Z bílé stopy na sjezdovku. Kaiserwinkl je skvělým cílem pro lyžařské kombo

Najít v Česku dokonale upravenou běžkařskou stopu pro klasiku i pro bruslení, kde ve štrúdlu nejezdí davy lidí, je poslední roky celkem výzva. Kvůli pandemickým omezením a zavřeným sjezdovkám se během loňské sezony zrodila v Čechách velká kupa běžkařů, kteří teď vyrážejí na oblíbené trasy do všech koutů republiky.

Pokud patříte mezi milovníky běžek, ale nepotřebujete kolem sebe davy podobně naladěných a nabuzených lidí, zkuste Rakousko. My jsme „utekli“ do tichého tyrolského údolí s názvem Kaiserwinkl. Snadno dostupný a pohádkově pohledný region je totiž příjemně skrytý v podhůří Kaisergebirge a návštěvníkům dokáže nabídnout zimu bez davů. Nečeká vás žádná megalomanie, vše je tu „tak akorát“.

Kaiserwinkl tvoří čtyři obce: Walchsee, Kössen, Rettenschöss a Schwendt. My vyrážíme za zážitky z té největší. Kössen se nachází v nadmořské výšce 589 metrů, žije zde 4 350 obyvatel a najdete tu 3 900 ubytovacích kapacit. Vše je tu nedaleko a příjemně propojené, takže neuděláte chybu, ať už se ubytujete ve kterékoli z obcí.

Údolí protkané stopami

Kaiserwinkl nabízí běžkařům neuvěřitelných 240,5 kilometru běžkařských tras. Větší polovina, přesně 121 kilometrů, je tu pro klasiku, 119,5 kilometru pak pro bruslaře. Dva běžkařské okruhy jsou tu sjízdné i v případě, kdy si příroda dá pauzu a v Kaiserwinklu nenasněží. Pokud se ochladí natolik, aby se dalo zasněžovat, zaručeně si tu zaběžkujete.

Balonový týden Kaiserwinkl je známý pro velký balonový festival , který se tu pořádal každou zimu už 19 let. Bohužel, poslední dva roky překazila organizaci festivalu pandemie covidu-19. Na jubilejní 20. ročník se tu tak už dva roky čeká a podle všeho by se měl uskutečnit 21. až 28. ledna 2023 .

, který se tu pořádal každou zimu už 19 let. Bohužel, poslední dva roky překazila organizaci festivalu pandemie covidu-19. Na jubilejní se tu tak už dva roky čeká a podle všeho by se měl uskutečnit . Podmínky pro balonové létání jsou v zimě o mnoho lepší než v létě , i proto, že vzduch je čistší a je mnohem lepší viditelnost.

, i proto, že vzduch je čistší a je mnohem lepší viditelnost. Každoročně se tak do Kaiserwinklu sjíždí více než padesátka balonářských týmů šesti národností. Posádky pestrobarevných horkovzdušných balonů musí plnit rozličné disciplíny a návštěvníci si tak mohou užít neopakovatelnou atmosféru největší zimní balonové události v Evropě – od přípravy balonu přes plnění rozličných soutěží až po slavnostní vyhlášení vítězů v hotelu Seehof.

Namotivovaní tedy startujeme od Nordic Centre v Kössenu, kde se nás ujímá trojnásobný juniorský mistr rakouského biatlonu a diplomovaný instruktor pro běžky a biatlon Markus Weingartner. V jeho centru si můžete půjčit výbavu, nechat udělat profi servis nebo si zaplatit kurz klasického běžkování, bruslení i biatlonu (podrobnosti najdete v boxu pod článkem).

Markus vypadá přísně a průvodcovství bere velmi svědomitě, takže se bez připomínek nejprve rozcvičíme, rozehřejeme tělo, vyzkoušíme a zdokonalíme techniku jednotlivých pohybů rukou a nohou pro skluz i odraz, a teprve poté vyrážíme na obhlídku tras.

Počasí nám dvakrát nepřeje, a tak tentokrát zůstáváme bez výhledů. Okruhy jsou však perfektně značené barevnými šipkami a skvěle na sebe navazují, takže v případě docházejících fyzických sil – nebo v našem případě promoknutí v silném sněžení – lze okruh kdykoli operativně zkrátit.

„Na běžkách můžete poznat i celý zdejší region a jeho specifika. Vede jím jedna z nejdelších běžkařských tras v Kaiserwinklu, která měří 21,5 kilometru,“ vysvětluje mi Markus během pauzy a dodává, že pozdní jezdci si mohou užít i perfektně osvětlenou noční trasu v Kössenu.

