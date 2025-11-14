Rakouské Alpy mají co nabídnout. Těchto pět středisek stojí za cestu

Tereza Hrabinová
  4:00
Rakouské Alpy jsou pro české lyžaře druhým domovem. Ne náhodou. Za pár hodin autem se dá dostat do špičkových středisek, která nabízejí stovky kilometrů upravených sjezdovek, výbornou infrastrukturu, kvalitní ubytování a jistotu sněhu. Přinášíme přehled nejzajímavějších lyžařských oblastí v Rakousku.
Největší lyžařská oblast v Rakousku Ski amadé

Největší lyžařská oblast v Rakousku Ski amadé | foto: Ski amadé

Rakouský lyžařský areál Hinterstoder leží v Horním Rakousku.
Začátek červené sjezdovky pod Gartnerkofel
Lyžování v Zillertalu
Schladming-Dachstein
5 fotografií

1. Hinterstoder a Wurzeralm

Areál Hinterstoder a Wurzeralm mají jednu velkou výhodu: jsou blízko. Z Dolního Dvořiště jste tu za necelé dvě hodiny, z Prahy přibližně za čtyři. Většinu cesty pojedete po dálnici A9. Není tak potřeba dlouhého plánování ani dovolené, stačí sbalit lyže a vyrazit třeba jen na víkend.

Hinterstoder nabízí čtyřicet kilometrů sjezdovek všech úrovní od adrenalinových černých tratí až po mírné loučky pro začátečníky. Lanovka Hössbahn vás rychle vyveze na horské plató, odkud už se rozbíhá vějíř moderních sedaček a vleků. A také dechberoucí výhledy na panorama Mrtvých hor (Totes Gebirge).

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Srdcem areálu je závodní trať Hanesse Trinkla, dějiště Světového poháru. Hinterstoder ale není jen pro profíky. Na své si tu přijdou i rodiny s dětmi a milovníci běžek, okolní běžecké tratě měří na 120 kilometrů.

Pokud hledáte klidnější alternativu, vydejte se do menšího střediska Wurzeralm. S 22 kilometry sjezdovek a rodinnou atmosférou je jako stvořený pro výlety s dětmi. Obě střediska jsou od sebe vzdálena asi 36 kilometrů a pravidelně mezi nimi pendluje skibus.

Rakousko na sněžnicích za minimální náklady. Objevte kouzlo Mrtvých hor

Rakouský lyžařský areál Hinterstoder leží v Horním Rakousku.

  • Skipas

Denní skipas pro dospělého v Hinterstoderu vyjde na 44,50 eura (zhruba 1 084 korun), mládež (ročníky 2007-2010) zaplatí 35,50 eura (cca 865 korun) a děti (2011–2019) mají skipas za 18 eur (cca 438 korun).

2.​​ Tröppolach

Korutanský Nassfeld si drží pověst jednoho z nejlepších rakouských středisek. Díky výjimečnému mikroklimatu je tu po celou zimní sezonu zaručeně dost sněhu a lyžaře celý den provází modrá obloha.

Na lyžaře čeká 110 kilometrů sjezdovek, propojených 30 moderními vleky a lanovkami.

Jsou tu široké červené sjezdovky s ranním manšestrem, lesní cesty i prudké černé sjezdovky. Pokročilejší lyžaři, kteří mají rádi adrenalin, se mohou vydat na rychlostní trať s měřeným úsekem pod Troghöhe nebo na svah s boulemi na Gartnerkofelu.

Rozhodně nevynechte síť pohodových lesních sjezdů do Tröppolachu. Dovede vás tam sjezdovka Carnia dlouhá 7,6 kilometru. Spadnete po ní asi o 1 200 výškových metrů ke spodní stanici kabinky Millenium Express.

Začátek červené sjezdovky pod Gartnerkofel

3. Zillertal

Jeden z největších a nejrozmanitějších lyžařských středisek Rakouska se rozprostírá v tyrolském údolí. Snoubí se tady špičkové služby, alpská příroda a nekonečné možnosti pro lyžaře všech úrovní. Z Prahy sem dorazíte autem přibližně za 6 hodin, z Brna je cesta zhruba o hodinu delší.

