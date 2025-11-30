Sauze d’Oulx
Sauze d’Oulx se nachází v oblasti Piemontu v severozápadní Itálii, přibližně 90 kilometrů od Turína. Patří k nejdéle fungujícím lyžařským střediskům v zemi. Lyžařská historie místa se datuje do roku 1896, kdy sem švýcarský inženýr Adolfo Kind, považovaný za zakladatele italského lyžování, přivezl první lyže.
Během několika desetiletí se z původní horské vesnice stala oblíbená destinace pro turínskou vyšší třídu, hledající klid mimo město.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Dnes je Sauze d’Oulx součástí rozsáhlého lyžařského areálu Via Lattea (Mléčná dráha), který propojuje italská a francouzská střediska – mimo jiné Sestriere, Claviere, Cesanu, San Sicario a Montgenèvre. Celkově je zde k dispozici více než 400 kilometrů sjezdových tratí.
Samotné Sauze d’Oulx nabízí převážně tratě střední obtížnosti – přibližně dvě třetiny sjezdovek jsou značené jako červené. Díky své šířce a přehlednosti jsou vhodné jak pro sportovně zaměřené lyžaře, tak pro rodiny s dětmi.
Vzhledem k nadmořské výšce a stabilním klimatickým podmínkám bývá oblast zásobena přírodním sněhem, nechybí ale ani rozsáhlý systém technického zasněžování.
Středisko však nabízí i zázemí pro odpočinek po lyžování. Je tady živý noční život a místní restaurace a bary kombinují přívětivou atmosféru s kvalitní gastronomií. Ochutnejte piemontskou kuchyni a místní vína.
Sestriere
Na opačné straně hřebene od Sauze d’Oulx se nachází lyžařské středisko Sestriere, položené ve výšce 2 035 metrů nad mořem. I ono je součástí propojené oblasti Via Lattea a díky své nadmořské výšce nabízí spolehlivé sněhové podmínky s možností lyžování až do dubna.
Sestriere je známá svou moderní infrastrukturou, širokými tratěmi a dobrou dostupností všech služeb v docházkové vzdálenosti od ubytování. Nabízí sjezdovky pro lyžaře všech úrovní. Nejdelší sjezdovka oblasti měří 6,4 kilometru a vede z vrcholu Monte Motta (2 823 m n. m.) přímo do centra Sestriere.
Středisko je vybaveno také snowparky pro snowboardisty a freestyle lyžaře, kteří zde najdou různé skoky, railové překážky i menší rampy.
Veškeré zázemí – včetně obchodů, barů a restaurací – se nachází v hlavní části střediska, díky čemuž jsou jednotlivé služby snadno dostupné bez nutnosti delšího přesunu. Pro návštěvníky, kteří upřednostňují klidnější ubytování mimo hlavní centrum, je alternativou menší vesnice Sestriere Borgata, propojená se střediskem lanovkou.
Pokud si při lyžování potrpíte na pěkné výhledy, může vás Sestriere trochu zklamat. Středisko bylo postaveno účelově a neřadí se tak mezi nejkrásnější místa italských Alp.
Cortina d’Ampezzo
Cortina d’Ampezzo, ležící v regionu Benátsko poblíž hranic s Rakouskem, patří k nejoblíbenějším lyžařským střediskům v Itálii. Nejen díky své poloze v malebném údolí Ampezzo v srdci Dolomit, ale také díky své bohaté historii. Mezinárodní věhlas získala už v roce 1956, kdy jako vůbec první italské město hostila zimní olympijské hry.
Olympijská atmosféra se sem vrátí i v roce 2026, kdy se Cortina stane jedním z hlavních dějišť her. Jejich pořadatelství se už nyní promítá do zvýšené poptávky a růstu cen. „Letošní lyžařská sezona bude specifická. V Itálii během olympiády prakticky nebude možné sehnat ubytování na poslední chvíli. Čím víc se bude zahájení her blížit, tím rychleji porostou ceny, hlavně u ubytování,“ uvedl Jan Bezděk, mluvčí skupiny Der Touristik, kam spadá například cestovní kancelář Nev-Dama.
Lyžařská oblast Cortiny nabízí více než 120 kilometrů sjezdových tratí různých obtížností. Středisko je vhodné jak pro rekreační lyžaře, tak pro sportovně orientované návštěvníky. Silnou stránkou Cortiny je také freeride a lyžování ve volném terénu – okolní skalní masivy a členitý horský terén vytvářejí ideální podmínky pro zkušené lyžaře mimo upravené tratě.
Díky modernímu systému technického zasněžování, který pokrývá více než 90 % sjezdovek, je zde zajištěna vysoká jistota sněhových podmínek od listopadu až do začátku května.
