Po sjezdovce až pro parfém. Ve středisku Samnaun vládne pohoda

Samnaun v kostce: Vzdálenost z Prahy: 6 h 50 min Celodenní skipas dospělý: 67 eur (1 640 Kč) Celodenní skipas dítě (10-16 let): 41 eur (1 000 Kč) Celodenní skipas dítě do 10 let: zdarma (v doprovodu s rodičem) Celodenní skipas senior 81 a více: 41 eur (1 000 Kč) Webové stránky: www.samnaun.ch Informace o středisku v češtině: Odkaz Parkování: parkoviště zdarma přímo u kabiny