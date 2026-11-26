Großarltal je součástí lyžařské oblasti Großarltal-Dorfgastein v rámci Ski amadé. Společný areál nabízí pestrou síť sjezdovek, moderní lanovky a především možnost kombinovat sportovní lyžování s pohodovými rodinnými výlety.
Jedním z jeho výrazných bodů je vrchol Kieserl, kam lyžaře od zimní sezony 2023/24 dopravuje moderní desetimístná kabinková lanovka. Odměnou za pohodlnou cestu vzhůru je panoramatický výhled na okolní alpské velikány, od Großglockneru až po Dachstein.
Zdejší sjezdovky mají mnoho podob. Zkušenější lyžaři mohou zamířit na náročnější tratě Himmelreich a Bergland nebo si vyzkoušet dlouhý sjezd s převýšením více než 1 100 metrů, který vede z vrcholových partií až do údolí. Naopak rodiny a rekreační lyžaři ocení především široké a přehledné tratě v okolí vrcholů Kreuzkogel a Fulseck.
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Na děti čeká také oblíbená sjezdovka Hollywald, kde jim cestu zpestřují veselé postavičky z komiksového světa. V areálu nechybí ani funslope se sněhovým tunelem, vlnitými úseky a zábavnými figurkami nebo moderní funpark. Nejmenší lyžaři se mohou se sněhem seznamovat také přímo v údolí. Bezplatná zážitková louka nabízí cvičný vlek, pojízdný koberec a velké sněhové hřiště.
Příjemným zpestřením lyžařského dne jsou odpočinková místa u sjezdovek, kde si lze vychutnat výhledy na okolní hory. Samozřejmostí je také občerstvení. V areálu funguje sedmnáct horských chat a restaurací, od tradičních rustikálních podniků až po modernější gastronomické provozy. Právě zastávky na oběd či odpolední kávu patří k příjemným součástem zdejšího lyžařského dne.
Na sněžnice nebo skialpy
Großarltal ovšem není jen destinací pro sjezdové lyžování. Údolí ležící na okraji Národního parku Vysoké Taury nabízí také řadu možností, jak si užít zimní krajinu mimo upravené tratě.
Kromě běžkování a projížděk na saních tažených koňmi láká především na túry na sněžnicích a skialpinismus. O organizaci outdoorových aktivit se stará mimo jiné spolek BERG-GESUND, který během zimy připravuje přibližně stovku akcí.
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Program zahrnuje výlety zasněženou krajinou, horolezecké aktivity i skialpinistické túry na okolní vrcholy a horské pastviny. Zájemci tak mohou poznávat zdejší hory také pod vedením zkušených průvodců.
Zvláštní pozornost si zaslouží Hüttschlag, který je součástí rakouské sítě horolezeckých obcí Bergsteigerdörfer. Právě tady se od 28. do 31. ledna 2027 uskuteční skialpinistické dny. Akce je určena všem, kteří chtějí poznat zdejší zimní hory z jiné perspektivy a vyzkoušet si túry v doprovodu dalších milovníků tohoto sportu.
Advent mezi alpskými chalupami
Zimní sezonu v Großarltalu zahajují poněkud jinak než v mnoha jiných alpských střediscích. Místo hlučných večírků a velkých zahajovacích oslav se tu před zhruba dvaceti lety rozhodli vsadit na tradice, řemesla a místní atmosféru. Výsledkem je Salcburský horský advent, který patří k nejvýraznějším předvánočním událostem v regionu.
V centru Großarlu každoročně vyrůstá přibližně třicet malých dřevěných chaloupek, v nichž místní prodejci nabízejí regionální speciality, rukodělné výrobky a vánoční dekorace. Atmosféru doplňuje hudební program, vystoupení a aktivity pro děti.
Komornější adventní trh se koná také v nedalekém Hüttschlagu. Jedním z jeho nejpůsobivějších lákadel je ručně připravená betlémská stezka. Ta vede od obecního betlému ke kostelu a výstavě betlémů, které připomínají vánoční příběh prostřednictvím tradičního řemeslného zpracování.
V sezoně 2026 se Salcburský horský advent koná od 20. listopadu do 20. prosince, vždy od pátku do neděle a také 7. a 8. prosince. Pro návštěvníky, kteří chtějí spojit lyžování s předvánoční atmosférou, tak představuje zajímavý důvod vyrazit do údolí ještě před hlavní částí zimní sezony.
Lyžování s chutí vína
K alpské dovolené patří také dobré jídlo a pití. Großarltal nabízí široký výběr ubytování, od tradičních penzionů a rodinných apartmánů přes horské chaty až po luxusní wellness hotely. Vedle sportovních aktivit se tu proto pravidelně konají také gastronomické akce.
Jednou z nich je týden lyžování a vinařských zážitků, který se v roce 2027 uskuteční od 6. do 13. března. Program propojuje zimní sporty s degustacemi a gastronomií.
Mezi oblíbené zážitky patří večeře v kabině lanovky, na kterou je nutná rezervace a jejíž kapacita je omezená, nebo akce Weinroas. Novinkou nadcházející sezony bude také horská degustace vína s názvem Wine on Snow.
Großarltal tak ukazuje, že zimní dovolená v Alpách nemusí znamenat jen ranní nástup na lanovku a celodenní sjíždění svahů. Stejně dobře může být o objevování zasněžených hor, posezení v tradičních chatách, ochutnávání místních specialit nebo adventních procházkách mezi dřevěnými chaloupkami.
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