Ačkoli cesta autem do francouzských Přímořských Alp, jejichž dominantou je nejvyšší hora Evropy Mount Blanc, je náročnější a trvá přibližně dvanáct hodin (i proto doporučujeme po cestě přespat například v Německu), litovat nebudete. Odměnou vám budou plně vybavená lyžařská střediska, široké sjezdovky všech úrovní náročnosti, přírodní sníh a slunné počasí.
Do navigace zadejte národní park Mercantour, který leží v jihozápadním cípu Alp, jen pár kilometrů od hranic s Itálií. I když se jedná o nejmladší ze všech francouzských národních parků, jde skutečně o skrytý ráj.
Najdete v něm všechno, co potřebujete pro zimní, ale klidně i letní dovolenou. Místní střediska totiž lákají nejen na lyžování, ale v příznivém počasí i na vysokohorskou turistiku nebo cyklistiku a vodní sporty.
Mezi nejznámější střediska zde patří Auron, Isola 2000 (číslice je zvolena podle nadmořské výšky, ve které středisko leží), Valberg, Saint-Martin-de-Vésubie nebo Val d’Allos-La Foux s více než 230 kilometry upravených sjezdovek. Obrovskou výhodou těchto míst je, že se nacházejí skutečně jen „co by kamenem dohodil“ od přímořských letovisek.
Sjezdovky vhodné pro olympiádu
Zatímco o víkendu zde sjezdovky praskají ve švech, protože sem míří i místní, ve všední den vás s největší pravděpodobností žádný nával nečeká. Sjezdovek je zde navíc tolik, že fronty jsou zde spíš výjimkou. Stále ještě pochybujete? Možná vás přesvědčí, že místní hory jsou pro sport natolik příznivé, že se zde budou v roce 2030 konat Zimní olympijské hry.
Velkým lákadlem je také noční lyžování. Určeno je sice jen pro velmi zdatné jedince, ale sjíždět udržované sjezdovky za svitu měsíce a pod noční oblohou je skutečně zážitek na celý život.
Na své si zde přijdou i milovníci přírody. Ne nadarmo totiž park Mercantour získal přezdívku nejdivočejší. Narazit v něm můžete na mnoho volně žijících zvířat, mimo jiné třeba i na vlka. I když je celá oblast přizpůsobena turistům, místní zde stále ještě žijí životem, který kopíruje zvyky jejich předků. Potkat tu můžete pastýře, včelaře nebo sýraře.
Mimochodem sýry jsou zdejší chloubou. Kousek od lyžařského střediska Isola 2000 se nachází vyhledávaná bio sýrárna Le Vacherie de Chastillon, kde lze sýry nejenže ochutnat, ale také poznat tajemství jejich výroby, která stále probíhá v podstatě ručně. Věřte, že jde o neskutečný zážitek nejen pro dospělé, ale hlavně pro děti.
Moře je jen hodinu a půl cesty
Až se vám zachce si od zimních aktivit odpočinout, za slabou hodinku a půl cesty se ocitnete na Azurovém pobřeží.
Teploty nyní sice nesvádí ke koupání (aktuálně je zde kolem 15 stupňů), ale i tak stojí za to projít se po promenádě, trochu se „ohřát“ a vychutnat si krásy Nice, Cannes nebo Antibes, historického města plného hradeb.
Všechna zmiňovaná města proslula luxusem, ostatně své rezidence zde mají jen ti opravdu bohatí. Nedivte se, že z místních vil vám bude přecházet zrak.
V Antibes se konají jedny z nejzajímavějších trhů na pobřeží a ve starobylém přímořském zámku je muzeum Pabla Picassa. Ovšem nejvyhledávanějším cílem návštěvníků je tu největší přístav ve Středozemním moři Port Vauban.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.