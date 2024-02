Ráj klidu a pohody. Ve Slovinsku si zalyžujete lépe, než byste čekali

Jen před pár dny se po téhle sjezdovce proháněla taková lyžařská esa jako Petra Vlhová, Lara Gutová-Berhamiová, Federica Brignoneová nebo Martina Dubovská, když tu zápolily ve slalomu a obřím slalomu v rámci lyžařského Světového poháru.

Ale teď na svahu v Kranjské Goře stojíme my. Je čtvrtek, chvíli po deváté hodině a vyrážíme nahoru pohodlnou čtyřsedačkou. Dole vidíme tribuny a po cestě zahlédneme na svahu branky. Přítomnost lyžařské elity je stále cítit.

Je v tom cosi omamného. Na sjezdovce, na které se koná Světový pohár, nejste každý den. Mít možnost si říct „Sjel jsem to!“ je příjemné, zvlášť pro mužské ego. Navíc podmínky, které máme, jsou výborné. Teplota se pohybuje kolem nuly, srážky z noci už ustaly, sjezdovka je perfektně upravená a hlavně... Jsme tu sami. Jen tři Češi, nikdo jiný.

Kranjska Gora

Stačí se rozhlédnout, nadechnout a… jet. Rychle, pomalu, na hraně rizika i bezpečně. Prudkou sjezdovku jedeme zas a zas. Proč taky ne, všichni pořád spí a sníh je nadále perfektní. Navíc na testovacích lyžích Elan, které jsme dostali skvěle nabroušené, se nebojíme. „Takové lyžování je za odměnu,“ chválí si kolegyně Eva podmínky.

Blíží se poledne. Už tu sami nejsme, slyšíme Chorvaty nebo Maďary. To jsou ostatně národy, které do Slovinska jezdí nejčastěji.

Slovinsko není jen Kranjska Gora

Kranjska Gora je patrně nejznámější středisko ve Slovinsku. Už kvůli zmíněným závodům, anebo kvůli bohaté škále lyžařských možností. Najdeme tu pět sedačkových lanovek, k tomu spoustu vleků a dohromady dvacet kilometrů sjezdových tratí.

„Turisté se sem rádi vracejí, jsou tu spokojení. Navíc se pořád snažíme podmínky vylepšovat,“ vypráví Luka z turistické centrály a trpce se pousměje: „Jen kdyby nám to počasí přálo víc.“

Lyžařské středisko Rogla ve Slovinsku

Ano, v letošní sezoně mají ve Slovinsku se sněhem problémy. Je ho jednoduše málo, a pokud nějaký napadne, brzy zase roztaje. Kdykoliv je to jen trochu možné, sněhová děla jedou naplno. „Nemůžeme mít otevřeny všechny tratě,“ přiznává Luka. „Snažíme se udržet aspoň ty nejlepší sjezdovky.“

Podobná situace je i v dalších střediscích, kde jsme lyžovali. Slovinsko totiž není jenom Kranjska Gora. Namátkou: Golte, Kope nebo Maribor-Pohorje. Všude jsme byli, všechno jsme vyzkoušeli. Ale i tam jsme naráželi na stejnou potíž: sněhu je prostě letos málo.

I tak jsme na vlastní oči zažili a viděli, co znamená lyžovat ve Slovinsku. Jde o menší areály, které jsou ideální pro rodinné lyžování. Každý si najde, co mu vyhovuje: pozvolné modré tratě i prudké svahy, spoustu možností, kde se občerstvit. A hlavně: žádné fronty. Tolik oblíbený manšestr je i v poledne.

Středisko Maribor - Pohorje: široké sjezdovky a moderní šestisedačková lanovka

Lyže, víno, sauna

Tato země, která je pro mnohé jen tranzitem při cestě do Chorvatska, mohutně investuje do cestovního ruchu. „Rádi turistům nabízíme pokaždé něco navíc. Jednou novou lanovku, jindy širší sjezdovku,“ vypočítává šéf střediska v Mariboru.

Zrovna Maribor–Pohorje je typická ukázka, jak to ve Slovinsku chtějí. Široké propojené sjezdovky, kabinková lanovka z údolí, která jezdí až do deváté hodiny večerní, plus nabídka dalšího vyžití. „Nechceme, aby sem lidé jezdili jenom kvůli lyžování. Ať mají i další možnosti,“ dodává ředitel Marcel.

Lyžařské středisko Maribor – Pohorje během závodu Audi FIS Ski World Cup 2018/19

A že těch možností v Mariboru je. Můžete se procházet nádherným městem, druhým největším v zemi, a zajít do spousty restaurací. Obzvlášť doporučujeme Hiše Stare trte, vinařství s možností exkurze a degustace, kde najdete nejstarší plodící vinnou révu na světě, zapsanou do Guinessovy knihy rekordů. Plodí už více než 400 let. Pokud vás zajímá její pohnutý příběh, přečtěte si: Nejstarší vinnou révu světa zachránila partyzánská akce.

Nudit se skutečně nebudete. A když už síly začnou ubývat, není nic lepšího než tělo nastartovat v jednom z hotelových wellness. Skutečně stačí jen vyrazit. Ráj jménem Slovinsko už netrpělivě čeká.