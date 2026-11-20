V Bavorském lese nedaleko hranic s Českem leží Hochficht, jediný hornorakouský lyžařský areál mimo Alpy. Nabízí přibližně 20 kilometrů upravených sjezdovek různých obtížností. Rodiny s dětmi tu mají k dispozici několik speciálních výukových zón. Ve Fichtl Kids Parku a Reischa Junior Parku se začátečníci seznamují s lyžemi a učí se první oblouky. Starší děti mohou zamířit na Kids Funslope nebo do funparku.
Zajímavostí je také komiksový slalom, který pořadatelé označují za první svého druhu na světě. Na trati čekají tematické prvky a obrázky, které mají dětem zpestřit jízdu. Zkušenější lyžaři si naopak mohou vyzkoušet závodní tratě s homologací FIS.
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Přístup do areálu usnadňuje moderní desetimístná kabinková lanovka na Reischlberg. Výhodou Hochfichtu je také jeho poloha. Z české strany je dobře dostupný a cesta nevyžaduje využití rakouské dálnice.
Na cenách skipasů se uplatňuje dynamický model. Jejich výše se mění podle termínu, dne v týdnu, aktuální poptávky a především data nákupu. Včasná rezervace tak může znamenat nižší cenu, což je zajímavé zejména pro rodiny, které plánují zimní pobyt s předstihem.
Horská oblast Mühlviertel je také významnou oblastí běžeckého lyžování. Centrum severských sportů Nordisches Zentrum Böhmerwald nabízí síť tratí o celkové délce 78 kilometrů. Výchozím bodem může být BöhmerWaldArena v Schönebenu, kde funguje škola běžeckého lyžování. Pro děti a začátečníky je připraven okruh Spi-Lo s různými hravými překážkami.
Co ochutnat v Mühlviertelu