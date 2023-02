Lekce ekologického lyžování. Rakouský Skiwelt využívá obnovitelné zdroje

Posledních pár obloučků a jsme u staré chaty Stöcklalm. Na večeři se po celodenním lyžování těšíme. Sundaváme lyže a rozhlížíme se ještě po stmívajícím se lyžařském středisku Söll. Vleky se zastavují a z kopců sjíždí už jen několik málo lyžařských opozdilců. Najednou slyšíme dunění, okolo nás se rozzáří světla.

Armáda devítitunových strojů právě vyjela. Sněžné rolby jedna za druhou projíždějí kolem nás. Nemůžeme od nich odtrhnout oči, postupně se rozjíždějí každá jiným směrem a mizí ve svazích.

Přes 270 kilometrů sjezdovek, které rakouský areál SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental nabízí, upravuje každý večer 70 nejmodernějších sněžných rolb. Rozježděný sníh modelují do úhledných varhánků. Přední radlicí rolba sníh hrne, frézou ho rozemele a takzvanými finišery uhladí.

Armáda sněhových rolb právě vyráží.

„Naše rolby jsem vybavené nejmodernějším systémem na měření sněhu. S pomocí GPS a senzorů se s přesností několika centimetrů ukazuje řidiči na obrazovce, jak velká vrstva sněhu se pod pásy těžkého stroje právě nachází,“ vysvětluje Anita Baumgartnerová z marketingového oddělení hlavní kanceláře SkiWeltu, která je naší průvodkyní po regionu. Rolby podle toho sníh „přerozdělují“ – seberou ho z míst, kde je ho hodně, a nahrnou ho tam, kde chybí.

„Tento systém snižuje spotřebu uměle vyrobeného sněhu, tudíž šetří vodu i energie, a to až o dvacet pět procent. A zároveň to znamená kratší pracovní dobu pro řidiče a nižší spotřebu pohonných hmot,“ doplňuje Anita.

I s novými „chytrými“ stroji tráví rolbaři na sjezdovkách každý den několik hodin. Záleží hodně na počasí – když hustě sněží, práce se jim prodlužuje. Zvlášť při úpravě černých sjezdovek. „Je to adrenalin, ale stroje jsou na prudkých svazích jištěné lany zaháknutými do pevné kotvy nahoře na kopci. Aby se nepřevrátily. Můžou tak pracovat i při sklonu čtyřicet pět stupňů,“ vysvětluje Anita bezpečnostní systém.

Podle potřeby rolba sníh “přerozděluje” z míst, kde je sněhu hodně, na místa, kde je ho málo.

Areál SkiWelt se skládá celkem ze šesti lyžařských středisek nad vesnicemi Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Scheffau, Söll, Westendorf. Z každé z nich vedou lanovky na zasněžené kopce. Jde o jeden z nejekologičtějších lyžařských regionů na světě. Získal už řadu ocenění, například před pěti lety vyhrál v prestižním soutěži britského deníku The Telegraph ocenění World Snow Award. Několik let také vítězí na portále skiresort.at jako nejekologičtější lyžařský region.

„Už dvacet let jsou všechny lanovky a vleky stoprocentně napájené zelenou elektřinou z obnovitelných zdrojů vodní energie,“ říká Anita. A v roce 2008 jsme uvedli do provozu lyžařský vlek Sonnenlift, který byl jako první na světě kompletně poháněný solární energií,“ doplňuje.

Na stále více budovách a lanovkách se nacházejí fotovoltaické panely, které v budoucnu ušetří až padesát procent externího proudu a nákladů na energii. Letos přibudou další. Obnovitelná energie se využívá rovněž k vytápění provozních budov. „Kromě pelet a biomasy se stále více využívá odpadní teplo z vleků, sněžných děl a transformátorů pomocí tepelných čerpadel. I horská restaurace Choralpe je vytápěna zpětným teplem z lanovek,“ dodává Anita.

Pro zasněžování celého areálu je k dispozici 1 700 sněžných děl, které čerpají vodu z 16 přírodních retenčních jezer. Některých jsme si všimli i při lyžování. Napájené jsou především z tajícího sněhu, srážek a horských pramenů. Díky jarnímu tání sněhu se voda zase přirozeným způsobem vrací do přírody. „Letos jsme retenční nádrže rozšířili, takže se dosavadní doba zasněžování z osmi dnů zkracuje na čtyři,“ dodává Anita.

Čarodějnice i iglú vesnice

Stejně jako jiná lyžařská centra se i SkiWelt snaží nabídnout jiné atrakce než upravené sjezdovky různých obtížností. Najdete tu několik snowparků, sáňkařských drah, na některých úsecích si můžete změřit rychlost, na jiných se nechat natočit formou videa.

Rodiny s dětmi se často zastavují v místě, kde přistávají od neděle do čtvrtka čarodějnice a vaří na sjezdovce lektvar, respektive čaj. Jen toho pavouka si z hrníčku musíte vyndat.

Netradičním zážitkem může být i noc strávená v iglú. Každý rok totiž u horní stanice lanovky v Hochbrixenu vyroste ledová vesnička, která nabízí ledovou restauraci, bar, dokonce i kapli, kdyby tu chtěl někdo obklopen sněhem vstoupit do svazku manželského. A pro nadšence je tu i několik iglú pokojů s kožešinami a spacáky.

Šest středisek v regionu je možné objet dokola buď po zelené či oranžové značce ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Pro opravdu pilné lyžaře je určen KitzSkiWelt Tour, nejdelší lyžařský okruh na světě. Skoro 90 kilometrů sjezdovek s celkovým převýšením 17 tisíc metrů se táhne z Tyrolska až do Salcburska. Nejdelší varianta vede z Goingu do Hollersbachu a zpět. Okruh lze absolvovat i během jednoho dne. Koupíte si jednodenní jízdenku KitzSkiWelt Tour Ticket, která vyjde na 68 eur (1 630 korun) pro dospělého. Je tak o 8 eur (190 korun) dražší než na samotný SkiWelt.

Byť je SkiWelt rozsáhlý, orientační body vidíte vždycky. Na jedné straně je to skalnatý masív Wilder Kaiser, který připomíná ležícího obra, na druhé straně hora Hohe Salve (1 829 m), kam se dostanete lanovkou. Vedle poutního kostela tu stojí i oblíbená otočná restaurace Gipfelalm. Točí se stále dokola a než sníte oběd, prohlédnete si celé Tyrolsko.

Ale jedinečný je region právě svým zaměřením na ekologii, což mu řada dalších středisek může v současné energetické krizi hodně závidět. „Začali jsme s tím už před lety a letos si ještě více uvědomujeme, jak správná cesta to byla,“ říká Anita.

Na sjezdovku vlakem

Ani doprava nezůstává stranou zdejšího ekologického myšlení. Areál chce více lákat lidi bez automobilů, a tak přibývá vlakových spojů. Lyžaři mohou díky výhodné jízdence spojené se skipasem cestovat vlakem ze všech železničních stanic v Rakousku.

Areál má 83 nejmodernějších lanovek a mnoho kabinových a sedačkových lanovek bezpečných pro děti.

Zvýhodněné jsou i mezinárodní spoje z Nizozemska a Německa. „Například hosté z Hamburku, Düsseldorfu a Amsterdamu můžou přes noc cestovat do všech středisek SkiWeltu a hned ráno odpočatí vyrazit na sjezdovky,“ chlubí se Anita.

V letošní sezoně přibyly vlakové spoje ze Švédska, Dánska i z Londýna. Z Mnichova jezdí do SkiWeltu denně kyvadlová doprava. Přímé spoje z Česka ale zatím chybí. „Chceme cestování vlakem dál rozšiřovat, třeba se podaří domluvit i spolupráci s Českem. Češi nás totiž stále víc objevují,“ uzavírá Anita naše povídání.