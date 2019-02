Byl to asi nejhorší James Bond, přesto naučil turisty lyžovat v Mürrenu

Zážitky. To je to, oč tu běží. Nikdo už nechce hoblovat sjezdovky od rána do večera, úspěšnost lyžařských středisek se dnes měří tím, kolik fotek návštěvníci pošlou na Facebook a Instagram. A právě to umí Švýcaři parádně, neboť úchvatná panoramata Alp doplňuje bohatá nabídka adrenalinových i romantických zážitků.

Krásným příkladem je třeba vesnička Mürren v Bernských Alpách, která už 50 let přidává k fantastickému výhledu na pohádkově zasněžené vrcholky také kus legendárního filmového příběhu.

A přece se točí

Právě tady se točily akční scény snímku V tajné službě Jejího Veličenstva. Ani se nechce věřit, že od té doby uběhlo rovných padesát let. A zatímco na britském trůně vládne stále stejná královna Alžběta II., v roli agenta 007 se od té doby vystřídalo pět dalších herců. Tak se pojďme podívat na vrcholek Piz Gloria do výšky 2 970 metrů, kde to všechno začalo.

Začátek naší cesty není moc romantický, lanovka vyjíždějící z protějšího vrcholku Birg se hned po startu ocitne v husté mlze, která vše obklopuje. Ale počasí si nikdo nevybírá. Zvlášť když na vás čeká rande s Jamesem Bondem.

Na Piz Gloria se právě podává snídaně. Nechybějí tu výtečné švýcarské sýry, burgery se značkou 007 a samozřejmě ani bublinky. Podlaha se pomalu otáčí a mlha za okny naštěstí pomalu mizí.

Za chvíli už obří okna ukážou fantastický pohled na slavnou „svatou trojici“: tedy vrcholky Eiger, Mönch a Jungfrau, které jsou tak blízko, téměř na dotek.

A kolem dokonala další dvě stovky vrcholků, zářících čerstvě napadaným sněhem. Když je jasná viditelnost, je odtud vidět i Mont Blanc.

Do naha a na mráz

Venku je prostorná terasa, na které se točila slavná scéna s curlingem. Dnes je plná asijských turistů, kteří se fotí s Bondem. Mnoho mladých žen a dívek si svléká čepice a tlusté bundy a pózuje jenom v šatičkách, muži se často svlékají do půl těla. A to teploměr ukazuje minus osmnáct.

Po krátké lekci otužování prchají do interaktivního muzea zasvěceného bondovkám, které bylo otevřené před třemi lety. Návštěvníci si mohou vyzkoušet pád do propasti (tedy jen vizuálně) či jízdu na bobech, ale hlavně se zde dozví kvanta zajímavých informací za zákulisí. Třeba to, že odvážné lyžařské scény 007 točil Bernhard Russi, tehdy poměrně neznámý začínající lyžař, který o tři roky později získal pro Švýcarsko olympijské zlato.

Arogantní Bond

„Fanoušci Bondovek tvrdí, že právě tento díl je jeden z nejlepších v celé sérii. Na druhou stranu z pohledu hereckých výkonů je Lazenby asi vůbec nejslabším Bondem,“ tvrdí Samuel Bohren, který se podílí na přípravě letošních bondovských oslav.

Při snídani v otáčivé restauraci na Piz Gloria se promítají ukázky ze slavného filmu. Na terase ve výšce 3 000 metrů se točila slavná scéna s curlingem.

Australan George Lazenby totiž nebyl herec, ale model, který smlouvu na Bonda po Seanu Connerym získal především svou drzostí, když jednoho z konkurentů odrovnal po bondovsku pěstí do obličeje. Ale byť podepsal kontrakt na sedm bondovek, vydržel pouze jeden jediný díl. Byl totiž značně arogantní, znepřátelil si štáb i režiséra a ještě před premiérou vzal do zaječích.

Středisko bez aut

A jaké jsou další zážitky? Báječné lyžování na zhruba 50 kilometrech sjezdovek umístěných ve výšce 1 600 až 3 000 metrů. Středisko Schilthorn - Mürren je nejvýše položený lyžařský rezort v Bernských Alpách, navíc je vyhledávanou Mekkou všech milovníků freeride.

Strašidelná skalní stezka na vrcholku Birg Letošní zima lyžařům přeje, sněhu je více než v minulých letech.

Na vrcholku Birg (2 677 m) je možné absolvovat cestu po strašidelné skalní stezce vedoucí nad propastí, která má z velké části prosklenou podlahu, takže adrenalinový zážitek je dokonalý. A výjimečnou atmosféru má také samotná horská vesnička Mürren, umístěná vysoko nad údolím na prosluněné plošině ve výšce 1 600 metrů. Ve vesnici navíc nejezdí auta, takže na všechny návštěvníky čeká příjemná starosvětská atmosféra.

Nejvyhlášenější restaurací je Bellevue, jehož majitel je zapálený myslivec, a tak je na menu neustále několik skvělých pokrmů ze zvěřiny, například kančí guláš, pečené maso z kamzíka nebo jelení steak. Výborná je také restaurace hotelu Alpenruh, kde je místní specialitou mix vepřového a hovězího masa s žampionovou omáčkou. Třetí zážitkovou restaurací je Iglu Dorf, umístěná ve skutečném iglú u stanice lanovky Birg ve výšce 2 677 metrů. Sem chodí většina hostů na domácí sýrové fondue z místního sýra, které se podává se svařeným vínem.

Na Piz Gloria je muzeum Jamese Bonda. Dokonalá romantika. To je Mürren.

Plavání při svíčkách

Přímo v Mürrenu je sportovní alpské centrum s plaveckým bazénem a souborem několika saun a vířivek, odkud je nádherný výhled na okolní hory. Největším zážitkem je ovšem návštěva relaxačního areálu při speciálním večeru za svitu svíček, který se koná zhruba dvakrát do měsíce.

Další velkou atrakcí je seskok padákem v tandemu. Zařízlé údolí s několik set metrů vysokou kolmou skalní stěnou a výhledem na kouzelné vesnice Mürren a Gimmelwald skýtá parádní zážitek. Cena jednoho seskoku činí zhruba 4 200 korun.