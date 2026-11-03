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Schladming-Dachstein: Kde nejmenší lyžují zdarma a dospělí se nenudí

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Schladming-Dachstein: Kde nejmenší lyžují zdarma a dospělí se nenudí | foto: ©Lorenz Masser

Ráno první oblouky ve sněhu, odpoledne závod na sáňkách a večer horká čokoláda s výhledem na zasněžené vrcholy. Ve štýrském Schladmingu-Dachsteinu není těžké zapomenout na školní úkoly, pracovní e-maily a každodenní shon. Zima tu totiž umí zabavit celou rodinu – bez ohledu na věk i lyžařské zkušenosti.

Na devíti kopcích na vás čeká přibližně 222 kilometrů sjezdovek. Rodiny ocení hlavně jejich rozmanitost: zatímco jedni mohou pilovat první oblouky, druzí si užijí sportovnější jízdu. Čtyři velké hory – Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm – jsou navíc propojené do vyhlášené lyžařské houpačky 4-Berge-Skischaukel, která nabízí 123 kilometrů souvislých sjezdovek.

Pro děti, které s lyžováním teprve začínají, jsou ideální menší a přehledné areály. Na Galsterbergu láká Galská lyžařská vesnička s mluvícími postavičkami a dřevěnými chaloupkami, Rittisberg zase nabízí Pohádkový les. Jakmile se děti trochu otrkají, mohou vyrazit na větší svahy: na hoře Planai na ně čeká Hopsi-Winterkinderland, na Hauser Kaiblingu Wolli’s Kids Park s kouzelnými koberci, talířovým vlekem a přehlednými tratěmi pro úplné začátečníky.

Tip, který potěší rodiče

V sezoně 2026/27 lyžují děti do šesti let (ročník 2021 a mladší) v celém regionu Ski amadé zdarma (s výjimkou lyžařského střediska Ramsau).

Schladming-Dachstein: Kde nejmenší lyžují zdarma a dospělí se nenudí

Když si rodiče nejsou jistí, jak děti naučit správné technice, pomohou instruktoři z místních lyžařských a snowboardových škol. Kurzy jsou připravené pro děti i dospělé, od úplných začátečníků až po pokročilé.

Kdo bude doma nejrychlejší?

Na horách se ale nemusí jen lyžovat. Rodinné soupeření může pokračovat na Speed-Checku na Reiteralmu, kde na měřeném úseku zjistíte, kdo jede opravdu nejrychleji. Na Hochwurzenu na vás zase čeká 575 metrů dlouhá zábavná trať Funslope plná hravých prvků a na Planai stálá závodní trať s 25 směrovými brankami. Ideální příležitost zjistit, kdo z rodiny má v krvi závodní geny.

Po sportovním výkonu přichází zasloužená odměna: horská chata, vůně poctivé polévky, rakouské speciality a výhled, který se neomrzí. Zdejší gastronomie staví na čerstvých regionálních surovinách. Projekt Almkulinarik by Richard Rauch jim dává moderní podobu a ukazuje, že i obyčejná zastávka na oběd může být skvělým gurmánským zážitkem.

Když lyže na chvíli odložíte

Někdy bývá nejhezčí částí zimní dovolené právě ta, kdy lyže zůstanou v lyžárně. Na hoře Hochwurzen na čeká sedmikilometrová osvětlená sáňkařská dráha, která nabízí parádní jízdu až do údolí. Vyzkoušet můžete i bruslení nebo romantickou projížďku na saních tažených koňmi v zasněženém Ramsau. A děti? Ty nejspíš nadchne zimní procházka a setkání s lamami a alpakami na jedné z místních biofarem.

Schladming-Dachstein: Kde nejmenší lyžují zdarma a dospělí se nenudí

Za výhledem až na Dachstein

Jedním z vrcholů pobytu může být výlet na ledovec Dachstein ve výšce 2 700 metrů n. m. Za jasného počasí se odtud otevírá úchvatné panorama Alp až k Česku a Slovinsku. Na ty odvážnější čeká visutý most Dachstein-Hängebrücke a slavné „Schody do prázdna“. Ledový palác uvnitř ledovce pak ukrývá působivé ledové sochy a instalace.

Schladming-Dachstein je zkrátka místo, kde nemusí mít každý člen rodiny stejný program. Někdo miluje rychlost, jiný teprve zkouší první oblouky, další raději vyrazí na sáňky a někdo si nejvíc užije horký nápoj na terase horské chaty. A právě v tom spočívá kouzlo zdejší zimy: každý si najde to své – a přesto strávíte většinu dne spolu.

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Schladming-Dachstein: Kde nejmenší lyžují zdarma a dospělí se nenudí

Advertorial
Schladming-Dachstein: Kde nejmenší lyžují zdarma a dospělí se nenudí

Ráno první oblouky ve sněhu, odpoledne závod na sáňkách a večer horká čokoláda s výhledem na zasněžené vrcholy. Ve štýrském Schladmingu-Dachsteinu není těžké zapomenout na školní úkoly, pracovní...

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