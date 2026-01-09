Jasná pod Chopkom je pojem, který na mapě středoevropských hor nelze přehlédnout. Dominantou celého areálu je Chopok (2 024 metrů nad mořem), třetí nejvyšší vrchol Nízkých Tater, jehož severní i jižní svahy spojuje moderní infrastruktura. Právě tato „obousměrnost“ dělá z Jasné unikát. Během jednoho dne lze lyžovat v rozdílných podmínkách i krajinách a vybírat si tratě přesně podle chuti, energie i aktuálního počasí.
Areál, který je od Prahy vzdálený přibližně 5,5 hodiny, nabízí zhruba 51 kilometrů sjezdovek všech obtížností. Od širokých modrých tratí pro rodiny a začátečníky přes sportovní červené až po černé slalomové svahy, které prověří i zkušené lyžaře. Jedním z klíčových důvodů, proč je Jasná dlouhodobě považována za vlajkovou loď slovenského lyžování, je i jistota sněhové nadílky.
Většina tratí je technicky zasněžovaná a nachází se ve výškách, kde se sníh udrží po značnou část zimy. Sezona v Jasné tak běžně trvá až pět měsíců, což je v podmínkách střední Evropy nadstandard. Výhodou je také moderní lanovkový systém, který minimalizuje čekání a umožňuje plynulý pohyb po celém areálu.
Zima tu odstartovala už poslední listopadový víkend a nebylo to žádné tiché rozkoukávání. Otevření sezony se neslo v duchu velké show. První lyžaři mohli vyzkoušet až 17 kilometrů tratí. Večer potom patřil hudbě a zábavě. Program doplnila tematická vystoupení, párty přímo pod sjezdovkami a půlnoční koncert Dietera Bohlena z kapely Modern Talking.
Právě propojení sportu a zábavy je v Jasné čím dál výraznější. Středisko cílí nejen na rodiny a sportovce, ale i na mladší publikum, které chce mít po dni na svahu možnost pokračovat v energickém tempu i večer. Pravidelné koncerty, DJ sety a akce „na sněhu“ se tak staly nedílnou součástí zimního kalendáře.
Když lyže nejsou všechno
I když je sjezdové lyžování hlavním magnetem, Jasná má širokou nabídku aktivit mimo klasické tratě. Velké oblibě se zde těší skialpinismus. Vyznačené skialpové trasy umožňují bezpečný pohyb v horách i během běžného provozu střediska.
Pro ty, kdo chtějí zažít svahy jinak, je tu Fresh Track – ranní lyžování na dokonale upraveném „manšestru“ ještě před otevřením lanovek, zakončené snídaní v panoramatické restauraci Rotunda těsně pod vrcholem Chopku.
Speciální kapitolou je večerní lyžování. Jasná se pyšní nejdelší osvětlenou sjezdovkou ve střední Evropě mimo Alpy. V součtu mají lyžaři k dispozici přes čtyři kilometry tratí, kde si mohou zalyžovat i po setmění. To ocení nejen turisté, ale i místní, kteří přijíždějí „na otočku“ po práci.
Alternativou ke sjezdovkám je běžecké lyžování. V okolí areálu vznikají upravované okruhy na přírodním sněhu, které nabízejí klidnější tempo a těsnější kontakt s horskou krajinou. Právě kontrast rušného střediska a tichých běžkařských tras je jedním z překvapivých kouzel Jasné.
„Kromě toho připravujeme Magický les Jasná, tematický projekt, který promění oblast Brhliska v pohádkový svět plný nafukovacích soch, světelných instalací a videomappingu,“ uvedl ředitel střediska Jiří Trumpeš.
Après-ski po slovensku
Jakmile se zavřou lanovky, Jasná rozhodně neusíná. Après-ski má zde podobu horských barů, klubů i tematických párty, které často začínají už odpoledne. Ikonický Happy End patří k nejznámějším místům svého druhu ve střední Evropě a pravidelně hostí zahraniční interprety i DJs.
Na opačném konci spektra stojí relax. Region Liptov je známý unikátním spojením hor a termální vody. Po dni na mrazu tak není nic snazšího než zamířit do některého z blízkých termálních parků jako jsou Tatralandia nebo Bešeňová.
„V našich termálních vodách se lyžaři fantasticky zrelaxují a zároveň jsou naše vodní parky ideální alternativou pro nelyžaře i skvělou zábavou pro rodiny s dětmi,“ uvedl za Oblastní organizace cestovního ruchu regionu Liptov Ján Blcháč.
Detaily, které dělají rozdíl
K silným stránkám střediska patří i logistika. Bezplatné skibusy propojují Jasnou s okolními obcemi i městy. Parkování na záchytných parkovištích a časté intervaly autobusů výrazně snižují dopravní zátěž.
„Není tedy nutné ubytovat se v bezprostřední blízkosti sjezdovek, protože skibusy spojují celý náš region. Lyžaři se mohou do Jasné dopravit z Demänovské doliny, Liptovského Mikuláše a okolí Liptovské Mary, Bešeňové a Liptovského Jána,“ vysvětlila ředitelka Oblastní organizace cestovního ruchu regionu Liptov Darina Bartková.
Pro pravidelné návštěvníky je zajímavý i věrnostní program Gopass, který funguje napříč areály v několika zemích včetně Česka. Cashback systém umožňuje část útrat využít na další služby, což ocení především ti, kdo se do hor vracejí opakovaně.
