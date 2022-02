Švýcarským vlakem rovnou na sjezdovku. Ze Svatého Mořice míříme na Alp Grüm

Cestu jsme začali ve Svatém Mořici. Ovšem ještě než jsme nastoupili do vlaku, podnikli jsme procházku po této okázalé kolébce zimního turismu. Městečko snoubí honosnou atmosféru načančaných hotelů s drahými butiky se značkovou módou. Takový Bogner vás tu klidně může zanechat chladnými; co se suvenýrů týče, navštivte raději obchod s luxusními čokoládovými pralinkami Läderlach, protože to je zkrátka nebe v puse.

Ve Svatém Mořici můžete naskočit buď na ikonický vlak Bernina Express, nebo na kterýkoli jiný červený vláček Rhétské dráhy a vyrazit směrem na Tirano, respektive na slavný průsmyk Bernina. Sportovci můžou ovšem už v nedalekém městečku Pontresina vystoupit a vrhnout se do běžkařských stop.

Okolí Svatého Mořice totiž nabízí až dvě stě kilometrů upravovaných běžkařských stop, které vás provedou romantickými údolíčky nebo přímo kolem ledovců. Pokud nemáte svou vlastní výbavu, můžete si ji zapůjčit přímo v centru Pontresiny. Cenově nejpřívětivěji vychází půjčovna Fähndrich Sport, která nabízí i půldenní zapůjčení běžkařského setu (po čtrnácté hod), a to za dvacet pět franků (590 korun).

My se z Pontresiny vydali na populární trasu Pontresina–Morteratsch, která je dlouhá pět a půl kilometru a zkušenému běžci nezabere ani hodinku. Stopa je tu pro klasiku i pro skate a je zakončená přímo ve stanici vlaku Morteratsch, kde můžete jednoduše naskočit na vlak a svézt se zpět do Pontresiny. Čekání na vlak si tu můžete zkrátit posezením na prosluněné terásce s občerstvením.

Běžkařská trasa Morteratsch-Pontresina

Ze stanice Morteratsch se dá ovšem pokračovat hlouběji do údolí, a to přímo až k čelu ledovce Morteratsch, který stéká po úbočí jediné graubündenské čtyřtisícovky Piz Berniny. Také tady je možné běžet klasiku i skate a po celou jízdu se vám tu naskýtá překrásné panorama zasněženého údolí a majestátní ledovcové masy v pozadí.

Okruh má kolem pěti kilometrů, a zatímco směrem k ledovci neustále a nenápadně stoupáte, od ledovce zpátky prakticky není potřeba ani píchnout a svezete se až k vlakové stanici.

Stopa na klasiku v údolí Val Roseg

Pro milovníky klasiky se nabízí ještě jedna trasa, kterou je běžkařská stopa z Pontresiny do údolí Val Roseg. Má 7,2 kilometru a také tady se údolím spíš stoupá, ale mnohem pozvolněji než k ledovci Morteratsch. Opět jde o trať zasazenou do pohádkového prostředí, kde malebné údolí kontrastuje s hlavními vrcholy berninského pohoří Piz Morteratsch (3 751 m) a Piz Corvatsch (3 451 m). Počítejte s tím, že švýcarské běžkařské trasy jsou zpoplatněné a zpravidla vás „denní permice“ vyjde na deset franků (235 korun).

Až doběžkujete, můžete vlakem Rhétské dráhy pokračovat dál po trase, a to až do stanice Diavolezza, kde můžete běžky vyměnit za sjezdovky a oddat se rytmu carvových oblouků na ledovci Diavolezza. Vlak tu zastavuje přímo pod nástupní stanicí velkokapacitní kabiny, ke které vás pohodlně vyveze pojízdný pás.

Diavolezza - velkokapacitní kabina

Páteřním dopravním prostředkem je tu tedy zmíněná kabina, která lyžaře na ledovec vyváží ve dvacetiminutových intervalech, v nejhornějším patře střediska pak operuje ještě jedna sedačková lanovka.

