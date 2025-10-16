Zimní sezona v Rakousku láká na trhy i koncerty. Z Prahy pojede přímý vlak

Anna Pařízková
  18:53
V Čechy oblíbeném Rakousku opět startuje zimní sezona. Turisty láká nejen na zmodernizovaná lyžařská střediska a zimní sporty, ale také na speciální akce, koncerty a vánoční trhy. Velkou výhodou pro Čechy je také nové vlakové spojení z Prahy až do Korutan. Redakce iDNES.cz přináší přehled novinek a aktivit pro turisty napříč šesti rakouskými regiony.
Zimní sezóna v Korutanech v Rakousku.

Zimní sezóna v Korutanech v Rakousku. | foto: Österreich Werbung

Lyžování v Horním Rakousku.
Vánoční trhy v rakouském městě Štýrský Hradec.
Lyžování v Horním Rakousku.
Vánoční trhy v rakouském městě Štýrský Hradec.
„Rakousko je pro Čechy a Češky nejoblíbenější destinací pro zimní lyžařskou dovolenou. Loni jsme zaznamenali více než dva miliony hostů, letošní prognózy jsou podle poptávky také pozitivní,“ uvedl ředitel pražské pobočky rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Norbert Lerch.

Letošní novinkou a pro turisty bezpochyby velkou výhodou je nové vlakové spojení vedoucí z Prahy přes Pardubice a Brno do korutanské metropole Klagenfurtu a do Villachu. „Vlaky Comfort Jet budou turistům k dispozici od 14. prosince třikrát denně,“ řekl Lerch.

Zimní sezóna v Korutanech v Rakousku.
Lyžování v Horním Rakousku.
Vánoční trhy v rakouském městě Štýrský Hradec.
Lyžování v Horním Rakousku.
Lanovka řízená umělou inteligencí

Korutanský skipas umožní turistům přístup do 31 lyžařských středisek, z toho 24 v Korutanech. Využít se dá celkem na 204 dnů lyžování. Sezona začíná již v říjnu v areálu Mölltaler Gletscher a trvá až do konce května.

Korutanská lyžařská střediska dbají na modernizaci. Do areálu Aineck na Katschbergu vyveze lyžaře od letošní sezony nová moderní osmimístná gondola. Díky ní vzniklo důležité spojení s areálem Lungau.

V Nassfeldu bude také nově lanovka řízená umělou inteligencí. „Má 63 kompletně prosklených kabin, ve kterých se jízda promění ve futuristický zážitek. Trasu o délce 1750 metrů zdoláte za šest a půl minuty,“ uvedla Lada Pranter z Kärnten Werbung.

Mimo lyžování nabízí Korutany také širokou nabídku wellness center.

Backstreet boys na Schladming-Dachstein

Jedna z největších turistických destinací Rakouska, Schladming-Dachstein se chystá zahájit zimní sezonu tradičně ve velkém stylu.

V Planai Stadionu vystoupí v rámci akce Ski-Opening Schladming-Dachstein kapela Backstreet boys. Konkrétně odehraje tři koncerty v termínech 5., 6. a 7. prosince. Klasické vstupenky na akci jsou podle Kateřiny Bubeníčkové z areálu Hauser Kaibling vyprodány, k dispozici jsou však ještě ve speciálním balíčku.

Do Alp bez dlouhé cesty. Tady si zalyžujete už za pár hodin

Koncert však není všechno. Destinace chystá pro své návštěvníky pestrý program během celé sezony. Například od 9. do 11. ledna 2026 zde bude probíhat největší běžkařská akce v regionu – Dachsteinlauf. Nezáleží na věku ani na fyzické kondici – účastníci a účastnice běhu si mohou vybrat z různých vzdáleností: od 10 kilometrů až po 40kilometrové běžkařské tratě.

Nové lanovky a prorodinný přístup

„V Schladmingu-Dachsteinu myslíme na rodiny s dětmi. Děti do šesti let mají skipasy zdarma. Po celém areálu máme také parky pro děti, kde se mohou učit lyžovat. Jezdící koberce jsou tam zdarma pro všechny děti, nehledě na věkovou kategorii,“ řekla Bubeníčková.

