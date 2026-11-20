Jak vás napadlo budovat v nízkých českých horách nový lyžařský areál?
Myšlenka je to stará víc než dvacet let. Orlické Záhoří je jediná česká obec za hřebenem Orlických hor na severní straně. To je strana, která je pro sjezdovku naprosto ideální a žádná lanovka tu nebyla. Lidi se tu vždycky živili zemědělstvím, prací v lese. To jsou odvětví, která jsou v naprostém útlumu. Všichni odcházejí do služeb a my jsme potřebovali celou naši oblast nakopnout a dát lidem práci.
Je to technologie, která je zastíněná a nedělá světelný smog, nezáří nikam do noční krajiny. Díky tomu se u nás dá na běžkách jezdit do noci a často to využívají i biatlonové reprezentace.