Co byste neměli zapomenout ochutnat o přestávce mezi lyžováním? Vyhlášený je tyrolský špekový knedlík (Tiroler Speckknödel). Podává se zpravidla ve vývaru, ale také se zelím a salátem. Vyhlášené jsou rovněž sýrové špecle (Käsespätzle), malý langoš (Kiachl) nebo Tiroler Marend, což je vynikající svačina obsahující sýr, špek, uzeniny, sádlo a zeleninu.

Pět vzájemně propojených středisek je přístupných s jediným skipasem, navíc tady funguje spolehlivá síť skibusů. Každý den můžete vyzkoušet něco jiného. S 458 kilometry tratí a několika desítkami lanovek vám ani týdenní dovolená nebude stačit.

Dominantou oblasti je ledovec Hintertux, jediný rakouský ledovec s celoročním provozem. Kromě perfektně upravených sjezdovek je to ráj pro freeridery.

A můžete si tady vyzkoušet i jednu opravdu hodně netradiční atrakci: Z lyží rovnou do jezera. Rakouský Zillertal nabízí plavání uvnitř ledovce.

Lyžování v Zillertalu

Zillertal Arena nabízí 150 kilometrů sjezdovek všech obtížností, přičemž převládají červené a modré tratě. Snowparky a dětské zóny zajistí, že se zabaví jak dospělí, tak děti.

  • Skipas

Celodenní skipas od 8:30 ráno stojí 79 euro (cca 1 925 korun) pro dospělé, 63,50 euro pro mládež (zhruba 1 647 korun) a 35,50 euro (cca 865 korun) pro děti.

Kompletní ceník najdete na webových stránkách střediska.

Až tři metry sněhu. Rakouská střediska, kde si prodloužíte lyžařskou sezonu

Dálniční známka

Jednodenní dálniční známka v Rakousku pro osobní auta stojí 9,30 euro, desetidenní stojí aktuálně 12,40 eura.

Koupit si ji můžete buď v digitální formě online, nebo jako nalepovací v některém z mnoha desítek míst v Rakousku. Některá prodejní místa nabízejí jak nalepovací, tak digitální variantu.

4. Schladming

  • Překrásné rozhledy ve výšce přes 2 700 metrů vám nabídne vyhlídka Dachsteinský žebřík do nebe. Po dvanácti schodech ocelové konstrukce vystoupáte na prosklenou plošinu, odkud se můžete kochat pohledem na okolí.
  • Dalším nezapomenutelným zážitkem jsou Schody do nicoty. Tam pro změnu sestoupíte po čtrnácti schodech. Hluboko pod svýma nohama uvidíte ledovec odhalující krásu a sílu přírody v její nejčistší podobě.

Abyste štýrské středisko Schladming–Dachstein využili na maximum, potřebujete alespoň týden. Tato oblast totiž nabízí 230 kilometrů sjezdovek propojených 84 lanovkami a vleky, devět lyžařských hor a patří do rozlehlé sítě Ski amadé, největší lyžařské oblasti Rakouska. Z Prahy i Brna tam dojedete přibližně za 6 hodin.

Lyžařská houpačka čtyř vrcholů tu spojuje oblasti Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm. Na své si přijdou rodiny s dětmi, pohodáři toužící po panoramatech i pokročilí lyžaři.

Z centra městečka Schladming vás během pár minut vystřelí kabinka Planet Planai rovnou o 1 100 výškových metrů nahoru. Pak už vás čeká bílý svět sjezdovek a zasněžených lesních cest, kde si každý najde svůj směr.

Schladming-Dachstein

Houpačka čtyř hor či největší dětský svět. Zažijte sněhovou pohádku ve Štýrsku

5. Stubai

Stubaiské údolí je jako stvořené pro ty, kdo chtějí od zimní dovolené všechno – spolehlivý sníh, nekonečné výhledy a minimum kompromisů. Nachází se jen necelou hodinu jízdy od Innsbrucku, přesto působí, jako byste se ocitli uprostřed vysokohorské pustiny, kde vládnou jen skály, sníh a klid. Z Prahy či Brna trvá cesta autem asi 7 hodin, z Innsbrucku je to přibližně 45 minut.