Lyžařský areál 4 hor (4 Berge, pozn. red.) nabídne také dvě nově zrekonstruované lanovky s vyšší kapacitou. Konkrétně se jedná o desetimístnou kabinovou lanovku, která povede na horu Hauser Kaibling a osmimístnou sedačkovou lanovku vedoucí na horu Planai.

V Schladming-Dachstein jsou jezdící koberce pro děti zdarma nehledě na věk.

Zima v Zillertalu

Také údolí Zillertal disponující čtyřmi velkými lyžařskými oblastmi nabízí turistům řadu zážitkových akcí. Mezi nimi například průvod Mikuláše v Zell am Ziller 4. prosince, Ski Food Festival a vánoční trh 13. – 14. prosince, nebo silvestrovský parní vlak a ohňostroj v Kaltenbachu.

Lyžařská sezona v Zillertalu oficiálně odstartuje 5. prosince 2025 a potrvá až do 12. dubna 2026. „Pokud bude dostatek sněhu, zahájíme sezonu již v listopadu 2025,“ stojí v tiskové zprávě.

Hosté se zde mohou těšit nejen na sjezdovky, ale také na speciální zimní turistické stezky, instalovanou horolezeckou cestu, bobové dráhy nebo kluziště na bruslení.

Osstirol dbá na duševní zdraví

V rakouském regionu Osstirol si návštěvníci a návštěvnice užijí lyžování, skialpinismus, běh na lyžích a zimní pěší turistiku. Zimní sezonu zahajuje Osstirol oficiálně 6. prosince 2025. Již koncem listopadu však odstartují adventní trhy v Lienzu.

V lednu 2026 se turisté mohou těšit na bohatý program. 8.–10. ledna proběhne v ledovém parku v Matrei Eiskletterfestival, od 16. do 18. ledna se bude konat v horské vesnici Obertilliach v tyrolském Lesachtalu běžkařský závod Dolomitenlauf. Startovné pro včasné přihlášky činí 86 euro (2089 korun), registrace na místě je možná až do samotného startu.

Odborné přednášky, bezpečnostní kempy s lavinovou a sněhovou tématikou, živé diskuse, filmové projekce, workshopy a vedené túry nabídne v termínu 22.–25. ledna Austria Skitourenfestival ve Villgratentalu.

V Osstirolu dbají také na duševní zdraví. V rámci akce Kartitscher Winterwandertage mohou návštěvníci vyrazit na túry s certifikovanými horskými průvodci, kteří jim poví také zajímavé příběhy o místní přírodě, lidech a rozmanité kultuře.

Vánoční svět, tradice a překvapení

Na vánoční dekorace ve městech, vůni perníčků, pečených jablek a čerstvě smažených koblih láká Česku blízký region Horní Rakousko. Od 22. listopadu do 21. prosince 2025 si mohou turisté ručně vyrobit na vánočních trzích v Linci svíčku, v „Ježíškově městě“ Štýr (Steir, pozn. red.) mohou navštívit adventní trhy v historickém centru nebo si užít plavbu lodí na jezeře Attersee, a to každou adventní neděli.

Pohled na rakouské jezero Wolfgangsee.

Od 21. listopadu do 14. prosince 2025 se také štýrské hlavní město Štýrský Hradec (Graz, pozn. red.) promění v okouzlující vánoční svět – romantický, plný tradic a překvapení. Město nabídne celkem 14 pečlivě upravených vánočních trhů, které se budou nacházet blízko sebe v historickém centru, tudíž je turisté budou moci pohodlně objevovat pěšky.Například Trh Christkindlmarkt na náměstí nabídne návštěvníkům ručně vyrobené umění, regionální pochoutky a inspirace na vánoční dárky. Světově známým unikátem je ledový betlém Eiskrippe im Landhaushof tvořený z přibližně 40 tun ledu.

Oslavy vyvrcholí silvestrovským představením před radnicí s vodní, světelnou a laserovou show. 1. ledna pak proběhne slavnostní novoroční koncert v opeře.

