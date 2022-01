Lyžařská nirvána s prázdnými svahy. Švýcarský Scuol umí překvapit

Do Scuolu dorazíte z Prahy za nějakých šest a půl hodiny. Poviností pro vstup do země je buď očkování (stačí dvě dávky), neočkovaní se musí prokázat negativním PCR testem a následně mezi čtvrtým a sedmým dnem negativním PCR nebo antigenním testem. Na sjezdovky už není potřeba se ničím prokazovat, pouze v restauracích platí 2G, terasy u restaurací jsou ovšem přístupné všem.

Sjezdovky ve Scuolu nás velmi mile překvapily a popravdě jsme byli trochu udivení, že se nám takovýto pěkný areál dostal do hledáčku až letos. Ačkoli obecně pro švýcarské sjezdovky platí, že jsou spíš členité, prudší a užší, tak Scuol se prezentuje širokými dálnicemi s velmi příjemným sklonem, který zvládnou i šikovnější děti. Na druhou stranu zkušení lyžaři si na nich užijí carvingovou nirvánu.

Ačkoli ve Scuolu převažují spíš červené a modré sjezdovky, najde se tu i poctivá černá pista, kterou je tu například Costera Fis, která se po pár pohodových obloučcích zalomí v nekompromisní padák. Ten je sice po celé délce přehledný, nicméně staré dobré „kristiánky“ tu vůbec nejsou ostudou. Naopak.

Těžko tu vypíchnout oblíbenou sjezdovku. Populární je tu trať „Traumpiste“, tedy v překladu sjezdovka snů, která se spouští z vrcholu Salaniva (2 710 m) až dolů do vesničky Sent, odkud vás zpátky do Scuolu s platným skipasem vezme zdarma skibus.

Modrá sjezdovka č. 25

Za takřka carvingové letiště pak klidně můžeme označit modrou sjezdovku č. 25 Mot da Ri, která je velkoryse široká, a ačkoli má modrý pohodový sklon, tak carvový oblouk tu vystřihnete levou zadní.

Kdo má rád romantiku, ať zamíří na vrchol Champatsch (2 783 m), kam vedou dvě dlouhé kotvy, které lyžaře vtáhnou do dětství, kdy nic než kotvy a pomy na kopec nevyváželo. Champatsch je nejzazším bodem střediska Scuol, ale nenechte se plést, že by šlo o nějaký nezáživný kout. Naopak se odtud spouští dvě krásné červené sjezdovky, které jsou široké, ale oproti svým kolegyním o něco víc členité, takže až začnou „dálnice“ nudit, nechte se sem vytáhnout na pár rychlých sportovních kousků.

Modrá sjezdovka č. 20

Scuol mi přijde jako fajn tip jak pro sportovní lyžaře, tak klidně i pro rodiny s dětmi, kterým se tu budou líbit široké modré tratě a hlavně také dětský lyžařský park Kinderland Nalunsin, který najdete hned u výstupu kabinkové lanovky na Motta Naluns (2 146 m). Parčík je zcela oddělený od ostatních sjezdovek, nabídne tři pojízdné pásy, z nichž ten nejdelší je zastřešený. Nechybí ani zcela rovinatý plácek na „ťapání“.

Naopak pro zkušené lyžaře tu nechybí ani snowpark, který se skládá z několika velkých skoků, pak je tu pár středních a k mání jsou také nejmenší skoky na naučení. Zablbnout můžete i na dalších překážkách, a ačkoli tento snowpark nepatří ve Švýcarsku mezi ty největší, rozhodně je pěkně postavený a připravený.

Snowpark

Komu by bylo lyžování málo, může si tu vyzkoušet sáňkařskou dráhu z Prui do Ftanu, které jsme ani my neodolali. Do Prui dojedete pohodlně přímo po modré sjezdovce č. 11 a následně si u horní stanice sedačkové lanovky zapůjčíte sáňky.

Pak už nezbývá než se vrhnout na tři a půl kilometru dlouhou sáňkařskou dráhu, která ovšem rozhodně není žádnou zívačkou a popravdě si na ní babičky s dětmi až tak neumíme představit. Dráha je hlavně v úvodu poměrně rychlá a prudká a pro nás osobně šlo o regulérní adrenalin. Tím bych nerada odradila rodiny s dětmi. Samozřejmě, že je dráha určená i jim, jen jim doporučím průběžně brzdit nohama.

Sáňkařská dráha Prui-Ftan

Scuol potěší i příjemnými horskými chalupami s venkovními prosluněnými teráskami, jako jsou La Motta, Prui, Palma, Chamanna nebo Alpetta. Jelikož jsou svahy nad Scuolem orientované na jih, užíváte si tu sluníčko celý den a takovému příjemnému venkovnímu baru s Aperolem Spritz úplně nejde odolat. A jaké jsou tu ceny občerstvení? Zmíněný Aperol Spritz vám z peněženky sebere 9,50 franku (230 korun), espresso, horká čokoláda, čaj nebo třetinka piva 4,60 frnaku (110 korun).

Co se týká jídla, byly nám doporučené vaječné řezy neboli Créme Schnitte v restauraci La Motta. A nutno říct, že si naše chuťové pohárky opravdu vrněly blahem. Toto bylo nebe v puse a rozhodně si tuhle dobrotu nezapomeňte dát!

Vaječný řez na Motta Naluns

Kdyby vám přece jenom byl areál malý a rádi byste lyžařské dobrodružství doplnili ještě nějakým dalším, můžete vyzkoušet Eisweg, tedy bruslařskou dráhu v údolí pod vesničkou Sent, konkrétně v kempu Sur En. Nejde o žádné monotónní kluziště, ale o lesní cestu, která je komplet pokrytá pravidelně upravovaným ledem, takže si tu na ledních bruslích můžete udělat výlet zasněženým lesem, jako byste byli na běžkách.

Dráha je tři kilometry dlouhá a na jejím startu je k dispozici i vytápěná převlékárna. Vstup pro dospělé vyjde na 12 franků (290 korun), děti na 7 frnaků (170 korun) a zapůjčení ledních bruslí na 5 franků (120 korun).

Lázně Bogn Engiadina

Scuol je zároveň také lázeňské městečko, unavené nohy po lyžování můžete zrelaxovat v minerálních pramenech v místních vyhlášených lázních Bogn Engiadina přímo v centru města Scuol. Vyzkoušet tu můžete panoramatickou saunu, saunu se saunovým rituálem, solný bazén a samozřejmě i venkovní bazén s vířivkami a výhledem na hory. Tříhodinový vstup pro dospělého vyjde na 29 eur (715 korun).

Lázně jsou proslulé také římsko-irským rituálem, což je speciální relaxační cesta se šestnácti zastávkami, která trvá kolem tří hodin. Kromě sauny nebo páry se vám tu dostane i masáže nebo bylinkového rituálu. Počítejte však, že je potřeba rituál dostatečně dopředu rezervovat a tříapůlhodinová procedura pro jednotlivce vyjde na 53 eur (1 300 korun).