Szczyrk
- Sjezdovky: 36 km
- Nadmořská výška: až 1 257 metrů nad mořem
- Cena skipasu: okolo 600 Kč / den
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Areál se nachází v malebné oblasti Beskyd a je největším lyžařským střediskem v zemi. Lyžaři zde mají k dispozici 36 kilometrů upravených sjezdových tratí, které propojují oblasti Szczyrk, Czyrna, Salmopol a Solisko.
Vrchol střediska sahá do výšky 1 257 metrů nad mořem, což sice neohromí alpskými parametry, ale bohatě to vynahradí kvalitním zázemím. Najdete tady široké modré sjezdovky, vhodné pro začátečníky a rodiny s dětmi, i pět kilometrů černých tratí.
Szczyrk Mountain Resort je ideální destinací pro delší lyžařské pobyty i víkendový výlet.
Zieleniec
- Sjezdovky: 21 km
- Nadmořská výška: až 1 025 metrů nad mořem
- Cena skipasu: přibližně 1 400 Kč / 2 dny
Zieleniec nabízí celkem 21 kilometrů sjezdových tratí, které obsluhuje přibližně 30 vleků a lanovek. Většina svahů je označena modrou a červenou barvou, což z něj činí ideální destinaci pro začátečníky, rodiny s dětmi i rekreační lyžaře.
Nechybí však ani náročnější úseky, především černá trať pod lanovkou Skyway Express Nartorama. Areál je známý také možností večerního lyžování – vybrané sjezdovky jsou pravidelně osvětlené a umožňují prodloužit zážitky z jízdy až do pozdních hodin.
Kasprowy Wierch – Zakopané
- Sjezdovky: 15 km
- Nadmořská výška: až 1 987 metrů nad mořem
- Cena skipasu: přibližně 800 Kč / den
Kasprowy Wierch je nejvýše položeným lyžařským střediskem v Polsku. Leží v oblasti Malopolského vojvodství a nabízí 15 kilometrů sjezdových tratí vhodných pro lyžaře i snowboardisty. Do výchozích bodů tratí návštěvníky dopraví čtyři lanovky a vleky, přičemž horní stanice se nachází ve výšce 1 987 metrů nad mořem.
Areál je známý svým panoramatickým výhledem na Zakopané a Vysoké Tatry, ale také tím, že je určen spíše pro zkušenější lyžaře. Většina sjezdovek je totiž značena červeně nebo černě. Přesto zde najdeme i několik mírnějších tras.
Białka Tatrzańska
- Sjezdovky: 18 km
- Nadmořská výška: až 934 metrů nad mořem
- Cena skipasu: přibližně 970 Kč / den
Białka Tatrzańska nabízí 18 kilometrů sjezdovek. Většina tratí je značená modře, což ocení zejména rodiny s dětmi a ti, kteří se zimními sporty teprve začínají. Pro tyto návštěvníky je k dispozici také kvalifikovaný tým instruktorů, kteří se věnují výuce lyžování i snowboardingu.
Součástí střediska je také moderní snowpark, který nabízí různé skoky, bedny a další překážky pro freestyle jízdu.
Szrenica
- Sjezdovky: 12 km
- Nadmořská výška: až 1 362 metrů nad mořem
- Cena skipasu: přibližně 1 055 Kč / den
Lyžařské středisko Ski Arena Szrenica leží na severních svazích hory Szrenica, jen pár metrů od českých hranic, nedaleko Vosecké boudy.
Celkem nabízí 12 kilometrů sjezdovek, z nichž většina je červeně značená, doplněná o jednu černou trať. Spodní části některých tratí jsou ale mírnější a vhodné i pro rekreační lyžaře.
Z dolní stanice není možné vyjet nahoru jedním tahem, na rozdíl od konkurujícího Karpacze však lyžaře nahoru vyváží již několik let moderní šestisedačka.
Szrenica je vhodná zejména jako doplněk vícedenního pobytu v Krkonoších nebo Jizerských horách. Z české strany ale není středisko na lyžích dobře přístupné, ideální je přijet autem přes Szklarsku Porębu.