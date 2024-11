Exotická lyžovačka. Kam se vydat letadlem za hranice všedních dnů

Francouzské lyžařské středisko Tignes. I sem se můžete vydat letecky, klíčem je letenka do Ženevy. | foto: Getty Images

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Vyrazit do zahraničí na lyže nemusí nutně znamenat, že strávíte dlouhé hodiny na cestě autem. Do řady lyžařských oblastí se dnes lze dopravit letecky a kromě zážitků ze sjezdování či běžkování můžete poznat nové kouty světa. Včetně těch, které by si s lyžovačkou možná nikdo spojil.