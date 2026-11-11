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Co všechno se vejde do zimní dovolené? Lyžování, dobrodružství i horské výhledy

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St. Johann: lyžování, dobrodružství i horské výhledy

St. Johann: lyžování, dobrodružství i horské výhledy | foto: © JOSalzburg

St. Johann: lyžování, dobrodružství i horské výhledy
St. Johann: lyžování, dobrodružství i horské výhledy
St. Johann: lyžování, dobrodružství i horské výhledy
St. Johann: lyžování, dobrodružství i horské výhledy
10 fotografií
Xund und Fit – zdravě a v kondici. Na zimní dovolené to ale neznamená jen sportovní výkony od rána do večera. Někdo si chce užít každou minutu na sjezdovce, jiný ocení pestrý program pro děti nebo chvíle v zasněžené přírodě. Co všechno se dá v zimě zažít v St. Johann v Salcbursku a proč tu rodinná dovolená nemusí mít jen jednu podobu?

Na rodinné lyžařské dovolené se někdy ukáže, že každý má trochu jinou představu o ideálním dni. Děti chtějí zkoušet nové věci, rodiče si rádi pořádně zalyžují a někdo další by si nejraději vychutnal několik pohodových jízd bez honby za kilometry. St. Johann v Salcbursku nabízí prostor pro všechny tyto plány.

Lyžařská oblast Snow Space Salzburg má 210 kilometrů sjezdovek, od lehčích rodinných tratí až po náročnější úseky pro zkušenější lyžaře. Začátečníci tu mohou získávat jistotu vlastním tempem, zatímco ti zdatnější mají dostatek možností, jak si na svahu dát do těla.

Kdo chce výlet pojmout jako pořádnou sportovní výzvu, může se pustit do 12 Peaks Trophy. Trasa propojuje dvanáct vrcholů a pět údolí a vede z Alpendorfu až do Zauchensee. Odměnou za kilometry na lyžích jsou pak nádherné výhledy na okolní horskou krajinu.

Děti nechtějí jen sjíždět kopec. A areál s tím počítá

Pro malé lyžaře nemusí být největším zážitkem dne nejdelší sjezd. Někdy vyhraje zatáčka mezi překážkami, nečekaná postava z pověsti nebo možnost porovnat si čas s rodiči. Právě takové zpestření nabízí St. Johann i mimo klasické lyžování.

Na zážitkové stezce Teufelsweg se děti setkávají s postavami z místních pověstí. Funslope tratě zase přidávají do jízdy hravé prvky a další zábavu. Ve Snowparku Alpendorf si zájemci mohou vyzkoušet nové triky a na skimovie tratích či úsecích s měřením času zaznamenat vlastní jízdy nebo si zasoutěžit s ostatními.

A co když děti na lyžích teprve začínají nebo potřebují pilovat techniku? Pomoci mohou místní lyžařské a snowboardové školy. Výuku nabízejí začátečníkům i pokročilejším, takže každý může pracovat na své technice a posouvat se dál podle svých schopností.

Horská chata patří k lyžování stejně jako další jízda

Po několika hodinách na sněhu přijde chvíle, kdy se i ti největší nadšenci rádi zastaví. Sundat lyžařské rukavice, zahřát se, dát si něco dobrého a chvíli jen sledovat zasněžené svahy. I takové pauzy patří k zimní dovolené.

St. Johann: lyžování, dobrodružství i horské výhledy

V St. Johann a okolí čeká přibližně 60 horských chat. Nabízejí zázemí pro odpočinek během lyžařského dne a možnost vychutnat si rakouskou pohostinnost. A někdy se právě během takové přestávky rozhodne, co bude dál: ještě pár jízd, nebo už pohodový návrat dolů?

Místní filozofie Xund und Fit totiž přesně tohle vystihuje – neznamená, že je nutné každý den překonávat vlastní rekordy. Smyslem je propojit pohyb a odpočinek tak, aby si každý mohl zimu užít podle sebe. Někdo vyráží na svah hned ráno a vrací se až po poslední jízdě, jiný si dopřeje delší pauzu, kratší lyžování nebo den úplně mimo sjezdovky.

Když lyže zůstanou na chvíli v koutě

I během zimní dovolené se může stát, že se rodině jednoduše nechce znovu obouvat do lyžáků. To neznamená, že je potřeba hledat program za každou cenu. St. Johann nabízí i možnost poznávat zasněženou krajinu v klidnějším tempu.

Jedním z takových zážitků je projížďka koňským spřežením. Rodina se zachumlá do teplých dek a místo svištění lyží poslouchá zvuky zimní přírody. Pro děti je zajímavá už samotná jízda, dospělí si zase mohou vychutnat chvíli, kdy nikam nespěchají.

Právě v tom spočívá kouzlo dovolené, která nestojí jen na sportovním výkonu. Aktivní dopoledne může vystřídat klidné odpoledne a další den se program může otočit. Není nutné stihnout všechno ani se držet předem daného plánu.

Zima, která se přizpůsobí celé rodině

Představa ideální zimní dovolené se mění s věkem i zkušenostmi. Děti hledají dobrodružství, zkušení lyžaři chtějí nové výzvy a další členové rodiny si nejvíc užijí společný čas bez spěchu. Ve St. Johannu lze tyto představy kombinovat, aniž by se všichni museli celý den držet stejného programu.

St. Johann: lyžování, dobrodružství i horské výhledy

Rozsáhlé lyžařské propojení Snow Space Salzburg, dětské zážitkové tratě, lyžařské školy, horské chaty i možnosti odpočinku mimo sjezdovky dávají rodinám na výběr. Ať už den patří sportovním výkonům, prvním obloukům, nebo klidnému poznávání zimní přírody, hlavní je, aby si ho každý užil.

St. Johann v Salcbursku tak ukazuje, že aktivní dovolená nemusí znamenat dovolenou bez odpočinku. Někdy se toho dá zažít nejvíc právě tehdy, když se program přizpůsobí lidem, a ne lidé programu.

Praktické tipy a aktivity v oblasti

  • Dostupnost a doprava: Z Prahy jste v St. Johann autem zhruba za 4,5 až 5 hodin (cesta vede přes České Budějovice, Linz a po dálnici A10 na Salzburg).
  • Lyže a skipas (210 km sjezdovek): St. Johann je součástí obří sítě Ski amadé. S jedním skipasem tak máte přístup nejen na 210 km svahů ve Snow Space Salzburg, ale i do celého regionu (přes 760 km tratí).
  • Běžky: V údolí a okolí najdete udržované běžecké tratě (například oblíbenou trasu Salzachloipe podél řeky nebo vysokohorské okruhy).
  • Saně a bobování: Pro milovníky rychlé jízdy na saních jsou v okolí k dispozici osvětlené přírodní dráhy (například na Hahnbaumu přímo nad městem).
  • Koupání a relax: Když po celém dni ztuhnou svaly, skvělou volbou je návštěva místního vodního světa Wasserwelt Wagrain (kousek vedle) nebo relax v saunách.
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Co všechno se vejde do zimní dovolené? Lyžování, dobrodružství i horské výhledy

Advertorial
St. Johann: lyžování, dobrodružství i horské výhledy

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