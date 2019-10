Rychlejší budou lyžovat levněji. Špindlerův Mlýn zavádí pohyblivé ceny

Předprodej odstartuje na začátku listopadu a nový systém by měl lépe rozdělit návštěvníky během celé sezony. Na méně atraktivní termíny mají lyžaře nalákat nižší ceny, naopak ve špičkách se budou skipasy prodávat draze.

Zaváděcí cena pro malé množství nejrychlejších kupců bude 250 korun na den, jinak je nejnižší denní cena standardně nastavena na 350 korun. Horní hranici provozovatel neoznámil.

„Ceny skipasů se budou dynamicky měnit podle počtu prodaných lístků a vytíženosti střediska, ale také podle počasí a dalších externích faktorů,“ vysvětluje ředitel skiareálu René Hroneš.

Provozovatelem Skiareálu Špindlerův Mlýn je slovenská společnost Tatry Mountain Resorts (TMR), která nový systém zavedla už minulý rok v Nízkých i Vysokých Tatrách. Originální řešení, jež nemá v lyžařském světě obdobu, se osvědčilo, a tak míří do dalších rezortů. „Díky efektivnímu řízení návštěvnosti bude lyžování kvalitnější a bezpečnější,“ věří Hroneš.

Už v loňské sezoně byly ve Špindlerově Mlýně ceny u pokladen dražší než v předprodeji na internetu. V hlavní sezoně stál skipas u kamenné pokladny

1 000 korun, u samoobslužného kiosku 890 a při nákupu v e-shopu s předstihem tří a více dnů 820 korun. Letošní novinka tento trend ještě zvýrazní.

„Nikdo si už neumí představit, že by si letenky kupoval v cestovní kanceláři nebo dokonce na letišti. Všechno se přestěhovalo na internet a my bychom chtěli totéž naučit i lyžaře,“ řekl markentingový ředitel střediska Adam Svačina.

Novinka přinese ještě výraznější diverzifikaci. Včasným nákupem si mohou lyžaři zajistit skipas za nižší startovací cenu. Podle zájmu se hodnota na každý den bude průběžně upravovat. Na Slovensku se loni začínalo prodávat na každý den za devět eur, tedy zhruba 240 korun, ale po prodeji nízkého základního počtu se ceny začaly zvedat. Až k maximu, které bylo o vánočních prázdninách stanoveno na 60 eur, tedy asi 1 560 Kč.

„Za situace, kdy bude areál optimálně zaplněn, budeme skipasy prodávat za ceny podobné jako loni. Pokud se půjde přes tuto kapacitu, budeme zdražovat,“ řekl Svačina.

Za optimální naplnění považují ve Špindlerově Mlýně přítomnost 7 500 lyžařů, kritické maximum představuje desetitisícová návštěva. Ceny bude stanovovat automatizovaný systém, který vyhodnotí všechny vnější vlivy.

Ze slovenského vzoru české středisko převzalo i pojistku pro případ storna. Lyžař může skipas za symbolický poplatek vrátit, peníze může využít na jiný nákup.

Vedle cen skipasů je v nejznámějším českém středisku stále aktuální téma propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. Spojit je má soustava dvou lanovek, čtyř sjezdovek a parkovací terminál nedaleko Labské přehrady. Kapacita střediska by tak nabobtnala ze současných 25 na 40 kilometrů. Provozovatel čeká na výsledky procesu EIA o posouzení vlivu stavby na životní prostředí. „Věřím, že v zimě zapracujeme na všech stavebních povoleních, abychom mohli příští rok poklepat na základní kámen a do dvou let propojení zprovoznit,“ věří René Hroneš.