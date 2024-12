Ledovce tají před očima. Lyžovat brzo půjde jen v nejvyšších polohách, míní průvodce

Sledujete i v Zillertalu, že je počasí poslední dobou nevyzpytatelné? Například letos v září napadl metr sněhu, ale leden bude podle předpovědi zcela suchý…

Názory na klimatické změny se různí. Místní pamětníci říkají, že to takto bývalo vždy, a ukazují staré fotky, které dokládají, že kdysi také nebýval v lednu sníh. Ale data jsou jasná. Měření, jež se provádějí posledních sto let, jednoznačně odhalují, že hodnoty CO 2 jdou neustále nahoru, a tím stoupá i globální teplota atmosféry. Problém je to hlavně pro lyžařská střediska s nižší nadmořskou výškou, do 1 000 metrů nad mořem. Mnohá z nich se zavírají, protože nesplňují potřebný počet dní v sezoně, kdy se tam dá lyžovat. Ovšem nemusíme se dívat jenom do Alp. Já pocházím z Javorníků a ve Veľkém Rovném na severozápadním Slovensku jsem ještě jako kluk mohl lyžovat tři měsíce v roce. Bývalo i minus dvacet a běžně napadlo kolem metru sněhu. Za 35 let se vše úplně změnilo. Můžete komentovat různá data z měření klimatologů, ale když to vidíte na vlastní oči, je to více než výmluvné.

Je otázka, zda se Golfský proud nezpomalí natolik, že už nebude schopný transportovat teplý vzduch do Evropy, a zda u nás nenastane nová doba ledová.