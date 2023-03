Pět lyžařských středisek v Rakousku, kde si skvěle prodloužíte sezonu

To, co bylo ještě před dvaceti lety nepředstavitelné, je dnes v době globálního oteplování díky zasněžování realitou – v rakouských Alpách mimo ledovce se lyžuje do hlubokého jara. Velikonoce jsou jedním z dalších vrcholů zimní sezony, a tak se řada zdejších středisek snaží provoz udržet přinejmenším do tohoto data.