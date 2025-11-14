1. Hinterstoder a Wurzeralm
Areál Hinterstoder a Wurzeralm mají jednu velkou výhodu: jsou blízko. Z Dolního Dvořiště jste tu za necelé dvě hodiny, z Prahy přibližně za čtyři. Většinu cesty pojedete po dálnici A9. Není tak potřeba dlouhého plánování ani dovolené, stačí sbalit lyže a vyrazit třeba jen na víkend.
Hinterstoder nabízí čtyřicet kilometrů sjezdovek všech úrovní od adrenalinových černých tratí až po mírné loučky pro začátečníky. Lanovka Hössbahn vás rychle vyveze na horské plató, odkud už se rozbíhá vějíř moderních sedaček a vleků. A také dechberoucí výhledy na panorama Mrtvých hor (Totes Gebirge).
Srdcem areálu je závodní trať Hanesse Trinkla, dějiště Světového poháru. Hinterstoder ale není jen pro profíky. Na své si tu přijdou i rodiny s dětmi a milovníci běžek, okolní běžecké tratě měří na 120 kilometrů.
Pokud hledáte klidnější alternativu, vydejte se do menšího střediska Wurzeralm. S 22 kilometry sjezdovek a rodinnou atmosférou je jako stvořený pro výlety s dětmi. Obě střediska jsou od sebe vzdálena asi 36 kilometrů a pravidelně mezi nimi pendluje skibus.
Denní skipas pro dospělého v Hinterstoderu vyjde na 44,50 eura (zhruba 1 084 korun), mládež (ročníky 2007-2010) zaplatí 35,50 eura (cca 865 korun) a děti (2011–2019) mají skipas za 18 eur (cca 438 korun).
2. Tröppolach
Korutanský Nassfeld si drží pověst jednoho z nejlepších rakouských středisek. Díky výjimečnému mikroklimatu je tu po celou zimní sezonu zaručeně dost sněhu a lyžaře celý den provází modrá obloha.
Na lyžaře čeká 110 kilometrů sjezdovek, propojených 30 moderními vleky a lanovkami.
Jsou tu široké červené sjezdovky s ranním manšestrem, lesní cesty i prudké černé sjezdovky. Pokročilejší lyžaři, kteří mají rádi adrenalin, se mohou vydat na rychlostní trať s měřeným úsekem pod Troghöhe nebo na svah s boulemi na Gartnerkofelu.
Rozhodně nevynechte síť pohodových lesních sjezdů do Tröppolachu. Dovede vás tam sjezdovka Carnia dlouhá 7,6 kilometru. Spadnete po ní asi o 1 200 výškových metrů ke spodní stanici kabinky Millenium Express.
3. Zillertal
Jeden z největších a nejrozmanitějších lyžařských středisek Rakouska se rozprostírá v tyrolském údolí. Snoubí se tady špičkové služby, alpská příroda a nekonečné možnosti pro lyžaře všech úrovní. Z Prahy sem dorazíte autem přibližně za 6 hodin, z Brna je cesta zhruba o hodinu delší.
Co byste neměli zapomenout ochutnat o přestávce mezi lyžováním? Vyhlášený je tyrolský špekový knedlík (Tiroler Speckknödel). Podává se zpravidla ve vývaru, ale také se zelím a salátem. Vyhlášené jsou rovněž sýrové špecle (Käsespätzle), malý langoš (Kiachl) nebo Tiroler Marend, což je vynikající svačina obsahující sýr, špek, uzeniny, sádlo a zeleninu.
Pět vzájemně propojených středisek je přístupných s jediným skipasem, navíc tady funguje spolehlivá síť skibusů. Každý den můžete vyzkoušet něco jiného. S 458 kilometry tratí a několika desítkami lanovek vám ani týdenní dovolená nebude stačit.
Dominantou oblasti je ledovec Hintertux, jediný rakouský ledovec s celoročním provozem. Kromě perfektně upravených sjezdovek je to ráj pro freeridery.
Zillertal Arena nabízí 150 kilometrů sjezdovek všech obtížností, přičemž převládají červené a modré tratě. Snowparky a dětské zóny zajistí, že se zabaví jak dospělí, tak děti.
Celodenní skipas od 8:30 ráno stojí 79 euro (cca 1 925 korun) pro dospělé, 63,50 euro pro mládež (zhruba 1 647 korun) a 35,50 euro (cca 865 korun) pro děti.
Dálniční známka
Jednodenní dálniční známka v Rakousku pro osobní auta stojí 9,30 euro, desetidenní stojí aktuálně 12,40 eura.
Koupit si ji můžete buď v digitální formě online, nebo jako nalepovací v některém z mnoha desítek míst v Rakousku. Některá prodejní místa nabízejí jak nalepovací, tak digitální variantu.
4. Schladming
Abyste štýrské středisko Schladming–Dachstein využili na maximum, potřebujete alespoň týden. Tato oblast totiž nabízí 230 kilometrů sjezdovek propojených 84 lanovkami a vleky, devět lyžařských hor a patří do rozlehlé sítě Ski amadé, největší lyžařské oblasti Rakouska. Z Prahy i Brna tam dojedete přibližně za 6 hodin.
Lyžařská houpačka čtyř vrcholů tu spojuje oblasti Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm. Na své si přijdou rodiny s dětmi, pohodáři toužící po panoramatech i pokročilí lyžaři.
Z centra městečka Schladming vás během pár minut vystřelí kabinka Planet Planai rovnou o 1 100 výškových metrů nahoru. Pak už vás čeká bílý svět sjezdovek a zasněžených lesních cest, kde si každý najde svůj směr.
5. Stubai
Stubaiské údolí je jako stvořené pro ty, kdo chtějí od zimní dovolené všechno – spolehlivý sníh, nekonečné výhledy a minimum kompromisů. Nachází se jen necelou hodinu jízdy od Innsbrucku, přesto působí, jako byste se ocitli uprostřed vysokohorské pustiny, kde vládnou jen skály, sníh a klid. Z Prahy či Brna trvá cesta autem asi 7 hodin, z Innsbrucku je to přibližně 45 minut.
Dominantou údolí je Stubaier Gletscher, největší ledovcové lyžařské středisko v Rakousku. Nabízí přibližně 65 kilometrů sjezdovek v nadmořské výšce až 3 210 metrů, sníh je tu zaručený od října až do května. Areál má všechno – široké carvingové pláně, freeridové zóny i dětské parky. Rodiny potěší, že děti do 10 let lyžují zdarma, pokud jsou v doprovodu dospělého s platným skipasem.
Na samotném vrcholu zážitku – doslova – stojí ikonická vyhlídka Top of Tyrol. Za jasného dne se odsud rozprostírá panorama třítisícových vrcholů.
S tzv. Ski plus City Passem Stubai Innsbruck získáte přístup nejen na Stubaiský ledovec, ale i do dalších 11 lyžařských oblastí v okolí Innsbrucku – celkem tedy 12 středisek s více než 260 kilometry sjezdovek. Kromě toho zahrnuje vstup do více než dvaceti městských atrakcí, například do Swarovski Crystal Worlds ve Wattensu, zoologické zahrady nebo do vodního světa StuBay v Telfesu.