je ideálním tipem na výlet jezero Caumasee u Flimsu. V zimě je zčásti zaledněné a okolní lesy vytvářejí pohádkovou kulisu. Oblast nabízí i několik turistických tras, které jsou bezpečné a značené, takže si horskou krajinu můžete užít i bez lyží.
Milovníci přírody si zde přijdou na své také na Senda dil Dragun, nejdelší stezce korunami stromů na světě, která se vine jednou z víc než tuctu chráněných oblastí divoké zvěře.
Celé středisko Laax/Flims je zároveň příkladem moderního pojetí zimního turismu: spojení sportu, komfortu, přírody a ekologické odpovědnosti. Když sem dorazíte, čeká vás nejen jistota sněhu a perfektní sjezdovky, ale i bohaté možnosti mimo svahy, díky kterým se z návštěvy stává komplexní zážitek pro všechny věkové kategorie. Ať už sem míříte na denní lyžování, víkendový pobyt, nebo chcete prožít festivalovou atmosféru Laax Open, středisko vás nezklame.