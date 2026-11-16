Radost z lyžování v Kitzbühelu

Kitzbühel umí spojit alpskou tradici s osobitým šarmem. V adventním období se jeho 750 let staré historické centrum rozzáří světly a vánoční výzdobou. Návštěvníky čekají trhy, hudba i chvíle, kdy se dá na chvíli zpomalit a vychutnat si atmosféru města.
Ani letos nebude chybět mikulášský průvod, který se uskuteční 6. prosince, ani živá hudba navozující sváteční náladu. Zajímavým zážitkem bude také páteční horský advent na vrcholu Hahnenkammu. Koná se 4. a 18. prosince a nabídne nejen adventní program, ale také působivé výhledy na Kitzbühel, jemuž se přezdívá město kamzíků.
Adventní trhy v ulici Hinterstadt a městském parku budou otevřené od 18. listopadu do 27. prosince 2026, vždy od středy do neděle mezi 14. a 20. hodinou. Při procházce mezi stánky můžete ochutnat místní speciality, zahřát se svařeným vínem a nasát atmosféru tyrolského adventu.
Z hor rovnou do centra města
Kitzbühel je známý jako nejlegendárnější sportovní město Alp. Vedle dlouhé sportovní tradice nabízí také příjemnou výhodu: vzdálenosti jsou tu krátké a z hor se dá na lyžích sjet přímo do centra.
Snadná rezervace
Ubytování pro zimní dovolenou v Kitzbühelu si můžete rezervovat přímo na booking.kitzbuehel.com.
Zimní program navíc zdaleka nekončí u sjezdovek. Region láká na upravené běžecké tratě, pěší výlety, túry na sněžnicích i romantické projížďky v koňském spřežení. Kdo dává přednost klidnějšímu tempu, může se toulat historickými uličkami a objevovat zdejší barevné fasády.
233 kilometrů sjezdovek pro různé úrovně lyžařů
Ať už dáváte přednost mírným svahům, strmým sjezdům, dlouhým tratím do údolí, nebo širokým carvingovým pistám, v Kitzbühelu si najdete terén podle svého gusta. Lyžařský areál nabízí 96 sjezdovek o celkové délce 233 kilometrů. Nechybějí ani snowparky, které zpestří zimní dovolenou milovníkům dalších podob lyžování a snowboardingu.
První lanovky a vleky se na menším okruhu rozjedou už 28. listopadu. Od 10. prosince pak bude možné naplno prozkoumat celý lyžařský areál.
Začněte zimu v Kitzbühelu
Kitzbühelský region je ideálním místem pro ty, kdo chtějí spojit první lyžařské oblouky s adventní atmosférou alpského města. Dopoledne můžete strávit na svahu a odpoledne se vrátit do historického centra, kde na vás čekají vánoční trhy, svařené víno a tyrolské speciality.