Středisko, co do počtu sjezdovek a lanovek, patří spíš k těm menším, nicméně délka tratí a jejich členitý profil by mohly zaujmout nejednoho sportovního lyžaře. Nám se tu hodně líbila hlavní trať z nejvyššího bodu Sass Queder (3 066 m) až dolů k nástupu na kabinu, což se dá nazvat jako takové „sportovní safari“, neboť se tu střídají rychlé červené padáčky s panoramatickými úseky lemujícími vrstevnici, odkud se nabízí až pohádkové výhledy na zasněženou krajinu průsmyku Bernina.

Trať kolem ledovce Diavolezza

Lyžařští cestovatelé jistě uvítají okružní trať č. 31 měřící deset kilometrů, což je nejdelší ledovcový sjezd ve Švýcarsku, který vás po ledovci Morteratsch dovede do stejnojmenné železniční stanice, odkud se červeným vláčkem dostanete zpět na Diavolezzu, neboť v ceně skipasu máte i vlaky Rhétské dráhy na trase Svatý Mořic – Alp Grüm. Než se ovšem rozjedete, užijte si výhled přímo před vámi na zmíněnou čtyřtisícovku Piz Berninu (4 049 m), kterou máte od výstupu kabinky na Diavolezze jako na dlani.

Pokud si chcete nasázet jízdu za jízdou, můžete využívat horní sedačkovou lanovku, na kterou nebývá fronta a která obsluhuje sportovní červenou sjezdovku, jež v horní části nabídne další dvě sportovní varianty. Tato část je v provozu dokonce celoročně. Nás Diavolezza zaujala nejen sjezdovkami a ledovcovými výhledy, ale také dostatkem prostoru na tratích, které byly takřka poloprázdné.

Ospizio Bernina (2 253 m) - trať kolem Lago Bianco

Až vás omrzí veškeré sportovní aktivity, nechte se jen tak vézt Bernina Expressem či jiným vlakem Rhétské dráhy, protože panoramata lemující průsmyk Bernina berou dech i přímo ze sedadel vlaku. Kouzelný pohled na zapomenutý zimní svět se vám naskytne zejména kolem zamrzlého jezera Lago Bianco, které budete míjet ve stanici Ospizio Bernina – nejvýš položené stanici Rhétské dráhy, ležící ve výšce 2 253 metrů. Také se jí přezdívá střecha Rhétské dráhy. Není vůbec divu, že trať Bernina patří na seznam UNESCO.

Až do 27. března je možné využít jízdy panoramatickými vagony Rhétské dráhy, které jsou připojeny k normálním vlakovým spojům na trase Sv. Mořic – Tirano. Díky těmto vagonům si můžete vychutnat právě takové výhledy, které nabízí panoramatický vlak Bernina Express, a to za příplatek pět franků (120 korun). Každopádně je potřeba mít vždy dopředu zakoupenou jízdenku, kterou označíte v automatu na nádraží. V případě zakoupení jízdenky ve vlaku se připlácí deset franků (235 korun).

Nádraží Alp Grüm

My se nechali dovézt až na nádražíčko Alp Grüm (2 091 m) do tamní nádražní restaurace, která je dostupná jen a pouze vlakem Rhétské dráhy. Na tomto místě se už o slovo hlásí i blízká Itálie, a to nejen mluvou, ale také v jídelním lístku. Stanice je populární jednak díky 180stupňové zatáčce železnice a jednak kvůli romantickému výhledu na ledovec Palü přímo z prosluněné terasy restaurace. Na tomto místě se dá dokonce přespat v útulném pokojíčku.

My jsme si ovšem tentokrát vybrali na nocleh hotýlek Cambrena přímo nad stanicí Ospizio Bernina, který nás zaujal nejen strategickou polohou přímo v průsmyku Bernina, ale také výbornou kuchyní, ze které bych rozhodně vyzdvihla výborné švýcarské fondue.

Alp Grüm a výhled na ledovec Palü

Noc v tamním pokojíčku je pak kapitolou sama o sobě – pokud se podíváte z okna přes den, naskytne se vám luxusní výhled přímo na jezero Lago Bianco s horským pozadím v hlavní roli s ledovcem Cambrena. Pokud se z okna podíváte v noci, připravte se na nevídaně zářivou hvězdnou oblohu s absolutním tichem „Made in Switzerland“.