Schladming-Dachstein patří k výrazným zimním destinacím rakouského Štýrska. Zdejší krajina spojuje vysoké alpské vrcholy, horské louky a údolí, která nabízejí různé možnosti sportovního vyžití. Srdcem zdejšího lyžování je Schladminger 4-Berge-Skischaukel. Propojuje čtyři horské areály Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm, mezi nimiž lze přejíždět na lyžích. Dohromady nabízejí 123 kilometrů navazujících sjezdovek různých obtížností.
Na své si přijdou jak rekreační lyžaři, kteří dávají přednost širokým a pohodovým tratím, tak sportovně založení návštěvníci vyhledávající prudší červené a černé sjezdovky. Nechybějí ani funslopy, závodní úseky a dětské zóny.
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Významnou část nabídky tvoří také zázemí pro rodiny. Na Hauser Kaiblingu se nachází Wollis Kids Park, na Planai zase Hopsi-Kinderland, kde se děti učí lyžovat prostřednictvím hravých prvků a jednoduchých překážek. Na Reiteralmu mohou začínající lyžaři pokračovat v tréninku například na sjezdovkách Schober-Abfahrt a Haseckpiste.
Pro nejmenší návštěvníky jsou připravené také výukové areály Kaliland v Ramsau am Dachstein nebo dětský lyžařský areál Kinderskischaukel Riesneralm. Pohyblivé koberce a další zařízení usnadňují dětem první pokusy na lyžích. Výhodou pro rodiny je bezplatné lyžování dětí do šesti let v oblasti 4-Berge-Skischaukel, stejně jako na Rittisbergu, Galsterbergu a Fageralmu. Zdarma mohou nejmenší využít také lanovku Dachstein Gletscherbahn.
Ramsau am Dachstein, ráj běžeckého lyžování
Zatímco Schladming je známý především sjezdovkami, nedaleký areál Ramsau am Dachstein má dlouhou tradici běžeckého lyžování. Slunná náhorní plošina patří k předním evropským destinacím tohoto sportu a nabízí tratě pro začátečníky i zkušené běžkaře.
Při dobrých sněhových podmínkách je zde k dispozici více než 100 kilometrů stop pro klasické lyžování a přes 70 kilometrů tras pro bruslení. Zajímavou možností je vysokohorská běžecká trasa na Rittisbergu v nadmořské výšce přibližně 1 500 metrů. Ještě výše se lze dostat na ledovci Dachstein, kde vedou běžecké tratě až ve výšce 2 700 metrů.
Ramsau nabízí také několik běžeckých škol a půjčoven vybavení. Začátečníkům pomohou osvojit si základní techniku, zkušenější sportovci mohou pracovat na zdokonalení stylu. Dětem je určen Kali’s Cross Park, kde se prostřednictvím různých překážek učí udržovat rovnováhu a správně ovládat běžky.
Nabídku doplňuje biatlon a osvětlená večerní běžecká trasa. Běžecké lyžování se navíc neomezuje pouze na Ramsau. Další tratě vedou například v Untertalu, Wörschachwaldu, Donnersbachtalu nebo přírodním parku Sölktäler.
O významu regionu pro severské lyžování svědčí také pořádání mezinárodních akcí, mezi něž patří Světový pohár FIS v severských disciplínách, Nordic Winter Opening nebo závod Dachsteinlauf.
Zimní túry, sáňky i projížďky koňským spřežením
Schladming-Dachstein nabízí také rozsáhlou síť tras pro pěší turistiku a výlety na sněžnicích. Celkem je zde přibližně 300 kilometrů zimních turistických tras a stezek pro sněžnice. Kdo dává přednost aktivnímu pohybu v hlubším sněhu, může vyzkoušet také skialpinismus.
Oblíbenou zimní aktivitou je sáňkování. Zvláštní pozornost si zaslouží Hochwurzen, kde je možné vyrazit na noční sáňkařskou jízdu. Osvětlená dráha nabízí jiný pohled na horskou krajinu než běžné denní lyžování. Další možnosti představují projížďky na saních tažených koňmi, bruslení nebo výlety na fatbicích, tedy speciálních kolech se širokými pneumatikami určenými pro jízdu na sněhu.
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