Nejlepší střediska v Polsku bodují cenou i službami. Najděte svůj ideální cíl

Tereza Hrabinová
  4:00
Polská lyžařská střediska už dávno nejsou jen pro místní. Příznivé ceny, nové lanovky i příjemná atmosféra z nich dělají atraktivní cíl pro zimní dovolenou. Která místa patří mezi nejzajímavější?
Vyhlášené polské lyžařské středisko Zakopané zaplnili na Boží hod lyžaři. (25....

Vyhlášené polské lyžařské středisko Zakopané zaplnili na Boží hod lyžaři. (25. prosince 2022)

Vyhlášené polské lyžařské středisko Zakopané zaplnili na Boží hod turisté. (25....
V zimním středisku Zieleniec, kam si vyrazila zalyžovat i řada Čechu, se...
V zimním středisku Zieleniec, kam si vyrazila zalyžovat i řada Čechů, se...
Polský skiareál Zieleniec Češi teprve objevují.
Szczyrk

  • Sjezdovky: 36 km
  • Nadmořská výška: až 1 257 metrů nad mořem
  • Cena skipasu: okolo 600 Kč / den

Areál se nachází v malebné oblasti Beskyd a je největším lyžařským střediskem v zemi. Lyžaři zde mají k dispozici 36 kilometrů upravených sjezdových tratí, které propojují oblasti Szczyrk, Czyrna, Salmopol a Solisko.

Vrchol střediska sahá do výšky 1 257 metrů nad mořem, což sice neohromí alpskými parametry, ale bohatě to vynahradí kvalitním zázemím. Najdete tady široké modré sjezdovky, vhodné pro začátečníky a rodiny s dětmi, i pět kilometrů černých tratí.

Szczyrk Mountain Resort je ideální destinací pro delší lyžařské pobyty i víkendový výlet.

Zieleniec

  • Sjezdovky: 21 km
  • Nadmořská výška: až 1 025 metrů nad mořem
  • Cena skipasu: přibližně 1 400 Kč / 2 dny

Zieleniec nabízí celkem 21 kilometrů sjezdových tratí, které obsluhuje přibližně 30 vleků a lanovek. Většina svahů je označena modrou a červenou barvou, což z něj činí ideální destinaci pro začátečníky, rodiny s dětmi i rekreační lyžaře.

Nechybí však ani náročnější úseky, především černá trať pod lanovkou Skyway Express Nartorama. Areál je známý také možností večerního lyžování – vybrané sjezdovky jsou pravidelně osvětlené a umožňují prodloužit zážitky z jízdy až do pozdních hodin.

Kasprowy Wierch – Zakopané

  • Sjezdovky: 15 km
  • Nadmořská výška: až 1 987 metrů nad mořem
  • Cena skipasu: přibližně 800 Kč / den

Kasprowy Wierch je nejvýše položeným lyžařským střediskem v Polsku. Leží v oblasti Malopolského vojvodství a nabízí 15 kilometrů sjezdových tratí vhodných pro lyžaře i snowboardisty. Do výchozích bodů tratí návštěvníky dopraví čtyři lanovky a vleky, přičemž horní stanice se nachází ve výšce 1 987 metrů nad mořem.

Areál je známý svým panoramatickým výhledem na Zakopané a Vysoké Tatry, ale také tím, že je určen spíše pro zkušenější lyžaře. Většina sjezdovek je totiž značena červeně nebo černě. Přesto zde najdeme i několik mírnějších tras.

Białka Tatrzańska

  • Sjezdovky: 18 km
  • Nadmořská výška: až 934 metrů nad mořem
  • Cena skipasu: přibližně 970 Kč / den

Białka Tatrzańska nabízí 18 kilometrů sjezdovek. Většina tratí je značená modře, což ocení zejména rodiny s dětmi a ti, kteří se zimními sporty teprve začínají. Pro tyto návštěvníky je k dispozici také kvalifikovaný tým instruktorů, kteří se věnují výuce lyžování i snowboardingu.

Součástí střediska je také moderní snowpark, který nabízí různé skoky, bedny a další překážky pro freestyle jízdu.

Szrenica

  • Sjezdovky: 12 km
  • Nadmořská výška: až 1 362 metrů nad mořem
  • Cena skipasu: přibližně 1 055 Kč / den

Lyžařské středisko Ski Arena Szrenica leží na severních svazích hory Szrenica, jen pár metrů od českých hranic, nedaleko Vosecké boudy.

Celkem nabízí 12 kilometrů sjezdovek, z nichž většina je červeně značená, doplněná o jednu černou trať. Spodní části některých tratí jsou ale mírnější a vhodné i pro rekreační lyžaře.

Z dolní stanice není možné vyjet nahoru jedním tahem, na rozdíl od konkurujícího Karpacze však lyžaře nahoru vyváží již několik let moderní šestisedačka.

Szrenica je vhodná zejména jako doplněk vícedenního pobytu v Krkonoších nebo Jizerských horách. Z české strany ale není středisko na lyžích dobře přístupné, ideální je přijet autem přes Szklarsku Porębu.

Nejlepší střediska v Polsku bodují cenou i službami. Najděte svůj ideální cíl

