Důležitá bude adaptace na stav, který je nevyhnutelný.
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Smrt přišla znenadání. Protržená hráz Gleno zatopila vesnice v celém údolí
Pětačtyřicet tisíc kubíků betonu, to už je pořádná hromada ke zbudování monumentu. Obří stavba v italském údolí Scalve se jím 1. prosince 1923 stala. I když nezáměrně, měla být totiž přehradou. Místo...
V Grindavíku přežil jen Odin a bohové peněz. Z města duchů je nový cíl turistů
Trhliny v asfaltu, popraskané zdi domů a ticho, které budí respekt. Islandský Grindavík, evakuovaný po ničivé erupci v roce 2023, se z města duchů stává novou turistickou zastávkou. Dnes se sem lidé...
Bali zastavilo šílený projekt. Skleněný výtah na ikonickou pláž čeká demolice
Jeden z nejfotografovanějších útesů Indonésie, slavný „T-Rex“ na Kelingking Beach na ostrově Nusa Penida u Bali, se brzy zbaví monstrózní a kontroverzní stavby, která měla turistům zjednodušit cestu...
Malá vesnice usvědčovala Hitlera ze lži, německý diktátor se s ní nepáral
Döllersheim leží v Dolním Rakousku, nedaleko od českých hranic. Mezi tamními obcemi nevynikne malebností ani mimořádnou polohou. A také je vybydlená. Vysídlená, uzavřená. Už od roku 1938. Právě to ji...
V Thajsku vede železnice skrz tržnici. Trhovci jsou v klidu, jen musí uhnout
Železnice Maeklong je vskutku neobvyklá, těsně před svou konečnou západní stanicí sdílí v krátkém úseku úzký prostor mezi zástavbou s místní tržnicí nabízející plody země i moře. Trať se navíc skládá...
Nejlepší střediska v Polsku bodují cenou i službami. Najděte svůj ideální cíl
Polská lyžařská střediska už dávno nejsou jen pro místní. Příznivé ceny, nové lanovky i příjemná atmosféra z nich dělají atraktivní cíl pro zimní dovolenou. Která místa patří mezi nejzajímavější?
Pohádka na saních, lamy i sněžnice. Zažijte zimní atmosféru v Rakousku i bez lyží
Sedmikilometrová sáňkařská dráha, zimní výšlap na sněžnicích zakončený ochutnávkou sýrů, návštěva středověké a dodnes fungující manufaktury i výhledy na třítisícový Dachstein. A hlavně všudypřítomné...
Nedostatek sněhu je větší problém, než si myslíme. Lyžování bude luxus
Ledovce tají, sníh mizí z krajiny. Zasněžené Vánoce se stávají blednoucí vzpomínkou, donedávna běžné lyžařské zájezdy se mění v exotickou dovolenou. Problém je bohužel hlubší, sníh do české i světové...
Nejdražší lyžařské středisko světa zůstává v USA. V Česku vévodí Špindlerův Mlýn
Luxusní horské nemovitosti dál zdražují a rozdíly mezi světovými a českými destinacemi se zmenšují. Podle nejnovější analýzy Savills Ski Report zůstává nejdražším lyžařským střediskem americký Aspen,...
V Thajsku vede železnice skrz tržnici. Trhovci jsou v klidu, jen musí uhnout
Železnice Maeklong je vskutku neobvyklá, těsně před svou konečnou západní stanicí sdílí v krátkém úseku úzký prostor mezi zástavbou s místní tržnicí nabízející plody země i moře. Trať se navíc skládá...
V Grindavíku přežil jen Odin a bohové peněz. Z města duchů je nový cíl turistů
Trhliny v asfaltu, popraskané zdi domů a ticho, které budí respekt. Islandský Grindavík, evakuovaný po ničivé erupci v roce 2023, se z města duchů stává novou turistickou zastávkou. Dnes se sem lidé...
Čechy a Slováky láká pronájem chaty. Které lokality jsou nejoblíbenější?
Poptávka po chatách a chalupách stále roste. Pavol Lužbeťák, zakladatel portálů MegaUbytko a MegaUbytovanie, nám prozradil, které české a slovenské lokality jsou absolutními šampiony v ubytování. A...
6 regionů, 6 tváří zimy. Kam v Rakousku na dovolenou?
Potřebujete dobít baterky? V rakouských Alpách na vás čeká zima bez nudy! Na sjezdovky můžete vyrazit hned, jakmile se hory zahalí do prvních vloček – ať už přírodních, nebo těch, které pomáhají...
Zima čeká v Rakousku. Zahoďte starosti a naplánujte si dovolenou
Potřebujete dobít baterky? V rakouských Alpách na vás čeká zima bez nudy! Na sjezdovky můžete vyrazit hned, jakmile se hory zahalí do prvních vloček – ať už přírodních, nebo těch, které pomáhají...
Odhaleno: 6 nejlepších rakouských regionů, kde zažijete tu pravou zimu
Potřebujete dobít baterky? V rakouských Alpách na vás čeká zima bez nudy! Na sjezdovky můžete vyrazit hned, jakmile se hory zahalí do prvních vloček – ať už přírodních, nebo těch, které pomáhají...
Prodej skladovacího/obchodního/výrobního prostoru 34 m2
V Olšinkách, Kolín
1 780 000 Kč
Alpské tajemství: Objevte 6 regionů, které vás okouzlí nejen sněhem
Potřebujete dobít baterky? V rakouských Alpách na vás čeká zima bez nudy! Na sjezdovky můžete vyrazit hned, jakmile se hory zahalí do prvních vloček – ať už přírodních, nebo těch, které pomáhají...
AI cestovatelům pomáhá. Jen je občas pošle na místo, které vůbec neexistuje
Kromě toho, že za nás píší slohovky, trolí nás pod falešnými profily v diskuzních fórech, vytvářejí kreativní obsah s šestiprstými lidmi a jednou nás prý mají připravit o práci, k čemu jsou vlastně...