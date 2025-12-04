Zima, Rakousko a Alpy rovná se lyže? Jistěže ano, ale také není třeba. Region Ramsau-Schladming, autem asi pět a půl hodiny z Prahy směrem na Linec, nabízí sjezdovky ve slavném lyžařském středisku Schladming, kde nejznámější je zřejmě centrum Planai, dějiště závodů Světových pohárů. A pak více než 200 kilometrů běžkařských tratí v sousedním Ramsau, kde se také jezdí spousta vrcholných světových akcí.
Obě místa dělí asi patnáctiminutová jízda autem a obě se velmi dobře doplňují. Ale co dělat, když na lyže, běžky nebo snad turistiku není chuť? Nebo nelyžujete? I na toto bohatá alpská oblast myslí. Přinášíme několik tipů pro nadcházející zimu. A vězte, že na tyhle aktivity lyže potřebovat nebudete.
Sáňkařská dráha, kde se dospělí stávají dětmi
Lyžování je tu pochopitelně nejčastějším středem zájmu zimních radovánek, ale co když sem jedete s někým, kdo lyžovat nechce nebo nemůže? Poradíme. Vyvezte ho lanovkou na kopec a posaďte na sáňky, které tu rozhodně nejsou jen dětskou zábavou. Sáňkovat se tu dá na speciální upravené sáňkařské dráze každý den a večer od 19 do 21:30 hodin, tedy v době večerního lyžování.
Pod vrcholem Hochwurzen (1 850 m n. m.) si za devět eur (220 korun) vypůjčíte luxusní dřevěné sáňky, nasednete do kabinové lanovky a po zhruba deseti minutách jízdy se ocitnete na startu (jedna večerní jízda vyjde na 24 eur, tedy 580 korun, celovečerní skipas na 33,50 eura, tedy 800 korun). Můžete jet sám či se spolujezdcem, s batohem i bez. Dráhu můžete sjet i bez lyžařské přilby a brýlí, v nich je to ovšem komfortnější a hlavně bezpečnější.
Široká dráha nabízí dostatečný prostor pro předjíždění, během zhruba čtvrthodinové jízdy střídáte mírnější pasáže s prudšími. V obloucích vás navádějí osvětlené šipky, ale i tak je dobré si stroj hlídat a mít ho pod kontrolou.
V polovině trati přichází efekt v podobě osvětleného asi stometrového tunelu, v další části pak jedete téměř po tmě. A pokud podél trati v tu chvíli nestojí mohutné stromy, naskýtá se vám nádherný pohled do osvětleného údolí Enns. Do cíle dojíždíte tam, odkud jste startovali – tedy do prostoru půjčovny a lanovky.
Zdejší sedmikilometrová dráha je jednou z nejdelších v Rakousku a nabízí zážitek, při kterém se dospělí znovu cítí být dětmi. Ti nejrychlejší ji zvládnou sjet za šest a půl minuty rychlostí přes 40 kilometrů v hodině, „amatérskou“ jízdu kvůli zážitku zvládnete pohodlně poloviční rychlostí.
Pokud jste po dojezdu unavení či vymrzlí, zajděte si do zdejší stylové restaurace Tauernalm, která se nachází ve stejné roubence jako půjčovna saní, a dejte si nějakou z místních specialit. Polévku s obrovským játrovým knedlíčkem či obrovský vídeňský řízek? Jak je libo. Míst je tu dost, takže se určitě vejdete. A porce tu rozhodně malé nečekejte.