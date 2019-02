Jak seřídit vázání? Šroubovák nechte ve skříni, servis se určitě vyplatí

Seřízení vázání je naprostým základem pro vaši bezpečnost na sjezdovce. Zaručuje, že vázání nevypne v momentě, kdy nemá. Při nesprávném nastavení může dojít k úrazům nejen u začátečníků, ale může vážně ohrozit i zkušené lyžaře.

Správné nastavení vypínací síly podle kalibrované stupnice DIN je přitom tak trochu alchymie, nastavuje se totiž nejen podle hmotnosti a výšky lyžaře, ale také podle jeho věku, velikosti boty a také podle lyžařských zkušeností. Orientační výpočet si můžete vyzkoušet například v našem článku Jak se správně nastavuje lyžařské vázání? Je to pěkná věda.

Spolehnout se na vlastní úsudek ovšem nedoporučuje téměř nikdo z odborníků. „Určitě je dobré vždy navštívit nějaký skiservis, který má vypínací stroj. Doma totiž nemáte šanci vázání seřídit tak, aby správně fungovalo, vypínalo včas a na sjezdovce nedošlo k žádným zraněním,“ říká Roman Humeni ze servisu Ski Radotín.

Pokud se chystáte na hory, není důvod šetřit zrovna na seřizování, v servisu vás vyjde zhruba na 150 korun. „V porovnání s tím, co stojí den na horách, je to dost zanedbatelná částka,“ říká Humeni.

Jednou za sezonu nestačí

Většina lyžařů přichází do servisu ne před začátkem sezony, ale až v jejím průběhu, těsně před tím, než se vydávají na hory. „ Lidé to většinou nechávají, jak je zvykem, až na poslední chvíli. Těsně před odjezdem zjistí, že lyže mají rezavé hrany, skluznice není navoskovaná a mezitím přibrali pět kilo a potřebují seřídit vázání,“ říká Humeni.



Pokud svoji hmotnost před příbuznými a známými tajíte, v servisu na to opravdu zapomeňte a technikovi uveďte pravou hodnotu.

Humeni také upozorňuje, aby lyžaři nespoléhali na to, že jim seřízení vydrží několik let. „Seřizovat by se mělo každý rok, i kdyby se vám nezměnila váha nebo výška. Vázání totiž každým rokem stárne a je opravdu potřeba ho opravdu překontrolovat.“

Svědomitý lyžař by neměl zapomenout i na celkový servis lyží. „Důležité je také nabrousit hrany a navoskovat lyže. To by se nemělo dělat jenom jednou za rok, jak to dělá většina lidí, ale mělo by k tomu dojít minimálně po týdnu na horách, protože hrany se mohou ztupit i za jediný den lyžování. Stejně tak vosk se v extrémních podmínkách může sjet i za jediný den.“

Podobná pravidla platí i pro snowboardisty, kromě seřízení vázání. „Na snowboardu vázání seřizovat nejde. Bohužel občas se setkáváme s tím, že někteří ředitelé škol vyžadují po dětech na lyžařských kurzech potvrzení o seřízení vázání na snowboard, ale tam není co seřizovat,“ tvrdí Humeni.



Cena za kompletní servis lyží se pohybuje mezi 500 a 700 Kč. Seřízení vázání vás bude stát zhruba deset minut vašeho času, celkovou péči o lyže by servis měl stihnout do 24 hodin.

Unikátní stroj vám vybere vhodnou lyžařskou botu:

VIDEO: Nevíte jaké boty na lyže? Tento přístroj vám poradí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu