Zubačkou na sáňky i na sněžnice. Rigi okouzlí i milovníky lázní a jídla

Rigi a její o něco nižší kolegyně Rigi Scheidegg jsou protkané turistickými cestami, několika lanovkami a také dvěma zubačkami, které jsou pro Rigi naprosto charakteristické. V tomto ohledu se dokonce Rigi může pyšnit prvenstvím, a to nejstarší zubačkou v Evropě, která na vrchol Rigi stoupá z městečka Vitznau ležícího přímo u Lucernského jezera.

Na Rigi vede také zubačka z druhé strany z Arth Goldau. Zatímco z Vitznau vyjíždějí moderní vlaky, na trati Arth Goldau – Rigi můžete zahlédnout vlaky historické. Obě zubačky se potkají v předposlední stanici Rigi Staffel, odkud už na vrchol směřují souběžně. Vyplatí se pořídit si celodenní jízdenku za 36 CHF (860 K), která vám platí na obě zubačky i lanovky v okolí, takže můžete dopravní prostředky různě kombinovat.

Obě zubačky vás vyvezou do výšky 1 748 metrů na vrchol Rigi Kulm, který láká hlavně na výhledy – a to často i v případě, že je u jezera mlha. Vrchol Rigi se zkrátka drží nad mraky a vidět odtud můžete nejen jezera, ale také i Bernské Alpy s ikonickými vrcholy jako jsou Eiger, Mönch a Jungfrau.

Hlavními zimními sporty na Rigi je zimní turistika, sněžnice a sáňky. Turisté najdou na Rigi více než 35 kilometrů upravovaných zimních tras, které můžete krásně kombinovat právě se zubačkou a díky bezprostřední blízkosti Lucernského jezera dokonce i s lodí. Krásy švýcarských hor si ovšem užijete prakticky i z pohodlí sedačky ve vagonu, aniž byste udělali krok.

Abyste z výletu na Rigi vytěžili co nejvíc zážitků, doporučujeme vyrazit z Lucernu lodí do Vitznau, přestoupit na zubačku a nechat se vyvézt na vrchol Rigi. Z Rigi se vydejte na trasu „Rigi Lake View Walk“, která vás po jedné z nejpanoramatičtějších zimních cest zavede do Rigi Kaltbad. Trasa měří čtyři kilometry a nabízí jedny z nejhezčích výhledů.

Zubačka ve stanici Rigi Kulm

Lázně Rigi Kaltbad

Rigi Kaltbad je ovšem dalším místem, které stojí za delší zastávku. Jde o horskou osadu umístěnou zhruba do poloviny hory Rigi, která je bez automobilového provozu a proslavili ji lázně. Jak už název vesničky napovídá, původně se tu v 16. století koupalo ve studeném prameni, který dodnes vyvěrá ze skály u kapličky. Pramen i kapličku doporučujeme rovněž navštívit, obojí se nachází jen pár minut chůze od Rigi Kaltbad a průchod k pramenu užší skalní chodbou dodává tomuto místu takřka na posvátnosti.

Lázně v Rigi Kaltbad fungují dodnes, ale nemějte strach, už dávno se tu nekoupe ve studené vodě, dnes se ohřívá na 35 stupňů. Já osobně jsem tyto lázně měla na svém „bucket-listu“ už delší dobu a nezklamaly mě. Výhled na hory přímo z minerálních lázní je v reálu ještě lepší, než na obrázku. Samozřejmostí tu jsou sauny, pára a další vnitřní bazény. Lázně jsou otevřené vždy do 18:30, takže je potřeba vyrazit na výlet zavčasu. Dolů k jezeru se pak můžete svézt kabinovou lanovkou do Weggis a odtud zhruba 20 minutovou procházkou do Vitznau.

Vyzkoušejte i sněžnice



Rigi je v zimě také rájem milovníků sněžnic. Hned v několika stanicích je možné si je zapůjčit a vydat se na nějakou ze šesti doporučených tras. Trasy mají od čtyř do sedmi kilometrů a i v tomto případě si můžete při cestě za krásnými výhledy pomoct zubačkou. My jsme si sněžnice zapůjčili přímo ve stanici Rigi Kulm a vydali se po stezce Chäserenholztrail, která má 2,4 kilometru a na Rigi patří k těm méně náročným.

