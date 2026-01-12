Poloha za hlavním alpským hřebenem dává místním střediskům výraznou výhodu – více jasných dnů, více světla a pocitově příjemnější klima, aniž by tím trpěla kvalita sněhu. I proto si Korutany postupně nacházejí cestu k lyžařům, kteří nehledají jen kilometry sjezdovek a hlučné après-ski, ale vyvážený zážitek. Lyžování tady je o rovnováze. O kombinaci dobrých podmínek, klidu na svazích a autentického horského prostředí.
Mezi nejznámější střediska této oblasti patří Nassfeld a trochu neprávem opomíjený Mölltaler Gletscher. „Mölli“ je jediná ledovcová lyžařská oblast v Korutanech a zároveň důležitý tréninkový areál pro mezinárodní lyžařské týmy. Jeho vlastnické propojení na české a slovenské areály z něj dělá zajímavou alternativu pro mnoho českých milovníků lyžování. V Mölltalu totiž jako skipas slouží mezinárodní GoPass karty, se kterými se lyžuje i ve Špindlerově Mlýně, na Ještědu nebo v tatranské Jasné.
Podzemní lanovka vytesaná ve skále
Na parkovišti u spodní stanice panuje nezvykle klidná atmosféra. Slunce se opírá do okolních štítů Vysokých Taur. Sněhu kolem je v době naší návštěvy minimum – podobně jako téměř v celé Evropě – ale tady z toho zjevně nikdo nepanikaří. Jen co projdeme turnikety, nastoupíme spolu s ostatními do lanovky – vláčku, který nás vyveze přímo do ledovcové části areálu.
Jedná se o technický unikát: podzemní lanovku vytesanou ve skále. Tunel měří téměř pět kilometrů a patří mezi nejdelší svého druhu na světě. Za pouhých osm minut jízdy se ale ocitáme v úplně jiném světě – vysoko nad hranicí lesa. Nahoře už je všechno tak, jak má být: moderní lanovky, perfektně upravené sjezdovky a restaurace s panoramatickými terasami.
Hlavní předností areálu Mölltaler Gletscher je jeho nadmořská výška mezi 2 100 a 3 100 metry. Díky tomu tu panují stabilní sněhové podmínky po většinu roku a není výjimkou, že se lyžuje v krátkém rukávu, zatímco sjezdovky zůstávají perfektně upravené.
Tento vysokohorský areál patří mezi nejspolehlivější lyžařská střediska v Alpách a láká jak sportovní lyžaře, tak rekreační návštěvníky, kteří si chtějí vychutnat nefalšovaný „manšestr“ i v době, kdy jsou nižší střediska odkázána pouze na technický sníh. I zde je ale samozřejmostí možnost technického zasněžování, které pokrývá celý areál.
Pestré sjezdovky pro každého
Mölltal nabízí přibližně 17 kilometrů sjezdovek. Není to mnoho, ale každá má svůj charakter. Jednou je to sportovní červená, jindy dlouhý, plynulý svah, kde se člověk nechá vést přirozeným spádem. Slunce mezitím dělá svou práci a ledovec se postupně mění v ideální jarní firn – přesně ten typ sněhu, který odpustí drobné chyby a zároveň dává lyžím krásnou odezvu. I odpolední lyžování tak stojí za to.
Kolem nás jsou jen ostré horské kontury a výhledy, které sahají až ke Grossglockneru. Určitá sevřenost celého střediska je spíš výhodou. Kamarády nebo část rodiny, které necháte „napospas“ svahu, zatímco si vychutnáte kávu nebo teplou polévku, pak nemusíte složitě hledat. Právě tady si člověk znovu uvědomí, že kvalitní lyžování nemusí znamenat davy a stres. Tady se lyžuje pro radost, ne pro výkon.
Stejně jako v jiných moderních střediscích se vyplatí zakoupit skipasy online. Po registraci obdržíte GoPass kartu, na kterou se jednotlivé skipasy dobíjejí. Ušetříte nejen čas ve frontách u pokladen, ale i peníze. GoPass je mezinárodní karta, která platí ve všech resortech vlastněných či provozovaných slovenskou skupinou TMR a nabízí i další slevy a výhody.
Ceny jsou v porovnání s velkými ledovci v Tyrolsku nebo Švýcarsku nižší, a to i v hlavní zimní sezoně. Na jaře nebo mimo školní prázdniny lze navíc narazit na velmi výhodné balíčky.
Kde složit hlavu (a nabrat síly)
Když se den na svazích chýlí k večeru, přichází ta příjemná část – odpočinek, dobré jídlo a pohodlí po celém dni na lyžích. Okolí Mölltaler Gletscher nabízí ubytování pro širokou škálu cestovatelů – od rodin a párů až po ty, kdo hledají stylové horské útočiště.
Ubytování se soustředí především do okolních obcí Flattach, Mallnitz nebo Obervellach. Nejde o luxusní resorty, ale o klasické alpské vesnice s rodinnými penziony, apartmány a menšími hotely. Právě to pomáhá udržet ceny v rozumných mezích a sbližuje turisty s místní komunitou. Ať už budete bydlet v hotelu nebo útulném penzionu, personál bývá zasvěcen do lyžařských podmínek, takže rady „kam vyrazit dneska“ dostanete klidně u ranní kávy.
|
Od manšestru až po večerní párty. Poznejte největší slovenský skiareál Jasná
Pokud byste se náhodou ubytovali v hotelu Bergkristall, můžete si o lyžování minulém i současném popovídat s majitelkou Reginou Sterzovou (za svobodna Maderovou), bývalou rakouskou reprezentantkou ve sjezdu, účastnicí ZOH 2010 ve Vancouveru. Dnes máma dvou dětí vede vlastní penzion se skvělou kuchyní a téměř rodinnou atmosférou.
Může se hodit