Dominantou údolí je Stubaier Gletscher, největší ledovcové lyžařské středisko v Rakousku. Nabízí přibližně 65 kilometrů sjezdovek v nadmořské výšce až 3 210 metrů, sníh je tu zaručený od října až do května. Areál má všechno – široké carvingové pláně, freeridové zóny i dětské parky. Rodiny potěší, že děti do 10 let lyžují zdarma, pokud jsou v doprovodu dospělého s platným skipasem.

Na samotném vrcholu zážitku – doslova – stojí ikonická vyhlídka Top of Tyrol. Za jasného dne se odsud rozprostírá panorama třítisícových vrcholů.

S tzv. Ski plus City Passem Stubai Innsbruck získáte přístup nejen na Stubaiský ledovec, ale i do dalších 11 lyžařských oblastí v okolí Innsbrucku – celkem tedy 12 středisek s více než 260 kilometry sjezdovek. Kromě toho zahrnuje vstup do více než dvaceti městských atrakcí, například do Swarovski Crystal Worlds ve Wattensu, zoologické zahrady nebo do vodního světa StuBay v Telfesu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Dechberoucí podívaná. Polární záře rozjasnila noční oblohu v Česku

Unikátní polární záře byla k vidění i v České republice. (12. listopadu 2025)

Silný energetický výbuch ze Slunce proudící kolem Země namaloval v Česku úchvatnou polární záři na noční obloze. Příspěvky na sociálních sítích zachycují tento přírodní úkaz v rozmanitých barvách....

Z ráje peklo na zemi. Bali se dusí turisty, odpadky a betonem nových resortů

Premium
Pláž ve středisku Kuta na Bali

V relativně nedávné minulosti bylo Bali rájem, kde se panenská příroda snoubila s pohostinností místních. Dnes je indonéský ostrov jednou z nejznámějších obětí masové turistiky na světě. Místo...

Turisté jako dojné krávy. Vynalézavost některých měst a firem nezná mezí

Svět je plný překvapení a zdaleka ne vždy to musí být příjemné. Na konflikt...

Vaše dovolená může být o dost dražší, než čekáte. A nutně ne kvůli letenkám. V účtu za zážitky a pohodlí totiž mohou figurovat nejrůznější nenápadné a skryté poplatky, s nimiž jste nepočítali....

Legendární, léčivé, dokonalé. Proč si vybrat zrovna maďarské termály

Lázně Gellért byly otevřeny v roce 1918 a uchvátí vás secesním interiérem.

Dilema, jestli jsou lepší slovenské, nebo maďarské termály, za vás opravdu nerozlouskneme. Avšak rádi vás namotivujeme. Minule jsme se věnovali Slovensku, teď se zase mrkneme do Maďarska. Současně...

Místo, které stvořil meteorit. Navštivte Dalarnu, nejšvédštější region

Jezero Orsa

Je to kraj hlubokých lesů, třpytivých jezer a neuvěřitelných příběhů. V provincii Dalarna, v samém srdci Švédska, zažijete přírodu, ve které ráda tvořila Astrid Lindgrenová, objevíte příběh...

Rakouské Alpy mají co nabídnout. Těchto pět středisek stojí za cestu

Největší lyžařská oblast v Rakousku Ski amadé

Rakouské Alpy jsou pro české lyžaře druhým domovem. Ne náhodou. Za pár hodin autem se dá dostat do špičkových středisek, která nabízejí stovky kilometrů upravených sjezdovek, výbornou infrastrukturu,...

14. listopadu 2025

Dokonalé výlety. Na tyto skvělé vyhlídky se dostanete téměř bez námahy

Za hezkého počasí se z vrcholu naší nejvyšší stolové hory můžete...