Trasa pro sněžnice - Chäserenholz Trail (část od sýrárny do stanice Rigi Staffel)

Chäserenholztrail se bude líbit „lenochům“ i z toho důvodu, že převážná část trasy vede buď z kopce, nebo po vrstevnici. Hned po startu v Rigi Kulm tedy po pár metrech začnete klesat, nicméně jdete tváří v tvář protějším horám, takže je alespoň čas se kochat, aniž byste únavou lapali po dechu.

Jak už název trailu napovídá, hlavním cílem cesty je nedaleká sýrárna Alp Chäserenholz, která je prakticky povinnou zastávkou hned z několika důvodů. Jednak stojí za to vidět místní sýrovou banku, ale stojí za to si také nějaký ten sýr ochutnat. My doporučujeme fondue nebo raclette. Hostit vás tu bude přímo sympatický majitel sýrárny Tony, který vám rád ukáže i výrobu sýra. Od sýrárny jsme pokračovali převážně po vrstevnici do stanice Rigi Staffel, kde jsme opět nasedli na vlak a vyvezli se zpět na Rigi Kulm, abychom vrátili sněžnice.

Ochutnávka gastronomie

Celkově se dá říct, že cílem výletů na Rigi bývají často gastronomické zážitky, takže skoro v každé stanici je co ochutnat. Kromě sýrárny tu také doporučujeme navštívit restauraci LOK 7 ve stanici Rigi Staffel, jejíž interiér je laděný do stylu legendární lokomotivy 7 od konstruktéra Niklause Riggenbacha. Restaurace je kromě vlastního piva vyhlášená i svým Cordon Bleu. Proč právě Cordon Bleu? Inu, sýr v tomto Cordon Bleu je přímo od Tonyho ze sýrárny Alp Chäserenholz a takovýto Cordon Bleu, z kterého lahodný sýr doslova vytéká, jsme opravdu ještě nejedli.

Trasa pro sněžnice - Chäserenholz Trail

Další gastronomickou zastávkou a zajímavým místem je Kräuterhotel Edelweiss ve stanici Rigi Staffelhöhe, který – jak už název napovídá – pěstuje svoje vlastní bylinky a vytváří tak nejen originální pokrmy, ale také vlastní speciální nápoje. Aperol Spritz si tu neobjednáte, na zdejší panoramatické terásce vám bude nabídnut například gin s rakytníkem nebo „Camparigi“, tedy míchaný drink s jeřabinou.

Nezapomeňte na sáňky

Rigi nabízí až pět sáňkařských tras a pokud nemáte svoje sáňky, můžete si je půjčit rovnou na startu tratí ve stanici Rigi Kulm. Tratě jsou dlouhé okolo tří až čtyř kilometrů a určitě se připravte na docela razantní klesání. Rychlost, kterou jsme tu nabrali, nás docela překvapila a pochopili jsme, proč se v půjčovně k sáňkám nabízí i zapůjčení helem.

Každopádně pokud nevyhledáváte adrenalin, můžete si klidně v průběhu jízdy brzdit nohama a získáte tak i víc času věnovat pozornost okolním výhledům, kterým tu dominuje protější dračí hora Pilatus. My jsme si na sáňky vyjeli až podvečerním vlakem, takže jsme si při sáňkování mohli užít pohled na Pilatus koupající se mracích a ozářený paprsky zapadajícího slunce. Také sáňkařské dráhy jsou tu provázané vlaky, takže ať už si vyberete kteroukoli, budete končit u stanice zubačky, kde se zapůjčené sáňky dají rovnou i vrátit.

Sánkařská dráha Rigi Kulm (1748 m) - Rigi Klösterli (1316 m)

Abyste měli zážitek z Rigi kompletní, doporučujeme se ubytovat ve zmíněné osadě Rigi Kaltbad, konkrétně přímo v lázeňském Hotelu Rigi Kaltbad. Lázně s výhledem na hory si tak můžete užívat už od 8 hodin ráno do 18:30 a kromě toho díky umístění hotelu do nadmořské výšky 1 433 metrů jste na správném místě i co se východu a západu slunce týče – stačí se jen na posteli hotelového pokoje překulit na správný bok.

Nezapomeňte na to, že Rigi Kaltbad je bez automobilové dopravy. Auto zaparkujte ve Weggis u Lucernského jezera a na Rigi Kaltbad už pojedete s bagáží kapacitní lanovkou. Od výstupu lanovky ujdete doslova jen pár kroků a hned budete stát před recepcí hotelu.