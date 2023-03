Na lyže Rhétskou dráhou. Zima ve Švýcarsku je opravdu jiný level

I cesta může být cíl, a u švýcarských vlaků to platí dvojnásob. Už jen pohled na horské scenérie švýcarských Alp je sám o sobě zážitkem. A pokud si ho můžete vychutnat z pohodlí útulného vagonu, dostává cestování vlakem úplně jiný rozměr. Jedním z hlavních zážitkových vlaků ve Švýcarsku je slavný Bernina Express, který pendluje na berninské dráze mezi švýcarským Svatým Mořicem a italským Tiranem. Protože z Tirana navazuje na vlak ještě červený autobus Bernina Express, který pokračuje údolím Valtellina až do Lugana, zní motto tohoto ikonického vlaku „od ledovců k palmám“.

Bernina Express vyráží ze Svatého Mořice pětkrát za den (8:48, 10:48, 13:48, 14:48 a 15:48) a od ostatních červených vlaků se liší svými panoramatickými vagony. Většinou jsou v soupravě pouze dva takové vagony, a tak je potřeba si do nich vždy rezervovat místenku. Kouzlo panoramatického vagonu spočívá ve velkých oknech, která jsou směrem ke stropu zaoblená, takže vám neuteče ani pohled na špičky ledovců.

Bernina Express projíždějící Berninským passem

Ze Svatého Mořice stoupá vlak směrem k městečku Pontresina. Na tomto úseku ještě nechte foťák na vašem telefonu v klidu odpočívat, i když vás budou už po startu svrbět ruce. To nejlepší přichází od stanice Morteratsch, kde se za okny objeví stejnojmenný ledovec a s každým dalším kilometrem krajina odkrývá víc a víc z dalších pověstných ledovců vypínajících se kolem Bernina Passu. Mně osobně se nejvíc líbí kroutící se železnice mezi stanicí Diavolezza a Ospiziem Bernina.

Ospizio Bernina je jedním z taháků berninské dráhy, protože leží v nadmořské výšce 2 253 metrů, a je tak nejvýše položenou železniční stanicí Rhétské dráhy. Zatímco po levé straně máte vysokohorský průsmyk Bernina Pass (2 328 m), po pravé straně se před vámi rozprostírá jezero Bianco. V zimě vytvoří toto jezero rozsáhlou zamrzlou plochu, nad kterou se v plné kráse tyčí ledovec Cambrena (3 602 m).

Hned další zastávkou je Alp Grüm (2 091 m), což je historické romantické nádražíčko, které je dosažitelné jen a pouze vlakem Rhétské dráhy, a pak už následuje dlouhé klesání do údolí Val di Poschiavo. Tady už začne ubývat sníh i výhledy na hory, postupně přibývá zelená tráva a ve vzduchu začnete cítit blížícího se italského ducha. Kolem jezera Lago di Poschiavo na vás už dýchne skoro letní atmosféra, až začnete litovat, že máte na sobě teplé lyžařské kalhoty.

Jízda Bernina Expressem kolem jezera Lago di Poschiavo

Kousek pod jezerem Lago di Poschiavo přichází na řadu další z unikátů Rhétské dráhy – kruhový viadukt Brusio, který vás otočí o 360 stupňů. Tuto architektonickou parádu si paradoxně o něco víc užijete jako „vnější pozorovatelé“, protože z okna vlaku zatočení tolik nevynikne.

Konečnou stanicí je italské Tirano, kdy projíždíte místy dost natěsno mezi italskými domečky, tak raději moc nevyklánějte z okénka hlavu. Ale na náměstíčku směle vykoukněte, protože horská panoramata vystřídají ta historická a v plné kráse se před vámi bude tyčit renesanční basilika Madonna di Tirano. Z tiranského nádraží to pak buď můžete otočit hned vlakem zpátky, nebo tam můžete posedět nějakých 40 minut u poctivého italského gelata.

Tirano

Na zpáteční cestě jsme si vystoupili na zmíněném nádražíčku Alp Grüm, jehož součástí je také restaurace s prosluněnou teráskou. Zatím nám tady vždycky chutnalo, takže si troufneme vám doporučit pauzu na oběd. Ideálně si ho vychutnejte na zmíněné terase, odkud máte přímý výhled na ledovec Palü.

Komu by se na Alp Grüm hodně zalíbilo, může tady dokonce i přenocovat v útulném pokojíčku, z jehož okna budete mít ryzí horskou divočinu jako na dlani. Poslední známku civilizace tady zaznamenáte u večeře, ke které doporučujeme švýcarskou specialitu fondue, pak už si můžete na pokoji otevřít okno a vychutnávat si ticho hor a ledovec Palü, který je hned po ránu dramaticky nasvícen slunečními paprsky vycházejícího slunce.

Alp Grüm (2 091 m)

Jednosměrná jízdenka na Bernina Express na trase Svatý Mořic – Tirano vyjde ve druhé třídě na 32 CHF (770 Kč), zpáteční pak na dvojnásobek. V první třídě stojí jednosměrná jízdenka 56 CHF (1 340 Kč) a zpáteční opět dvojnásobek. Velký rozdíl mezi první a druhou třídou jsme však nezaznamenali, kromě toho, že první třída je díky vyšší ceně prakticky prázdná, takže máte víc místa na přebíhání mezi okny.

