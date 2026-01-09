Od manšestru až po večerní párty. Poznejte největší slovenský skiareál Jasná

Dominika Hovadová
Největší slovenský skiareál Jasná pod Chopkom patří k ikonám středoevropského lyžování. Unikátní areál propojuje severní i jižní svahy Nízkých Tater, nabízí přes 50 kilometrů sjezdovek a jednu z nejdelších sezon v regionu. Stále výrazněji tu ale boduje i spojení sportu, zábavy a après-ski života, které dává zimní dovolené úplně nový rozměr.
Jasná pod Chopkom je pojem, který na mapě středoevropských hor nelze přehlédnout. Dominantou celého areálu je Chopok (2 024 metrů nad mořem), třetí nejvyšší vrchol Nízkých Tater, jehož severní i jižní svahy spojuje moderní infrastruktura. Právě tato „obousměrnost“ dělá z Jasné unikát. Během jednoho dne lze lyžovat v rozdílných podmínkách i krajinách a vybírat si tratě přesně podle chuti, energie i aktuálního počasí.

Areál, který je od Prahy vzdálený přibližně 5,5 hodiny, nabízí zhruba 51 kilometrů sjezdovek všech obtížností. Od širokých modrých tratí pro rodiny a začátečníky přes sportovní červené až po černé slalomové svahy, které prověří i zkušené lyžaře. Jedním z klíčových důvodů, proč je Jasná dlouhodobě považována za vlajkovou loď slovenského lyžování, je i jistota sněhové nadílky.

Ranní lyžování na dokonale upraveném manšestru patří k největším lákadlům Jasné.

Většina tratí je technicky zasněžovaná a nachází se ve výškách, kde se sníh udrží po značnou část zimy. Sezona v Jasné tak běžně trvá až pět měsíců, což je v podmínkách střední Evropy nadstandard. Výhodou je také moderní lanovkový systém, který minimalizuje čekání a umožňuje plynulý pohyb po celém areálu.

Zima tu odstartovala už poslední listopadový víkend a nebylo to žádné tiché rozkoukávání. Otevření sezony se neslo v duchu velké show. První lyžaři mohli vyzkoušet až 17 kilometrů tratí. Večer potom patřil hudbě a zábavě. Program doplnila tematická vystoupení, párty přímo pod sjezdovkami a půlnoční koncert Dietera Bohlena z kapely Modern Talking.

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

Právě propojení sportu a zábavy je v Jasné čím dál výraznější. Středisko cílí nejen na rodiny a sportovce, ale i na mladší publikum, které chce mít po dni na svahu možnost pokračovat v energickém tempu i večer. Pravidelné koncerty, DJ sety a akce „na sněhu“ se tak staly nedílnou součástí zimního kalendáře.

Když lyže nejsou všechno

I když je sjezdové lyžování hlavním magnetem, Jasná má širokou nabídku aktivit mimo klasické tratě. Velké oblibě se zde těší skialpinismus. Vyznačené skialpové trasy umožňují bezpečný pohyb v horách i během běžného provozu střediska.

Pro ty, kdo chtějí zažít svahy jinak, je tu Fresh Track – ranní lyžování na dokonale upraveném „manšestru“ ještě před otevřením lanovek, zakončené snídaní v panoramatické restauraci Rotunda těsně pod vrcholem Chopku.

Speciální kapitolou je večerní lyžování. Jasná se pyšní nejdelší osvětlenou sjezdovkou ve střední Evropě mimo Alpy. V součtu mají lyžaři k dispozici přes čtyři kilometry tratí, kde si mohou zalyžovat i po setmění. To ocení nejen turisté, ale i místní, kteří přijíždějí „na otočku“ po práci.

Alternativou ke sjezdovkám je běžecké lyžování. V okolí areálu vznikají upravované okruhy na přírodním sněhu, které nabízejí klidnější tempo a těsnější kontakt s horskou krajinou. Právě kontrast rušného střediska a tichých běžkařských tras je jedním z překvapivých kouzel Jasné.

„Kromě toho připravujeme Magický les Jasná, tematický projekt, který promění oblast Brhliska v pohádkový svět plný nafukovacích soch, světelných instalací a videomappingu,“ uvedl ředitel střediska Jiří Trumpeš.

Après-ski po slovensku

Jakmile se zavřou lanovky, Jasná rozhodně neusíná. Après-ski má zde podobu horských barů, klubů i tematických párty, které často začínají už odpoledne. Ikonický Happy End patří k nejznámějším místům svého druhu ve střední Evropě a pravidelně hostí zahraniční interprety i DJs.

Na opačném konci spektra stojí relax. Region Liptov je známý unikátním spojením hor a termální vody. Po dni na mrazu tak není nic snazšího než zamířit do některého z blízkých termálních parků jako jsou Tatralandia nebo Bešeňová.

„V našich termálních vodách se lyžaři fantasticky zrelaxují a zároveň jsou naše vodní parky ideální alternativou pro nelyžaře i skvělou zábavou pro rodiny s dětmi,“ uvedl za Oblastní organizace cestovního ruchu regionu Liptov Ján Blcháč.

20. února 2023

Detaily, které dělají rozdíl

K silným stránkám střediska patří i logistika. Bezplatné skibusy propojují Jasnou s okolními obcemi i městy. Parkování na záchytných parkovištích a časté intervaly autobusů výrazně snižují dopravní zátěž.

„Není tedy nutné ubytovat se v bezprostřední blízkosti sjezdovek, protože skibusy spojují celý náš region. Lyžaři se mohou do Jasné dopravit z Demänovské doliny, Liptovského Mikuláše a okolí Liptovské Mary, Bešeňové a Liptovského Jána,“ vysvětlila ředitelka Oblastní organizace cestovního ruchu regionu Liptov Darina Bartková.

Pro pravidelné návštěvníky je zajímavý i věrnostní program Gopass, který funguje napříč areály v několika zemích včetně Česka. Cashback systém umožňuje část útrat využít na další služby, což ocení především ti, kdo se do hor vracejí opakovaně.

Může se hodit

  • Vzdálenost z Prahy: 5,5 hodiny
  • Celodenní skipas na pokladně: 69 eur (1 690 Kč)
  • Celodenní skipas online: 51 eur (1 250 Kč)
  • Flexibilní ceny skipasů: Ceník
  • Webové stránky střediska: www.jasna.sk
  • Zapůjčení lyžařského vybavení (dospělý): 46 eur (1 130 Kč)
  • Zapůjčení lyžařského vybavení (junior): 37 eur (900 Kč)
  • Zapůjčení lyžařského vybavení (dítě): 29 eur (710 Kč)
  • Zapůjčení skialpového vybavení: 49 eur (1 200 Kč)
  • Vyberte si z pěti půjčoven v areálu
Od manšestru až po večerní párty. Poznejte největší slovenský skiareál Jasná

