Pohoda na lyžích v Itálii. Průsmyk Passo del Tonale znají Češi i Poláci

Může se hodit V lyžařském areálu Pontedilegno – Tonale si užijete kromě klasických sjezdovek freeride, snowparky pro snowboardy a děti, večerní lyžování, běžecké tratě a spoustu dalších zimních sportů (třeba bruslení, snowkiting, fatbike). Zakoupíte zde různé druhy skipasů (například hodinový, denní, na 2 až 4 dny, týdenní) včetně chytrých skipasů, které se prodávají online za nižší cenu. Děti do 8 let mají skipas zdarma, nad 8 let za sníženou cenu. Informace o skipasech najdete na těchto webových stránkách. Další peníze ušetříte díky turistické kartě Trentino Guest Card. Umožní vám využívat mnoho služeb zdarma nebo se slevou (třeba veřejnou dopravu, vstupy do památek, ochutnávky místních vín a potravinářských výrobků plus zvýhodněné ceny při jejich nákupu). Kartu dostanete zdarma při rezervaci pobytu v jednom z hotelů nebo jiných ubytovacích zařízení v Trentinu. Před příjezdem vám přijde e-mail nebo SMS a pak si kartu jen aktivujete. Výhody karty se vztahují na všechny členy skupiny ubytované ve stejném zařízení, a to včetně dětí. Koncerty Paradice Music se konají dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v sobotu až do 3. dubna. Vstupenky koupíte na pokladnách Passo Tonale (Paradiso, Serodine a v centrální pokladně), Ponte di Legno a Temù. Z průsmyku se za pět minut dostanete autem do Ossany, do jedné z nejkrásnějších vesnic v Itálii. Její dominantou je pětadvacet metrů vysoký hrad San Michele.