Samotné město si zachovalo charakter tradičního alpského letoviska. V jeho centru se nachází pěší zóna Corso Italia, považovaná za jednu z nejprestižnějších nákupních tříd v Dolomitech. Obklopují ji viktoriánské budovy, stylové kavárny, butiky luxusních značek i restaurace nabízející špičkovou lokální kuchyni.
Ubytovací možnosti sahají od exkluzivních hotelů po vysokohorské chaty – vhodné pro náročnější hosty, kteří hledají soukromí či autenticitu.
Cortina patří k cenově náročnějším destinacím mezi alpskými středisky. Vyšší cenová hladina je ale vyvážena kvalitou služeb a jedinečnou krajinou, která je od roku 2009 součástí přírodního dědictví UNESCO.
Val di Fiemme
Údolí Val di Fiemme, ležící v regionu Trentino (nebo též Tridentsko) na jihovýchodním okraji Dolomit, patří k nejoblíbenějším lyžařským oblastem v Itálii. Díky své poloze, kvalitní infrastruktuře a pestré nabídce terénů je ideální volbou jak pro rodiny s dětmi, tak pro sportovněji laděné lyžaře.
Val di Fiemme je součástí rozsáhlejšího komplexu Dolomiti Superski a celkem je tady k dispozici více než 110 kilometrů sjezdovek všech obtížností. Propojení mezi jednotlivými sektory zajišťuje síť moderních lanovek a skibusy.
Systém technického zasněžování pokrývá většinu tratí, což v kombinaci s výbornou údržbou zaručuje stabilní podmínky po celou sezonu. Oblast Obereggen navíc nabízí i možnost večerního lyžování na osvětlených sjezdovkách.
Významnou roli zde hraje i běžecké lyžování – Val di Fiemme je známé i prestižními závody Tour de Ski a disponuje více než 150 kilometry upravených běžeckých tras.
Po dni na svahu si mohou návštěvníci užít příjemné après-ski v místních horských chatách, stylových restauracích a kavárnách. Místní kuchyně vychází z tradiční trentinské gastronomie a často staví na sezonních a lokálních surovinách.
Val Gardena
Val Gardena patří k nejznámějším lyžařským oblastem v Itálii a zároveň k těm nejmalebnějším. Údolí leží v regionu Jižní Tyrolsko, na úpatí skalních masivů Dolomit, které jsou od roku 2009 zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.
Region je součástí největšího propojeného lyžařského komplexu v Evropě – Dolomiti Superski, který nabízí více než 1 200 kilometrů sjezdových tratí a přes 200 lanovek a vleků.
Srdcem Val Gardeny jsou tři hlavní střediska: Ortisei, Santa Cristina a nejvýše položená Selva di Val Gardena (1 563 m n. m.), která slouží jako hlavní vstupní bod do slavného lyžařského okruhu Sella Ronda. Ten měří přibližně 40 kilometrů (čistě lyžařské části přes 26 km) a umožňuje projet čtyři horská údolí – Val Gardena, Alta Badia, Arabba a Val di Fassa – bez nutnosti sundávat lyže. Lyžařská nabídka v samotné Val Gardeně zahrnuje více než 180 kilometrů upravených sjezdovek všech obtížností.
V oblasti je k dispozici široká nabídka ubytování – od tradičních horských chat a rodinných penzionů, až po luxusní hotely a apartmány. Kvalita služeb je na vysoké úrovni a střediska nabízejí bohatý après-ski program, včetně barů, restaurací a wellness zařízení. Val Gardena je oceňována pro svou vyváženost, spolehlivost sněhových podmínek a celkovou kvalitu infrastruktury. Pro zkušené lyžaře může být nevýhodou nedostatek strmých a náročných sjezdů.
Courmayeur
Středisko Courmayeur se nachází v italské autonomní oblasti Údolí Aosty na úpatí nejvyšší evropské hory Mont Blanc. Díky své poloze nabízí nejen působivé výhledy na alpské štíty, ale také náročný terén, který osloví především středně pokročilé a zkušené lyžaře.
Lyžařská oblast zahrnuje přibližně 100 kilometrů sjízdného terénu, který tvoří kombinace upravených tratí a freeride zón. K dispozici je celkem 33 sjezdovek a 18 lanovek, přičemž většina svahů má zaručené technické zasněžování.
Jedním z největších lákadel je lanovka Skyway Monte Bianco, která stoupá až na vrchol Punta Helbronner (3 462 m n. m.). Kabina se během jízdy otáčí o 360 stupňů a otevírá výhledy na Mont Blanc a okolní horské masivy.
Pohodlí zajišťuje lanovka propojující lyžařský areál s historickým centrem Courmayeuru, které si zachovalo svůj středověký charakter. Po dni na svahu si zde lze vychutnat procházky malebnými uličkami, nákupy v buticích, posezení v kavárnách nebo odpočinek v termálních lázních Pré-Saint-Didier, vzdálených jen několik minut jízdy.