Představujeme vám tipy na přírodní vyhlídky v Česku, které za relativně málo námahy nabízejí nádherná panoramata. Všechna místa leží mimo vysoké hory a nabízejí, řečeno jazykem obchodníků, skvělý...

14. listopadu 2025

Když se práce potká s přírodou. Vánoční večírek lze uspořádat i na horách

Ve spolupráci
Amenity Hotel & Resort Orlické hory

Konec roku bývá poznamenán stresem a ponorkovou náladou nejen doma, ale i na pracovišti. I proto čím dál víc firem dává svým zaměstnancům dárek v podobě několika neformálních dnů v přírodě.

13. listopadu 2025

Z ráje peklo na zemi. Bali se dusí turisty, odpadky a betonem nových resortů

Premium
Pláž ve středisku Kuta na Bali

V relativně nedávné minulosti bylo Bali rájem, kde se panenská příroda snoubila s pohostinností místních. Dnes je indonéský ostrov jednou z nejznámějších obětí masové turistiky na světě. Místo...

13. listopadu 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  12. 11. 12:12

Lyžovačka se prodraží. Ceny skipasů zdražují, někde až o pětinu

Lyžaři na Medvědíně ve Špindlerově Mlýně (17. ledna 2025)

Lyžařské areály v Česku se připravují na zahájení zimní sezony. Na mnoha místech došlo k investicím, rozšíření sjezdovek, ale také ke zvýšení cen skipasů. Někde je zdražení mírné nebo se ceny nemění....

12. listopadu 2025  11:25

Dechberoucí podívaná. Polární záře rozjasnila noční oblohu v Česku

Unikátní polární záře byla k vidění i v České republice. (12. listopadu 2025)

Silný energetický výbuch ze Slunce proudící kolem Země namaloval v Česku úchvatnou polární záři na noční obloze. Příspěvky na sociálních sítích zachycují tento přírodní úkaz v rozmanitých barvách....

12. listopadu 2025  8:35

Místo, které stvořil meteorit. Navštivte Dalarnu, nejšvédštější region

Jezero Orsa

Je to kraj hlubokých lesů, třpytivých jezer a neuvěřitelných příběhů. V provincii Dalarna, v samém srdci Švédska, zažijete přírodu, ve které ráda tvořila Astrid Lindgrenová, objevíte příběh...

12. listopadu 2025

Vyhrajte luxusní víkend v Istanbulu. První výhra v soutěži iDNES Premium

Chrám Hagia Sofia je jedním z největším turistickým klenotů Turecka. Za...

Turecký Istanbul láká vůní koření, zvukem muezzinů i výhledy na Bospor. Právě sem zamíří první výherce nové soutěže pro roční předplatitele iDNES Premium, kterou pořádá portál ve spolupráci s...

11. listopadu 2025  13:20

V Emirátech můžete skončit za mřížemi i kvůli tomu, co děláte na sítích

Spojené arabské emiráty (SAE) se skládají ze sedmi států: Abu Dhabí, Dubaj,...

Luxusní nákupní centra, čokoládičky, umělé ostrovy, futuristická architektura a poušť. Důvodů, proč si k cestě do zahraničí vybrat právě Spojené arabské emiráty, je mnoho. Ale až tam budete, dejte si...

11. listopadu 2025

Legendární, léčivé, dokonalé. Proč si vybrat zrovna maďarské termály

Lázně Gellért byly otevřeny v roce 1918 a uchvátí vás secesním interiérem.

Dilema, jestli jsou lepší slovenské, nebo maďarské termály, za vás opravdu nerozlouskneme. Avšak rádi vás namotivujeme. Minule jsme se věnovali Slovensku, teď se zase mrkneme do Maďarska. Současně...

10. listopadu 2025

S dětmi na svahu: které sjezdovky jsou ideální pro rodiny a začátečníky?

Ve spolupráci
Amenity Hotel & Resort Orlické hory

Aby dovolená na horách nebyla větší dobrodružství, než je nezbytně nutné, zkuste zkombinovat aktivní dovolenou s pohodlím. Kde jsou sjezdovky pro začátečníky a kde nejlépe učit lyžovat děti?

9. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.