My jsme si pořídili jen jednosměrnou jízdenku, protože zpátky se pak můžete dostat kterýmkoli vlakem, který je prakticky stejně na úrovni jako Bernina Express, pouze nemá panoramatické vagony. A hlavně jsme si mohli po cestě kdekoli vystoupit a pokračovat dále jiným vlakem. Na cestování nejen s vlaky Rhétské dráhy, ale celkově po Švýcarsku doporučujeme Swiss Travel Pass, který vám nějaký ten frank ušetří, a navíc nemáte starosti s pořizováním jízdenek z automatů, se kterými se na některých malých nádražíčkách tak nějak pořád nemůžu skamarádit.

Prakticky na kterékoli zastávce můžete vyskočit z vlaku a udělat si výlet na běžkách nebo na sněžnicích. My jsme se tentokrát vydali na výlet pěšky, a i když to bylo jen „ze stanice do stanice“, zabralo nám to prakticky půl dne. Vybrali jsme si horský úsek mezi stanicí Lagalb a Ospizio Bernina, kde na vás z jedné strany dohlížejí ledovce a z druhé jednou za čas hodí oko červený vláček, který má z venku zase trochu jiné kouzlo.

I když by se na tuto trasu daly doporučit spíš sněžnice, i v běžných zimních botách se tu dá kolem berninského průsmyku v pohodě pochodit, protože letní turistické trasy jsou částečně i v zimě udržované. I když tu vyloženě nevede oficiální běžkařská stopa a hlavní tratě na běžky vedou mezi stanicí Morteratsch, Pontresinou a Svatým Mořicem, přesto jsme tu zahlédli pár běžkařů.

Vlaky Rhétské dráhy vás samozřejmě dovezou i za lyžováním, takže můžete spojit hned dva zážitky najednou. Červeným vláčkem se v Graubündenu můžete dostat například do Arosy, do proslulého Davos Klosters nebo do rétorománského Scuolu.

My jsme se tu vlakem nechali odvézt přímo na sjezdovku ledovce Diavolezza do stejnojmenné stanice, která leží necelých 40 minut od Svatého Mořice směrem do Tirana. Tady vystoupíte z vlaku, uděláte pár kroků a už stojíte na pojízdném pásu, který vás doveze prakticky až k pokladně. Odtud už jezdí kapacitní kabina každých 20 minut a vyhoupne vás přímo do ledovcové pohádky. Hned u výstupu z horní stanice se totiž před vámi otevře výhled na ledovce Cambrena, Bernina, Palü nebo Morteratsch.

Výhled z Diavolezzy na Bernina Pass

Diavolezza společně s protějším kopcem Lagalb nabízí 32 kilometrů sjezdovek. Páteřním dopravním prostředkem je velkokapacitní visutá lanovka, v nejhornějším patře střediska pak operuje ještě jedna sedačková lanovka. První lano na jaře tu vychází už na osmou ranní a díky dvacetiminutovým intervalům kapacitní lanovky z údolí se lyžaři rovnoměrně rozprostřou. Pokud si necháte hlavní vlnu odjet, budete v areálu prakticky sami.

Areál sice nabídne jen dvě hlavní sjezdovky, ta údolní je ovšem pekelně dlouhá a na své délce několikrát změní profil, takže se tu střídají rychlé červené padáčky s panoramatickými úseky lemující vrstevnici, odkud se nabízejí až pohádkové výhledy na zasněženou krajinu. Nechybí tu ani krásné carvovací pláně, které neberou konce. Díky minimu lidí se tak dá velmi dobře lyžařsky vyžít v „menším“ švýcarském středisku.

Jacuzzi na terase Berghaus Diavolezza

Nutno podotknout, že koncem března panují na Diavolezze špičkové lyžařské podmínky. Zatímco rakouské areály se nyní mimo sjezdovky už prakticky zelenají, tady je jaro v nedohlednu. Na sjezdovkách i mimo ně leží dostatek sněhu, který má díky lehkým mrazíkům výbornou konzistenci. V průběhu dne se tu neudělaly žádné plotny, ani se nenahrnuly muldy a snad si i troufnu říct, že šlo pro nás o jedny z nejlepších lyžařských podmínek vůbec. Lyžovat se tu má dokonce až do 7. května 2023.

Třešinkou na dortu na Diavolezze je jacuzzi přímo vedle horské chaty Berghaus Diavolezza, která leží v nadmořské výšce 3 000 metrů. Přímo z horké vody se tak můžete kochat výhledem na zmíněné ledovce Cambrenu, Berninu, Palü nebo Morteratsch. Jacuzzi je potřeba dopředu rezervovat a pak už stačí s sebou na lyže přibalit jen plavky. Cena je 29 CHF (860 Kč) a v ceně je zapůjčení ručníku, županu a také ovoce a voda s ledem.