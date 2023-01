Největší lyžařské středisko světa přepraví za hodinu čtvrt milionu lyžařů

V dálce vidím monstrózní dominantu apartmánového hotelu Danchet v Les Menuires, pod sebou restaurace a paneláky Val Thorens. V euforii mávám lyžařům na sjezdovkách i ptákům v oblacích. Lano ze země není vidět, takže vypadám jako Ikaros s křídly z lyží. Anebo jako obrovská zimní včelka. Bee flying – tak se skutečně tato atrakce v údolí Belleville jmenuje. Za 35 eur (860 Kč) letím na kladce z vrcholu šesti-sedačky Moutière (2 511 m) až do centra Val Thorens o téměř 400 výškových metrů níž.

Na dvojité zip-lině Bee flying, kdy hned vedle vás na laně může svištět i kamarád, překonáte ve vzduchu ve třech sekcích přes 1,8 kilometru. A pokud vám takový adrenalin nestačí, můžete si ještě 55 eur (1 350 Kč) připlatit a zamířit přes údolí Orelle na Sommet des 3 Vallées (3 230 m) na nejvýše položenou zip-linu na světě. Jmenuje se Tyrolienne a vznáší se téměř 1,3 km v závratné výšce 250 metrů nad údolím ledovce Bouchet.

Zip-line Bee flying nad Val Thorens

Zip-line Tyrolienne je nejvyšší zip-line na světě.

Jak je vidět, ve Třech údolích nemusíte jen sjezdovat. Můžete létat nad údolím nebo se vydat na skialpech před setměním na večeři do horské chaty nebo naopak vidět východ slunce nad Savojskými alpami a pak si dát na vrcholu Pointe de la Masse (2 804 m) před lyžování na manšestru romantickou snídani.

Žádná atrakce však není nic proti tomu, když ochutnáte zdejší sjezdovky. Díky připojení střediska Orelle se největší lyžařský areál světa rozkládá – navzdory svému názvu – už dávno ve čtyřech údolích. (Ale nesmí se to nahlas moc říkat, protože by to mohlo plést se švýcarskými Čtyřmi údolími ve Walisu.)

Aniž sundáte lyže, máte k dispozici 600 kilometrů propojených tratí. Při sjezdech často překonáváte tisíc výškových metrů a z každého druhého vrcholu spatříte Mt. Blanc. Ať se podíváte kamkoliv, na blízkém i vzdáleném obzoru jezdí lanovky, které dohromady přepraví 260 000 lyžařů za hodinu. A za horizontem se po kopcích šplhají další a další vleky. Není divu, že na počátku 90. let se právě do Tří údolí hrnuly stovky českých lyžařských fajnšmekrů, aby lyžařskou mekku v Savojských Alpách konečně navštívily.

Vrchol Mont de la Challe

O její historii se dozvídáme ve vyhlídkové restauraci Chez Pepe Nicolas nad Les Menuires. Právě tady se pod sněhem na sjezdovkách skrývá věhlasná farma, v níž vznikl nápad, jak proměnit údolí rolníků a pastýřů na nejslavnější zimní destinaci. S myšlenkou přišel Nicolas Jay, přezdívaný Pepe, starosta vysokohorské vesničky St. Martin de Belleville. Inspiroval ho úspěch sousedního Courchevelu, který se v 60. letech začal měnit v lyžařské středisko.

Nicolas Jay se však rozhodl nestavět resort v St. Martin (1 400 metrů), ale mnohem výš v kotli horního údolí Belleville, který se rozevírá jako amfiteátr pod třítisícovkou Cimme Caron. Jenže nikdo nechtěl tak vysoko pracovat. Nicolas Jay proto přišel s návrhem, že vznikající lyžařské středisko musí mít vlastní infrastrukturu, včetně škol pro místní, aby se zaměstnanci nemuseli denně vracet zpátky do údolí.

Zip-line Tyrolienne

„Francouzská vláda tento největší průlom, který kdo kdy v zimním průmyslu vymyslel, podpořila,“ vypráví nám Estelle Royová z turistické kanceláře v Les Menuires. „Hlavní princip spočíval v tom, že se nová střediska posunou nad dosavadní nejvyšší horské vesnice. A navíc tak, aby rekreanti mohli vystoupit ze svého ubytování rovnou na sjezdovku a na lyžích se pak k pokojům zase vrátit. Uprostřed divoké přírody vyrostly betonové komplexy s malými pokojíky plánovanými jen na přespání.“

Nejdříve tak vzniklo Les Menuires v zimě 1964. O tři roky později umožnila lanovka La Masse přístup ke sněhovým pláním v ještě vyšší nadmořské výšce, kde začaly práce na rozvoji Val Thorens.

„Krásné výhledy spolu s pestrými lyžařskými terény, u nichž nepotřebujete žádné skibusy, lákají stovky tisíc sportovních fandů,“ říká Estelle Royová a doplňuje, že Tři údolí zůstávají i mezi Čechy nejprodávanější francouzskou zimní destinací.

Nabízejí obrovskou pestrost: od luxusu v Courchevelu, přes sportovní Val Thorens či Orelle, rodinný Meribel, lidovější Les Meniures a Mottaret až po stylový St. Martin de Belleville, kde se ukrývají celebrity… A právě tady je vidět, jak se časy ve Francii se postupně mění.

Vrchol Mont de la Challe

Vrchol Masse

Levné ubytování bylo právě to, co lákalo i Čechy natěšené po pádu komunismu na nekonečné sněhové dálnice v nejúchvatnějším lyžařském ráji. Přespávání v malých krcálcích nikomu zpočátku moc nevadilo… Ale postupně se část zahraniční klientely, včetně české, přelila do Rakouska a Itálie, které ke sportovnímu zážitku a skvělému jídlu nabídly i lepší ubytování, vstřícnější služby a modernější lanovky.

Díky zahraniční konkurenci se znovu začala v posledních letech rodit i nová koncepce ve Francii. Vznikají moderní krásné hotely a v původních betonových monstrech se rekonstruují malé bytečky na mnohem větší a příjemnější apartmány. Francouzi jdou s dobou, investují do nových lanovek, sněžných děl i služeb. Týká se to například mezi Čechy oblíbeného centra Les Menuires v nadmořské výšce 1 800 metrů. Tady se to přestavbami jen hemží. Buď se některé apartmány „jen“ renovují, mnohem častěji se však zvětšují a propojují. Někde to připomíná holandské byty, kdy se apartmány na velmi malé ploše šplhají třeba i do třech podlaží.

Noční pohled na Les Menuires

Sami Francouzi, ti movitější, k tomu začínají objevovat na horách jakési „švýcarské bydlení“. Přesouvají se do níže položených historických vesnic, odkud startují první vleky. Skvělým příkladem nového „ráje“ je Saint Martin de Belleville, vesnice, která se krčí v nadmořské výšce asi 1 450 metrů hluboko pod hlavní zónou Tří údolí. Rostou tu nové hotely, apartmány a restaurace, jež kvalitou začínají u čtyř hvězdiček. Přitom díky výbornému přepravnímu systému se lanovkami dostanete za pár minut do celého areálu.

S novou dobou a energetickou krizí však nastává jiný problém: jakmile odzvoní malým kukaním v obřích panelácích, lyžování už nebude ani ve Francii pro všechny jako dřív. Naštěstí se dá dnes s lyžemi na zádech nejen létat na zip-linách, ale i stoupat vstříc free-ridu v prašanu nebo vyrážet do hor s vlastním pohonem na skialpech.