Lyžařská nabídka Gasteinu zahrnuje tři hlavní areály s celkem 180 kilometry sjezdovek. Nejrozsáhlejší propojená oblast Schlossalm–Angertal–Stubnerkogel nabízí dlouhé sjezdy, široké tratě i výhledy na okolní vrcholy Vysokých Taur.
Zajímavostí je například sjezdovka Nord s převýšením přes 1 400 metrů. Lyžaři mohou vyzkoušet také Infinity Loop, který propojuje čtyři sjezdovky, nebo měřený úsek Speedline 100. Ten měří sto metrů a umožňuje zaznamenat rychlost jízdy včetně videozáznamu. V areálu nechybí ani snowpark, fun line nebo speciální úseky Ski Movies.
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Lyžování par excellence. Gasteinské údolí uhrane i největší skeptiky
V centrální části oblasti, v Angertalu, se nachází XXL Gasti Schneepark. Na ploše přibližně 35 tisíc metrů čtverečních nabízí zázemí pro děti a začínající lyžaře. Mírné svahy, pojízdné koberce a lyžařské školy usnadňují první pokusy na sněhu. Areál získal od portálu Skiresort.info ocenění pro nejlepší dětský lyžařský areál.
Rodinnou atmosférou se vyznačuje také oblast Dorfgastein–Großarl v okolí vrcholu Fulseck. Vedle slunných svahů nabízí rozmanité sjezdovky, které vyhovují různým úrovním lyžařských dovedností.
Odlišný charakter má Sportgastein. Lyžařský areál leží v nadmořské výšce až 2 686 metrů a je nejvýše položenou oblastí celého Gasteinu. Kromě upravených sjezdovek se zde nacházejí také terény pro freeride. Okolní krajina přitom patří do Národního parku Vysoké Taury.
Lyžování ještě před otevřením lanovek
Zajímavou alternativou k běžnému lyžařskému dni je program Early Morning Skiing na Schlossalmu v Bad Hofgasteinu. Jednou týdně během ledna a února se malé skupiny v doprovodu průvodce vydávají na svahy ještě před zahájením běžného provozu lanovek.
Účastníci tak mají možnost projet se po čerstvě upravených sjezdovkách v době, kdy se většina návštěvníků teprve chystá na snídani.
Ranní program pokračuje společnou snídaní v horské restauraci Weitmoser Schlossalm, která leží přibližně ve výšce 2 000 metrů. Poté mohou lyžaři pokračovat v běžném provozu areálu.
V Dorfgasteinu se zase pořádá Early Mountain Winter Cart. Lanovka Gipfelbahn vyveze návštěvníky na vrchol Fulseck, odkud se na speciálních tříkolkách Mountaincart vydávají po upravené sjezdovce dolů do údolí. Jízda vede po zasněženém svahu a zahrnuje řadu zatáček. Projekt získal Salcburskou cenu za cestovní ruch.
Na běžky, zimní túru nebo sáňky
Kdo si chce od sjezdového lyžování odpočinout, může v Gasteinu využít přibližně 40 kilometrů běžkařských tras. Celkem jich údolím prochází sedm, přičemž některé vedou i ve vyšších nadmořských výškách. Ve Sportgasteinu se běžkuje v nadmořské výšce přes 1 500 metrů nad mořem.
Pro pěší turisty je připraveno zhruba sto kilometrů upravovaných zimních stezek. Jednou ze zajímavých tras je spojení Schlossalmu se Stubnerkogelem. Na cestě se nachází také 140 metrů dlouhý visutý most, který nabízí výhledy do okolní horské krajiny.
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Rakouské Karlovy Vary. Gastein si běžkaři užijí opravdu naplno
Další možností, jak strávit zimní den, je sáňkování. V Bad Hofgasteinu se nachází dráha Aeroplan, která je osvětlená a každé úterý a pátek se na ní koná večerní sáňkování. V Bad Gasteinu zase mohou návštěvníci vyzkoušet dráhu Bellevue Alm.
Méně obvyklou aktivitou je lezení po zamrzlých vodopádech. V nabídce jsou také projížďky na saních tažených koňmi nebo setkání se psím spřežením husky ve Sportgasteinu.
Lázeňská minulost, která přetrvává dodnes
Gastein je vedle lyžařských areálů známý především díky termálním pramenům. Jejich historie je s údolím spojená po staletí a dodnes tvoří důležitou součást místní turistické nabídky. Ze sedmnácti pramenů zde denně vyvěrá přibližně pět milionů litrů horké termální vody.
V Bad Hofgasteinu se nachází Alpentherme, rozsáhlý lázeňský komplex rozdělený do několika zón. Sauna World, Family World, Relax World a Ladies World nabízejí odlišné možnosti využití. Součástí areálu jsou také dvě přírodní jezera s termální vodou a sportovní bazén. Zajímavostí je mořské akvárium, jehož podmořský svět mohou návštěvníci pozorovat přímo z vody. Rodiny mohou využít také saunu, do které je možné vstoupit v plavkách.
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Lázeňský zázrak Bad Gastein. Koktejl termálů, radonu a vzduchu
V Bad Gasteinu fungují Felsentherme, které jsou vybudované přímo ve skalním masivu. Leží v nadmořské výšce přibližně 1 100 metrů a jejich architektura využívá okolní přírodní prostředí. Kromě termálních bazénů nabízejí také výhledy na horské panorama Vysokých Taur.
Lázeňská tradice Gasteinu se však neomezuje pouze na koupání v termální vodě. Region je známý také využíváním radonu při specializovaných léčebných procedurách. Zatímco v obou veřejných termálních lázních se radon z vody odstraňuje, v léčebných centrech se využívají také radonové parní lázně a takzvaná Gasteiner Heilstollen.
Jde o léčebnou štolu, kde se procedury odehrávají v podzemním prostředí za specifických teplotních a klimatických podmínek. Radonová terapie má v oblasti dlouhou historii a její účinky jsou předmětem odborného výzkumu. Na něm se podílí také Výzkumný institut Gastein při Paracelsově lékařské univerzitě v Salcburku.
Gastein tak představuje trochu jinou podobu rakouské zimní dovolené. Lyžařské areály tu doplňuje rozsáhlá nabídka dalších aktivit a především tradice termálního lázeňství, která dává zdejšímu údolí charakter odlišný od mnoha jiných alpských středisek.
Gastronomické zážitky v Gasteinu
Více informací o zimní sezoně v Gasteinu najdete na tomto odkazu.