I když celý den bohatě sněží, stopa hezky drží a Markus si jízdu pochvaluje. Letos je tu sněhu méně, a tak v údolí vítají každou další nadílku. „Každý den jsou stopy strojově upravovány, už ráno jsou připraveny pro další běžkaře,“ potvrzuje rakouský perfekcionismus. Možná i proto tu získali pečeť kvality Tyrolských běžkařských tras.

Oblast Kaiserwinklu je se svým širokým údolím proslulým cílem běžkařů. Nabízí přes 120 kilometrů pro klasiku a 119 na skating. A vstup do tras je tu zdarma.

Trasy tu mají barevně odlišené podle náročnosti, takže si tu zaběžkuje začátečník i profík. Krásná trasa vede například kolem jezera Walchsee (číslo 38) nebo kolem přírodní rezervace Natura 2000 Schwemm Nature Reserve. A ještě jedna dobrá zpráva: v Kaiserwinklu ani v sousedním Reit im Winkl se za vstup do běžeckých tras neplatí.

Lyžovačka pod císařem

Další den je čas vyměnit výbavu a nacvaknout sjezdové lyže, čeká nás malý lyžařský areál Hoch-Kössen. Spolu s lyžařským instruktorem Peterem vyjíždíme gondolou na Unterberg (1 773 m), odkud postupně objevíme všech 13 lanovek a vleků a kilometry sjezdovek různých obtížností. Celkem tu na lyžaře čeká 10 kilometrů snadných, devět kilometrů středně náročných a tři kilometry obtížných sjezdovek.

Běžkařské trasy Interaktivní mapu všech běžkařských tras najdete ZDE



„V Höch-Kössenu jsou čtyři horské chaty s místní kuchyní a dvě lyžařské školy,“ představuje nám areál Peter s tím, že si jej často volí především Němci, kteří to mají doslova za rohem, a také rodiny s dětmi kvůli příjemným cenám za lyžování.

Největší výhodu areálu však poznáváme až odpoledne, kdy se obloha vyjasní. Z pist se nám totiž nabízí nádherný výhled na okolní hory včetně pohoří Wild a Zahmer Kaiser, a také až do Německa. Lyžovačka náhle nabírá zcela jiný rozměr.

„Hor kolem nás si velmi vážíme a snažíme se je stejně krásné zachovat i pro naše děti,“ vysvětluje nám se zapálením Peter, když nám ukazuje jednotlivé vrcholky. „Proto tu zasněžujeme sjezdovky jen pitnou vodou z místních zdrojů. Nechceme, aby se škodlivé látky z tajícího sněhu dostávaly do zdejších vod, zemědělství, a tím i do potravin, které tu jíme,“ vysvětluje zvláštnost Peter.

Lyžařské středisko Hoch-Kössen v Kaiserwinklu není nijak veliké, ale nabízí nádherné výhledy na Kaisergebirge, do údolí i do Německa.

S pitnou vodou si legraci nedělá, ostatně je to i jeho zájem. S ženou má hospodářství a stádo krav. A v zimě si přivydělává jako instruktor lyžování. „Je to místní zvyklost. Místní se starají o své hospodářství a přivydělávají si v turismu, například nabízejí ubytování,“ vysvětluje.

Malovaná historie

Ještě než sbalíme lyže a Kaiserwinklu naposledy zamáváme, procházíme si Kössen a okolí. Milovníci historie tu totiž najdou velmi stará stavení, která jsou typická svými malovanými fasádami. Kromě sakrálních staveb se tu zdobí také hostince a bohatá hospodářství, která fungují dodnes a v mnohých se lze ubytovat.

„U větších zemědělských budov se časem rozvinula zdobnost, která poukazovala na bohatství majitele, a taky se lišila od obce k obci. Platilo, že čím bohatší sedlák, tím náročnější a větší zdobení,“ popisuje bývalý starosta Kössenu Stefan Mühlberger, který nás po těch nejvzácnějších budovách provází.

Oblast Kaiserwinklu je známá svými starými budovami s typickými malůvkami z poloviny 18. století. První hostince zde vznikaly na trasách dostavníků a sloužily též jako pošty – poštovní stanice.

Jednou z nejstarších a nejznámějších v Kaiserwinkelu je Haus Paxer. Jde o hospodářství s penzionem, jehož fasádu vyzdobil už v roce 1765 známý vídeňský malíř Josef Adam von Mölk.

Ještě o pár let dříve, v roce 1746, vymaloval fasádu na dnešním hotelu Gasthof Post Nostalgie v Kössenu. Dnešní hotel fungoval dříve jako poštovní stanice a hostinec, kde přespávali cestující a odpočívali koně. My tu přespávat nebudeme, ale ochutnáváme typickou místní kuchyni, která se jim tu hodně vede. Pokud chcete na rozloučenou spojit historii s chutným přítomným okamžikem, tady to rozhodně půjde.